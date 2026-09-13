אודות הפודקאסט "מגרש עסקי" פודקאסט על ספורט, כלכלה, ומה שביניהם. אורחים מעולם הספורט יספרו לנו דווקא על נושאים פחות שגורים עבורם - כסף וביזנס

עד חודש מאי האחרון, ולמרות שהחברה שלו הייתה אחת מנותני החסות של מכבי תל אביב בכדורסל, כמעט אף אחד מחובבי הספורט לא ידע מי זה אריק שטילמן, מנכ"ל וממייסדי חברת הפינטק ראפיד. אלא שאז שטילמן רכש 50% מפדנקו ספורט - מניות מכבי ת"א שבבעלות משפחת פדרמן (29% מהקבוצה כולה) ושימש כדירקטור של הקבוצה.

למעשה, הכניסה של שטילמן הכניסה את "הקבוצה של המדינה" כולה לסחרור: בתגובה, משפחת רקאנטי החליטה לממש את זכות הסירוב שלה ורכשה את מניות משפחת פדרמן, בהן גם את מניות שטילמן.

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"אני לא צריך את זה מסיבות כלכליות, אבל אני אוהד מודאג ומוטרד שרואה קבוצה על סף התהום", אומר שטילמן בראיון לפודקאסט "מגרש עסקי". "אני לא מוכן לתת לקבוצה ליפול בשום אופן".

שטילמן הציע למשפחת רקאנטי 120 מיליון דולר על 58%, אך בינתיים המשפחה התכוונה למכור מחצית מהמניות שלה למשקיע האמריקאי ג'ייסון לוין. אלא שאז בעלים אחר, איש העסקים ריצ'רד דיץ', החליט לממש בעצמו את זכות הסירוב והודיע כי הוא רוכש 38% (נוסף על ה־17.5% שהיו לו) - 29% שהיו שייכים למשפחת רקנאטי ו־9% שהיו שייכים לבן אשכנזי. זה לא נגמר שם: בשלב הזה נכנס לעניינים שמעון מזרחי והודיע בעצמו כי הוא החליט לממש את זכות הסירוב לעסקת רקאנטי-לוין, ובכך חסם זכות הסירוב של דיץ'. בכוונת מזרחי לרכוש כ־25%, להיות עם 40% בסך הכול ולהפוך לבעל המניות העיקרי במועדון.

האהבה הזו לקבוצה שווה מבחינתך 120 מיליון דולר?

"אין מחיר לאהבה. זו קבוצה שיש לה הרבה אוהדים, שבמשך שנים מתוסכלים מאוד ממה שקורה בקבוצה, רואים אותה מתדרדרת ומתדרדרת ולא עושים שום דבר. גם אנשים בעלי אמצעים מעדיפים להתלונן בטוויטר. אני לא מסוג האנשים שמתלונן, אני מסוג האנשים שעושה. נמאס לי לראות את זה. אנשים גם לא מבינים שהקבוצה הזו על סף הידרדרות קיצוניות גדולה עוד יותר".

לאן עוד אפשר להגיע? כבר יותר מעשור מכבי רחוקה מהטופ האירופי.

"יש תחתית. אפשר ליפול מהיורוליג, אפשר גם להגיע לפשיטת רגל - זה מה שרקאנטי מוביל אליו ואני לא אתן לזה לקרות. כשמסתכלים על משפחת רקאנטי, מה שהיה אמיד בשנות ה־80 זה לא אמיד ב־2026. האירוע הזה דורש כסף וניהול מסוג אחר. אני חושב שאני, יחד עם אנשים שמגיעים איתי - קבוצה יחסית גדולה של אנשים בעלי ממון - מסוגלים לעשות את זה. מבחינה פיננסית זו בכלל לא שאלה, וגם מבחינת יכולת ניהול - אנחנו יותר מוכשרים".

אריק שטילמן אישי: גרוש + 3, בן 46 ומתגורר בתל אביב.

מקצועי: בעל השכלה תיכונית. מנכ"ל חברת ראפיד שהיה בין מייסדיה. שימש גם כמנכ״ל ITNavigator.

