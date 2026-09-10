סדרת מכשירי הדגל החדשה של אפל נחשפה. כמה הם יעלו בארץ?

ענקית הטכנולוגיה אפל חשפה אמש (ד') באירוע ההכרזה השנתי שלה את סדרת מכשירי הדגל החדשה לשנה הקרובה, ובראשה דגמי האייפון המתקפל, ה-Duo, ודגמי הדגל שלה, ה-iPhone 18 Pro וה-iPhone 18 Pro Max.

כמיטב המסורת, המכשירים החדשים מביאים עימם שדרוגים משמעותיים במערך הצילום, מעבדים מתקדמים וביצועים משופרים, לצד הרחבת אפשרויות האחסון לנפחים גדולים יותר. שעות ספורות לאחר ההשקה העולמית, מתחילים להיחשף גם המחירים הרשמיים בשוק המקומי.

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לראשונה, ישראל נכנסה לסבב ההשקה הראשוני - משמע המכירה המוקדמת תתחיל בישראל כבר ב-12.9 והמכשירים יגיעו לישראל כבר ב-18.9. עם זאת, המכשיר המתקפל צפוי להגיע לישראל רק בהמשך.

רשת iStore, מהמשווקות הרשמיות של מוצרי אפל בישראל, מפרסמת כעת את מחירי הדגמים החדשים בארץ - ומהם עולה כי מי שירצה לשים את ידו על דגמי הפרימיום ייאלץ לפתוח את הכיס: גרסת הכניסה לסדרת הפרו תעלה 5,399 שקל. עבור שדרוג לנפח של 512GB תשלמו 6,299 שקל, ודגם ה-1TB יעמוד על 7,999 שקל. גרסת הקצה של הדגם, המצוידת בנפח של 2TB, שוברת שיאים ותעלה לא פחות מ-10,699 שקל.

מה ביחס לפרו מקס? הדגם עם המסך הגדול יחל במחיר של 5,899 שקל לגרסת ה-256GB. דגם ה-512GB יעלה 6,699 שקל, ואילו נפח של 1TB יתומחר ב-8,499 שקל. בראש הרשימה ניצב ה-Pro Max בנפח 2TB, שמתייצב סמוך מאוד לקו ה-11 אלף שקלים עם תג מחיר של 10,999 שקל.

חיים זגורי, מנכ"ל רשת iStore, אומר כי "אף שאפל העלתה את המחירים של כל הדגמים ב-100 דולר עד 500 דולר, בזכות שער הדולר הנמוך הצלחנו לשמור על עלייה מתונה יותר באופן משמעותי ביחס למחירי ההשקה בשנה שעברה".

במוקד הארוע: הסמארטפון המתקפל הראשון בתולדות החברה

אירוע ההשקה השנתי של אפל בקופרטינו סימן נקודת מפנה היסטורית עבור החברה, שנפתחה בחילופי הנהגה דרמטיים: ג'ון טרנוס עלה לראשונה לבמה כמנכ"ל החברה, כשהוא מחליף את טים קוק שעבר לתפקיד יו"ר פעיל לאחר 15 שנה. במוקד ההכרזות עמד ה-iPhone Duo, הסמארטפון המתקפל הראשון בתולדות החברה. הוא הוצג לצד סדרת מכשירי הדגל המסורתיים iPhone 18 Pro ו-iPhone 18 Pro Max, שזכו לשדרוגי חומרה מקיפים במערך הצילום, בסוללה ובשבב ה-A20 Pro.

במקביל לעולם הטלפונים, אפל העמיקה את אחיזתה בתחום הבינה המלאכותית והבריאות עם השקת סדרות השעונים החכמים Apple Watch Series 12 ו-Apple Watch Ultra 4, המצוידים בשבב S11 ובמערכת חיישנים מתקדמת לניטור מדדים רציף, לצד הדור החמישי של אוזניות ה-AirPods שקיבל שיפור משמעותי בסינון הרעשים בעיצוב הפתוח.