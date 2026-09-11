איפה משקיעי קרנות הריט השיגו את התשואות הטובות ביותר

קרנות ריט הן כלי נוח להיחשף לענף הנדל"ן, ללא ההשקעה הכספית הגדולה והסיכונים הכרוכים בבעלות ישירה על נכסים. אלא ששפע האפשרויות עלול להקשות על המשקיעים להחליט במה לבחור.

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משקיעים יכולים לבחור בקרנות ריט המתמקדות בנכסי מגורים, בנכסים מסחריים, במרכזי נתונים או בתשתיות. יש גם אפשרויות מיוחדות כמו יערות המיועדים לתעשיית העץ ומערות מלח.

כדי לסייע למשקיעים לזהות אילו חלקים בשוק הניבו את הביצועים הטובים ביותר לאורך השנים, עוזרי המחקר שלי, זיינב אשפק, איתן סמית, ואני אספנו נתונים על כל קרנות הנאמנות וקרנות הסל מסוג ריט, החל מאמצע שנות ה־80, הנתונים המוקדמים ביותר על תשואות שמספקת מורנינגסטאר דיירקט. חילקנו את קרנות הריט לפי אזור - ארה"ב, אירופה, אסיה או קרנות גלובליות כלליות - ואת הקרנות האמריקאיות חילקנו גם לפי תחום התמחות: מגורים, נדל"ן מסחרי, מרכזי נתונים או תשתיות. מצאנו כי קרנות ריט המתמקדות בארה"ב הציגו את הביצועים הטובים ביותר, ובראשן קרנות ריט המתמקדות במרכזי נתונים.

בהתאם לקטגוריות שקבענו, חישבנו לכל קבוצה את התשואה השנתית הממוצעת ואת התנודתיות לאורך עשר שנים. מכיוון שעיקר ההתמחות של קרנות הריט בתחומים מסוימים התרחשה ב־15 השנים האחרונות, התמקדנו לצורך החישובים בתשואות מאז 2016. עם זאת, גם כשבוחנים את מלוא תקופת הנתונים, התוצאות עדיין מראות שארה"ב הייתה האזור בעל הביצועים הטובים ביותר.

ראשית, מצאנו שקרנות ריט המתמקדות בארה"ב ניצבות בראש, ואילו אלה המתמקדות באירופה הציגו את הביצועים הגרועים ביותר.

לדוגמה, לאורך תקופה של עשר שנים, קרנות ריט המתמקדות בארה"ב הניבו תשואה שנתית ממוצעת של 7.08%, עם תנודתיות ממוצעת של 18.25%. קרנות המתמקדות באסיה הניבו תשואה שנתית ממוצעת של 2.33%, עם תנודתיות של 15.10%. הקרנות המתמקדות באירופה הניבו תשואה שנתית ממוצעת של 1.23% בלבד, עם תנודתיות של 23.56%.

קרנות המתמקדות במרכזי נתונים הציגו את הביצועים הטובים ביותר, לצד רמת סיכון מעט גבוהה יותר, וקרנות הריט המתמקדות במגורים פיגרו מאחור.

קרנות ריט המתמקדות במרכזי נתונים הניבו בעשור האחרון תשואה שנתית ממוצעת של 13.75%, לצד תנודתיות שנתית ממוצעת של 21.36%. אמנם פריחת הבינה המלאכותית תרמה לתשואות שלהן, אך הן הציגו ביצועים טובים יותר מקרנות ריט אחרות עוד לפני 2023. במקום ניצבו קרנות ריט המתמקדות בנדל"ן מסחרי, עם תשואה של 10.18%, עם תנודתיות של 19.30%.

בתחתית הרשימה נמצאות קרנות המתמקדות בתשתיות ובנכסי מגורים. קרנות ריט בתחום התשתיות, הכוללות בין היתר מגדלי תקשורת סלולרית וצינורות הולכה, הניבו תשואה שנתית ממוצעת של 9.51%, עם תנודתיות של 18.20%. קרנות ריט המתמקדות בנכסי מגורים הניבו בעשור האחרון תשואה שנתית ממוצעת של 7.05% בלבד, עם תנודתיות של 19.47%.

בסופו של דבר, קרנות ריט המתמקדות בארה"ב, ובייחוד בענף מרכזי הנתונים הצומח במהירות, היו אפיק ההשקעה המוצלח ביותר, ואילו מקרנות הריט האירופיות היה עדיף להתרחק, לנוכח הסיכון הגבוה והתשואות הדלות שלהן.

בשורה התחתונה, הסתכלות על נתוני העשור האחרון מלמדת שקרנות ריט (REIT) מצליחות לייצר תשואות יוצאות דופן כשהן מתרכזות במנועי הצמיחה החזקים ביותר של הכלכלה - בראשם השוק האמריקאי, ובמיוחד סקטור מרכזי הנתונים הנהנה מביקושים טכנולוגיים אדירים.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.