עוד משהו: אוהד שרוף של מכבי תל אביב בכדורסל

"התנהלות של ועד בית"

שטילמן נכנס לדירקטוריון של מכבי לתקופה של חודש. הוא עצמו מגדיר את ההתנהלות כ"מביכה". "הם חתולי רחוב. אין שם שועל אחד. זה אירוע מביך עם בינוניות קיצונית. זו מכולת משנות ה־80 שנותנת לך עודף במסטיקים", הוא תוקף. "יכול להיות כשאתה מוציא את האנשים ממכבי הם אנשי העסקים הכי חזקים בעולם. אבל בתוך הדירקטוריון, זו רמה מאוד נמוכה של התנהלות. חוסר התבססות על נתונים, חוסר ראייה של העתיד, חוסר רצון להתחרות. הכול מתנהל מתוך פחד מה עופר (ינאי, הבעלים של הפועל תל אביב) יעשה. שמעתי את זה שלוש פעמים בפגישה ועצרתי אותם. זה דירקטוריון של הפועל או של מכבי? למי אכפת מעופר? זה כמו ועד בית בבניין שרוצה לעבור תמ"א או פינוי בינוי. תמיד יש את האנשים המבוגרים שיושבים ואומרים שהם לא מתפנים עד אחרי שהם ימותו".

שטילמן אף מפרט מה הקבוצה צריכה כעת. "חוץ מלקנות את רקאנטי, שזה אירוע של 100-120 מיליון דולר - נדרשת כאן השקעה של לפחות 50-60 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות".

אתה מדבר על 120 מיליון דולר ל־58%. זה השווי של מכבי? איך בוחנים את זה?

"זה נורא פשוט. קבוצות ספורט נסחרות ונמכרות במכפיל של 4-6 על ההכנסה. ככה זה בכל העולם, חוץ מב-NBA שכרגע קצת התנתק. מכבי תל אביב במכפיל 6 על ההכנסה - הקבוצה מכניסה בשנים בלי קורונה ומלחמה סדר גודל של 30 מיליון דולר, אז היא שווה 180 מיליון".

אפקט עופר ינאי

מלבד שטילמן, מי שהצית בשנים האחרונות את המאבקים והכסף הגדול בכדורסל הישראלי הוא כאמור עופר ינאי, בעלי נופר אנרגיה והפועל תל אביב בכדורסל. שטילמן מודה שזה גם מה שזירז אותו בכניסה למכבי. "מה שדחף אותי לאירוע זה קודם כל הכישלון המטורף של בעלי מניות של מכבי תל אביב בראשות רקנאטי. עופר פשוט עצבן ואולי זירז את זה בשנה-שנתיים, אבל אני חושב שהוא זירז את כולם", הסביר שטילמן. "בלי עופר, לא בטוח שבעלי המניות של מכבי בכלל היו רוצים לעשות שינוי כלשהו. לא בטוח שהדומינו הזה היה מתחיל".

עופר ינאי בהפועל ת"א, מתן אדלסון בהפועל ירושלים - משהו טוב קורה בכדורסל הישראלי. מה הפוטנציאל להרוויח מכל זה?

"אם אתה מסתכל על קבוצות יורוליג בטופ 8 - אלו קבוצות שמפסידות המון כסף על שכר שחקנים וההכנסות לא מתקרבות לכסות חלק מההוצאות האלו. בסופו של דבר, כמו בכל עסק, גם בכדורסל אירופאי זה יכול להוביל רק לשני דברים - פשיטת רגל או מודל כלכלי חדש שיצדיק את ההוצאות האלו. מה שרוב האנשים בונים עליו זה כניסה של אירופה לתוך ה-NBA: לא משנה באיזו קונסטלציה, זה אמור להוביל לזכויות שידור של טלוויזיה בסכומים אחרים לחלוטין, כנראה כפול 10 ממה שיש היום".

שטילמן הוסיף כי "אם היום זכויות השידור של היורוליג זה סדר גודל של 100 מיליון אירו בשנה, זה אמור לעלות לסדר גודל של מיליארד יורו או 800 מיליון. זה אמור לייצר סדר עולמי חדש. זה ברור שההכנסות של קבוצות בישראל לא יגיעו ממרצ'נדייז. הדבר היחיד שיכול לשנות זה זכויות שידור ושם הכסף".

אבל אתה מבחינתך נכנס למכבי גם אם שום דבר לא משתנה?

"כן".

