קרן העושר הנורבגית

קרן העושר הנורבגית: "מצפים להפסיק את ההשקעות בחברות ישראליות נוספות"

יו"ר הקרן, ניקולאי טנגן, אמר במסיבת עיתונאים כי הוא "לוקח אחריות" על כך שלא זיהה כי על הקרן "למשוך את ניהול הכספים שלה מגופים ישראלים, מכיוון שישראל היא מדינה במלחמה" • טנגן לא ציין באילו חברות נוספות הקרן צפויה לסיים את השקעותיה, אחרי שכבר מכרה השבוע את אחזקותיה ב-11 חברות ישראליות

אסף אוני 10:05
ניקולאי טנגן, מנכ''ל קרן העושר הנורבגית / צילום: Reuters
ניקולאי טנגן, מנכ''ל קרן העושר הנורבגית / צילום: Reuters

מנהלי קרן העושר הנורבגית קיימו הבוקר מסיבת עיתונאים בנוגע לצמצום השקעות הקרן בישראל, נושא שזינק לראש סדר היום במדינה הסקנדינבית בשבוע האחרון. יושב ראש הקרן, ניקולאי טנגן, אמר כי הקרן צימצמה את מספר החברות הישראליות שבהן היא מחזיקה מ-65 בתחילת השנה ל-61 במהלך השנה, ובשבוע האחרון מכרה את אחזקותיה ב-11 חברות ישראליות נסחרות נוספות. לפי טנגן, התהליך של צמצום האחזקות עדיין לא נגמר, ו"הקרן צפויה לסיים את השקעותיה בחברות ישראליות נוספות". הבנקאי הנורבגי לא ציין באילו חברות מדובר. לקרן יש עד ה-20 באוגוסט לענות לממשלה הנורבגית, שביקשה ממנה "לבחון מחדש" את כל השקעותיה בישראל.

לפי נתוני הקרן, היא הגדילה ב-500 מיליון קרונות נורבגיות (50 מיליון דולר) את השקעותיה בישראל בחצי הראשון של השנה, והחזיקה בחברות בשווי של 2.15 מיליארד דולר, לפני הליך הצמצום. ברחבי העולם, קרן העושר רשמה תשואה של כ-60 מיליארד דולר בחצי השנה הראשונה, על נכסים בשווי כשני טריליון דולר. הקרן מחזיקה ב-1.5% מכלל המניות הנסחרות בעולם.

בשבוע האחרון, בעקבות טענות לקשר בין חברת "מנועי בית שמש", בה החזיקה הקרן לבין חיל האוויר הישראלי, ועל רקע הבחירות בחודש הבא בנורבגיה, הורתה ממשלת המרכז־שמאל באוסלו לקרן "לבחון מחדש" את האחזקות בישראל. רוב הציבור בנורבגיה מעוניין להיפטר באופן מוחלט מהאחזקות בישראל, לפי סקרים, אך הקרן הבהירה כי תחסל השקעות רק לפי קריטריונים מוגדרים. בעבר, ניפתה חברות ישראליות בשל פעילותן מעבר לקו הירוק, אך בהחלטתה בימים האחרונים, היא החליטה למכור אחזקות ב-11 חברות ישראליות שאינן ב"מדד הבסיסי" של ההשקעות שלה, על בסיס קריטריונים כלכליים. כמו כן, הקרן חיסלה את יחסיה עם שלושה גופי השקעות ישראליים שניהלו את אחזקותיה, ואמרה כי תפעל באופן עצמאי ותנהל לבד את ההשקעות.

טנגן אמר במסיבת העיתונאים כי הוא "לוקח אחריות" על כך שלא זיהה כי על הקרן "למשוך את ניהול הכספים שלה מגופים ישראלים, מכיוון שישראל היא מדינה במלחמה", ולבצע את ההשקעות שלה בישראל באופן עצמאי. "היינו צריכים לעשות את זה קודם, ואנחנו לוקחים בחשבון את הביקורת בסוגייה זו", אמר. הוא הוסיף כי חשוב לקרן "לשמור על האמון של העם הנורבגי". לפי סקר בטלוויזיה הנורבגית אתמול, 62% מהנשאלים תומכים בהסטת כל ההשקעות מישראל בשל המלחמה בעזה, 19% מתנגדים לכך ו-19% אמרו כי אינם בטוחים.