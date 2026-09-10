אמש (ד') השיקה ענקית הטכנולוגיה אפל את סדרת האייפונים החדשה שלה ועוררה סערה ברשתות החברתיות. לצד ההתרגשות, ישנם צרכנים שממתינים להכרזה לא כדי להצטייד במכשיר החדיש ביותר, אלא מתוך ציפייה להוזלת הדגמים הקודמים ולחיסכון של מאות שקלים.

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אלא שלא בטוח שמדובר בצעד כדאי: מה באמת קורה בעת הגעתו של דור חדש למדפים - האם מחירו של הדור הקודם אכן צונח, באיזו מהירות נוהרים הרוכשים לדגם החדש, ומתי הכי משתלם לפתוח את הארנק? קבוצת זאפ ניתחה עבור גלובס את הנתונים משלושת אירועי ההשקה האחרונים - מאייפון 15 ועד 17.

לפי קבוצת זאפ, השקת הדגם החדש אינה מביאה לירידה משמעותית במחירו של הדגם הקודם. אושרת כהן, סמנכ"לית הלקוחות בקבוצה, מסבירה לגלובס: "אחד המיתוסים הצרכניים הנפוצים הוא שכדאי להמתין להשקת האייפון הבא כדי לקנות את הדגם הקודם בהנחה משמעותית. אלא שנתוני זאפ מצביעים על תמונה אחרת: סביב השקת הדור הבא לא נרשמת צניחת מחיר חדה בדגם הישן. השחיקה במחיר מתרחשת בהדרגה לאורך זמן, אם כי הירידה המשמעותית ביותר נרשמת בחודש הראשון לאחר השקת המכשיר".

אושרת כהן, סמנכ''לית לקוחות בקבוצת זאפ / צילום: יח''צ

ניתוח הנתונים מעלה כי עם כניסתו של אייפון 17 לשוק, מחירו של אייפון 16 פרו לא ירד באופן מהותי, ואף התייקר בכ-100 שקל בנובמבר 2025 - כחודשיים לאחר יציאת הדור החדש. המסקנה העולה מכך, על-פי זאפ, היא שההנחה היא תולדה של חלוף הזמן, ולא של עצם אירוע ההשקה.

בבחינת שיעור שחיקת המחיר לאורך השנה בקרב דגמי 256GB, נמצא כי הירידה בחודש הראשון עמדה על 4.6% עד 10.1%. רק בחלוף שנה שלמה הציגו דגמי אייפון 15 ו-16 ירידה של עד 35% ממחיר ההשקה המקורי.

מתי בכל זאת כדאי לקנות?

גדי אביטן, סמנכ"ל אי-קומרס בקבוצת זאפ, מציין כי הדבר תלוי בדגם המבוקש. "עבור מי שמתכנן לקנות אייפון 18 - לפי הדפוס שנרשם בדורות הקודמים, יום ההשקה הוא נקודת מחיר גבוהה יחסית. המתנה של כ-4-6 שבועות עשויה לחסוך מאות שקלים על אותו מכשיר", הוא אומר.

עם זאת, לדבריו, עבור מי שמתכנן לקנות דגם קודם, "הנתונים אינם תומכים בהמתנה להשקת הדור הבא רק מתוך ציפייה לצניחת מחיר. הירידה במחיר נובעת בעיקר משחיקה הדרגתית לאורך זמן. למי שמחפש תמורה מקסימלית למחיר: דגם מהדור הקודם כבר עבר חלק משמעותי מירידת המחיר, ולכן עשוי להציע נקודת איזון טובה בין מחיר, ביצועים ועדכניות".

גדי אביטן, סמנכ''ל אי-קומרס בקבוצת זאפ / צילום: יח''צ

העדפות הקהל הישראלי וקצב המעבר

נתוני זאפ מצביעים בנוסף על האצה ניכרת בקצב האימוץ של מכשירי הדור החדש: בעוד שיא הביקוש היחסי לאייפון 15 נקבע כמדד בסיס (אינדקס 100), אייפון 16 הגיע למדד 81 בלבד, ואילו אייפון 17 זינק לשיא של 210 - כמעט כפול בהשוואה לדורות 15 ו-16, ובכך הפך להשקה הגדולה ביותר שנרשמה במערכת.

מעבר לכך, גם קצב הנטישה של הדור הקודם לטובת הדור החדש היה מהיר בהרבה: לאייפון 16 נדרשו כמעט חודשיים כדי לעקוף את רמות הביקוש של אייפון 15, בעוד שאייפון 17 עשה זאת בפחות משלושה שבועות - קצב מהיר פי שלושה.

בפילוח תתי-הדגמים בולטת העדפה חד-משמעית בקרב הישראלים לגרסת ה-Pro Max: במכירות אייפון 17 ריכזה גרסה זו יותר ממחצית מכלל הביקושים, בהשוואה ל-46.7% בדור 15 ו-40.2% בדור 16. מנגד, הנתח של דגם ה-Pro הרגיל הצטמצם ל-21.9% בלבד באייפון 17, לעומת 36.3% בדור 15.