ראפיד תחום עיסוק: חברת פינטק ישראלית-גלובלית המספקת תשתיות תשלומים, שירותים פיננסיים ופתרונות סליקת כרטיסי אשראי לעסקים וחברות בישראל וברחבי העולם.

היסטוריה: החברה הוקמה בשנת 2016 ע"י אריק שטילמן, ארקדי קרפמן ועומר פריאל. השווי האחרון שלה עומד על 4.2 מיליארד דולר.

עובדים: כ־‏1,200 בישראל, פולין, קולומביה, אנגליה, הולנד, סינגפור, איסלנד, דובאי, הונג קונג, ארה״ב, מקסיקו, ארגנטינה, ברזיל ועוד. משרדי החברה בארץ ממוקמים במגדלי עזריאלי.

הסמל של חדי הקרן

בחודשים האחרונים, עם כניסתו של שטילמן לשיח, עלתה גם השאלה מה ההון שעומד לרשותו. אתר אחד פרסם שמדובר על 4 מיליארד, באתר אחר טענו שזה "רק" כמה מאות מיליונים. שטילמן, מצידו, כמעט ולא רוצה להתעסק בזה, אך גם שולח מסר. "מעולם לא הצהרתי כמה כסף יש לי. מה שכן אמרתי זה שיש לי הרבה יותר מרקאנטי והרבה יותר מעופר וזה בטוח נכון", טוען שטילמן. "מן הסתם, אין לי ארבעה מיליארד - ראפיד בשיא שלה הייתה שווה 15 מיליארד, ואולי שם התקרבתי למספרים האלה, אבל היום ראפיד איפשהו באזור 6-8 מיליארד דולר".

השיח הציבורי סביב שטילמן אמנם מתמקד במכבי, אך את ההון שלו, כאמור, הוא עשה בראפיד, חברה בת עשור שגייסה מאות מיליוני דולרים ועברה עליות ומורדות. ראפיד צמחה בתור הזהב של חברות הסליקה והתשלומים הדיגיטליים, בהם סטרייפ ואיידאן האמריקאיות, כדור הבא שלאחר פייפאל.

את הצמיחה הגבוהה שלה השיגה בין השאר בזכות העובדה שהציעה לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים מחוץ לארה"ב את היכולת לקבל תשלומים ממספר ערוצים גדול יותר. כך, היא מאפשרת לחברות לקבל תשלומים ולפדות כסף ממקורות רבים כמו בנקים, חברות אשראי, ארנקים דיגיטליים וחברות תשלומים, חלקם בשווקי נישה כמו דרום מזרח אסיה, צפון אירופה והמזרח התיכון.

לחברה משרדים גדולים בתל אביב, לונדון ומשרד ענק בדובאי שנפתח ב־2022, אז גויסו לו יותר ממאה עובדים. בתל אביב, שכרה ראפיד מקבוצת עזריאלי למשך חמש שנים משרדים על שטח של 27,500 מ"ר במגדל המשולש ובמגדל הספירלה הנמצא בשלבי בנייה, בסכום כולל של 250 מיליון שקל.

נבחרת מכבי תל אביב בכדורסל / צילום: מכבי Rapyd תל אביב

בתחילת העשור הפכה ראפיד לסמל של חדי הקרן הישראלים, ואם תרצו - גם לסמל בועת הקורונה: החברה צמחה בבת אחת במאות מיליוני דולרים בתוך שנה, התרחבה משתי קומות במגדלי עזריאלי לשמונה קומות, הקימה משרד ענק בדובאי, וניהלה קמפייני גיוס עובדים ראוותניים שכללו מסיבות המוניות בארץ ובחו"ל בהשתתפות די.ג'ייז מובילים, כמו טייסטו ואינפקטד מאשרום.

במשרדים המתרחבים הוקמו מתקנים מפנקים לעובדים כמו מגרש כדורסל, גג פתוח בעיצוב טרופי, קיר טיפוס, אולם באולינג, חדרי מוזיקה לעובדים, אזור בריסטה ומסעדה שהופעלה על ידי השף אסף גרניט.

בשנים האחרונות, בעיקר מאז עליות הריבית בארה"ב והתייבשות מקורות המימון לחברות פינטק באמצע 2022, הופיעה ראפיד פחות ופחות במדורי המסיבות והפינוקים ויותר בידיעות חדשותיות שדיברו על פיטורים והתמודדות עם משברים. משווי שיא של 15 מיליארד דולר, שאליו הגיעה החברה ב־2021, היא ירדה ל־4.2 מיליארד דולר במסגרת גיוס חוב לו נזקקה כדי לרכוש חברת סטארט-אפ.

למרות הירידה בערך, שטילמן מציין כי החגיגה כלל לא השתנתה. "כל שנה יש מסיבות. פשוט אף אחד לא מסקר את זה יותר כי כולם עושים את זה", הסביר שטילמן. "אנשים הסתכלו על זה כאילו זה איזה טרנד מופרע ואחרי זה כולם הבינו את הקטע ואת הלוגיקה מאחורי זה".

לפי שטילמן, פלטפורמת הסליקה של ראפיד, שפעילה ב־107 מדינות בעולם וסולקת תשלומים של ויזה, מאסטרקארד ומקס, וכן אפליקציות העברות כספים בסגנון ביט ופייבוקס, חצתה את רף מיליארד הדולר בהכנסות גולמיות (כולל הכנסות לשותפותיה). כמו כן, היא רווחית וצפויה לסיים את השנה עם קצב הכנסות שנתי של 1.5 מיליארד דולר.

ה־AI לא השפיע

"לא רק שעמדנו בתחזיות - ניצחנו אותם, אבל בינתיים מה שקרה הוא שהמכפילים בתעשיית הפינטק השתנו", הסביר שטילמן. "היום כל מה שהוא לא AI או סייבר נמצא במכפילים נמוכים הרבה יותר, למרות שהחברה רווחית. ב־2021 הגענו לשווי של 15 מיליארד עם הכנסות של מאה מיליון דולר. אם המכפילים האלו היו היום, היינו מגיעים לשווי גבוה יותר. אבל אנחנו לא פה בשביל לנהל מניה וירטואלית בשווי. אנחנו פה בשביל לבנות חברה כמה שיותר גדולה וכמה שיותר רווחית".

המכפילים של חברות פינטק, שעליהם מדבר שטילמן, התרסקו פעמיים: פעם אחת במשבר המימון בהייטק בשנים 2022־2023 ופעם שנייה בשנה האחרונה עם ההבנה שהבינה המלאכותית תפר את המודל העסקי של חברות התוכנה.

"מה שהאנליסטים פספסו - וזה די מביך - זה שהתחום היחיד שה־AI לא משפיע עליו הוא השירותים הפיננסיי ם והסיבה לכך היא שאתה חייב לפעול תחת רגולציה", גורס שטילמן. "שום חברת AI שתקום היום לא מסוגלת להוציא 50 רישיונות במדינות שונות בעולם - בשביל זה אתה צריך מחלקות של ניהול סיכונים, עמידה בכללי רגולציה. לכן הבינה המלאכותית מייצרת את האפקט ההפוך - אנחנו רק מרוויחים מזה. הגדלנו את ההכנסות שלנו ב־50% ביחס לשנה שעברה והקטנו את כוח האדם ב־300 איש. נמשיך לעשות את זה ובשנה הבאה נגדיל את ההכנסות שלנו בקצב צמיחה של 40% ונקטין את מספר האנשים בעוד 200-300 אנשים, זה ברור לנו. אז אנחנו מרגישים בטוחים, ודאי ביחס לחברות תוכנה כשירות (SaaS)".

שטילמן אף מתייחס למתחרים. "אני מסכים שהמכפילים בשוק לא טובים - בעיקר בגלל ההתרסקות של פייפאל, שנסחרת היום במכפיל של פי 6 על רווח ה־EBITDA (רווח ללא פחת ומסים) - מכפיל מטורף לחלוטין. המכפילים הממוצעים בתעשייה שלנו נעים היום בין 8־12 על ה־EBITDA, כאשר השחקנים הטובים יותר, כמו Adyen (אחת משתי המתחרות הגדולות של ראפיד) עומדים על מכפיל של 18. אנחנו בראפיד קרובים יותר לאדיין מאשר לפייפאל, ככל הנראה בין 10 ל־16. כך שטווח המכפילים מעניק מספק לנו שווי שוק של 6־8 מיליארד דולר".

אם כך, למה אתה לא יוצא להנפקה כבר עכשיו?

"החלטנו בדירקטוריון שלא נצא להנפקה לפני שנגיע לשווי שוק של 10 מיליארד דולר. אני מעריך שייקח לנו שנה וחצי להגיע לשם".

מכבי תל אביב עם צלחת האליפות בעונה שעברה / צילום: מכבי Rapyd תל אביב

מחשב על פני אדם

שטילמן, כאמור, לא מתבייש בכך שהוא מקצץ בעובדים ומעריך כי מצבת כוח האדם בחברה ירדה בכ־30% בשנתיים האחרונות. לדבריו, "הטרנד" הזה יימשך עד 2030 ובמקביל, הם ימשיכו להכפיל את הכנסותיהם.

"בשלב מסוים ראינו שבתחום השירותים הפיננסיים, יש כמות אדירה של אנשים שעושים עבודה אדמיניסטרטיבית, עבודה שכבר לא נדרשת היום כי המחשב עושה את זה הרבה יותר טוב. לא צריך להתחבא - המחשב לא מתעייף, הוא עובד 24/7, דובר את כל השפות שיש, ובשביל חברה כמו ראפיד יש לזה יתרון עצום. פתאום אתה מוצא את עצמך בסיטואציה שאתה לא צריך את האנשים הללו", הוא מבהיר. "ה־AI לא מעניין אותי בגלל החיסכון בהוצאות - אני מוכן לשלם לו גם כפול. הוא פשוט מביא לי יותר הכנסות".

אתה מדבר על כוונות לפטר עובדים - איך העובדים שלך מקבלים את זה?

"אני לא מדבר דווקא על עובדים בישראל - יש לנו עובדים רבים במדינות שהן לואו-קוסט, שם עושים עבודות אופרטיביות. אני לא מתבייש להגיד שזה פחות נדרש. אנחנו לא מסתירים את זה מהם. מצד שני, מי שעובד איתנו, יש לו פלוס עצום. השכר וחבילת האופציות שלו רק יעלו כי יש יותר כסף לחלק למספר קטן יותר של עובדים, והם עובדים בחברה שהיא Operated by AI, ה־AI הוא זה שמנהל את החברה". כיום מעסיקה החברה יותר מ־1,200 עובדים במשרדים במגדלי עזריאלי, בלונדון, אמסטרדם, ורשה, ריקייאוויק, סינגפור, הונג קונג, ארה"ב ומספר מדינות בדרום אמריקה.

כשאתה בכל זאת מגייס עובדים, איזה סוג של אנשים אתה מגייס?

"בעיקר מי שלא מפחד מ-AI. הקריטריון היום הוא כבר לא 'מי הכי חכם?' - קלוד חכם יותר מכולנו בכתיבת קוד, יודע לבנות אקסל לפחות טוב כמונו ובקריאת שפות הוא בטוח עובר אותנו. חוכמה זה לא המדד. אני מחפש אנשים רעבים מאוד, שרוצים לעבוד קשה, להצליח ולהרוויח כסף - ובעיקר, כאלה ש־AI מבחינתם הוא בסיס מובן מאליו. אם מישהו מגיע אליי לפגישה עם מצגת שלא נוצרה על ידי קלוד? אחורה פנה, הוא יוצא מהחדר".

קשה שלא לחוש את הדיסוננס אצל שטילמן. כשמדברים על החברה שלו, הכול מספרים, ניתוחים מעמיקים וראש. כשמגיעים למכבי, הכול הופך להיות מהבטן. הציוצים עוקצניים, הטונים עולים, האהבה משתלטת. "ספורט זה לא ביזנס, ספורט הוא רק אמוציונלי. אני מודה, יש לי בעיה - אני אוהד של מכבי, אז אני לא רציונלי בדברים שקשורים לספורט. אם תראה אותי בהיכל ביד אליהו, אתה תחשוב שאני עובד באיזה בסטה בשוק. אני מנבל את הפה, משתולל. מן הסתם אתה לא יושב בחליפה ומוחא כפיים כאילו אתה באיזה קונצרט של הפילהרמונית", הוא אומר לפודקאסט.

ובכל זאת, נראה שיש לאוהדים ציפייה כלשהי שבדרג הניהולי יהיה מבוגר אחראי.

"זה כמו הציפייה שראש מדינה לא יהיה דונלד טראמפ. הציפיות האלו כבר עברו מהעולם. אתה לא יכול לצפות מאנשים להתנהל ב־2026 כאילו אין רשתות חברתיות. אין לי שום עניין בלהיות פוליטיקלי קורקט. זה לא אני, זה לא מתאים לי".

אבל אתה מבין אוהדים שעשויים לפחד מזה? איך אפשר לסמוך על דמות כזו?

"אני מבין, אבל אני חושב שההנהלה הזאת כושלת וצריכה ניעור מסיבי מטורף. תשמע, אם זאת הייתה חברה ציבורית, המניה שלה כבר הייתה באפס, בפשיטת רגל. זה נכון שההתנהלות שלי יכולה להיראות מבחוץ כאילו היא אגרסיבית ודורסנית, אבל כשהדלת נסגרת אני בא עם נתונים, מספרים ותוכניות. בין 26 במאי ל־7 ביולי, מכבי קיבלה בזכותי בסושיאל מדיה יותר טראפיק מאשר ב־4 השנים האחרונות. וזה שווה כסף, כן?".

עימות 7 באוקטובר

שטילמן מזכיר את העובדה שהוא רחוק מלהיות פוליטיקלי קורקט, ונראה שזה גם לפעמים מניע אותו בהתנהלות בחברה. מספר שבועות לאחר 7 באוקטובר העלה שטילמן פוסט בלינקדאין עם תמונה של דגל ישראל ובו כתב "אנחנו ננצח. ראפיד תומכת בישראל".

אחד מעובדיו לשעבר, מנהל מוצר איסלנד בשם טינדור הפשטיינסון, התרעם וביקש ממנו שלא לשתף תכני "תעמולה גיאופוליטית ולהתרכז בהכרזות עסקיות".

על כך ענה לו שטילמן: "אולי לא הבנת אותי, אז אענה על כך בצורה ברורה: נהרוג כל מחבל חמאס בעזה ונהרוס אותם. ברור?". לשאלת הפשטיינסון בדבר המחיר המוצדק להשגת המטרה הזו ענה שטילמן בהחלטיות: "בכל מחיר".

ההתבטאות עוררה סערה באיסלנד, זכתה לכותרות בתקשורת המקומית ולאחר מכן התגלגלה לקריאה לחרם על החברה הישראלית. לפחות שתי חברות גדולות במדינה, בהן איקאה איסלנד וחברת החשמל המקומית, סנרפה (Snerpa), הודיעו כי יחדלו מלקבל תשלומים על גבי הפלטפורמה של ראפיד.

שטילמן לא מתחרט על הפוסט. "הייתי כותב את זה שוב היום, בדיוק באותה צורה, בלי להתלבט לשנייה", מדגיש שטילמן. "מי שלא רוצה לעבוד איתנו כי הוא לא סובל ישראלים, לא יקבל מאיתנו שירות. אנחנו לא נתחבא מאחורי רישום בדלאוור כדי להעמיד פנים שאנחנו 'חברה אמריקאית' ולא נרדוף אחרי כסף של מישהו שלא סובל את המדינה שלנו. מי שלא רוצה - שיקפוץ למתחרה, זה לא מטריד אותי. בשורה התחתונה יצאנו מורווחים בענק. אני לא מתחרט על שום מילה, ומי שלא מתאים לו - לא חייב להיות כאן".

העתיד של מכבי

שטילמן מסביר על ההבדל המהותי בין קבוצת ספורט לחברת הייטק. "היתרון העצום בחברה פרטית הוא שלא צריך לנהל רבעונים - הקטסטרופה הכי גדולה בשוק ההון. דן שולמן (לשעבר מנכ"ל פייפאל) צדק כשאמר לי: 'בחיים אל תנהל את המניה, תנהל את החברה'. לו הייתי כפוף לרבעונים, הייתי מקבל החלטות הפוכות ממה שאני עושה היום. כחברה פרטית, יש לי את הפריבילגיה לנהל 5 שנים קדימה; זה מה שקובע, לא אם רבעון אחד למטה או למעלה. זו גם הסיבה שבגללה סטרייפ (המתחרה הגדולה של ראפיד) לא יוצאת להנפקה".

לדבריו, ספורט זו התנהלות אחרת לגמרי. "זה עולם אחר, הרבה יותר אכזרי", חושב שטילמן. "שם חיים את ה'היום'. לא ניצחת? אכלת אותה. האוהדים זועמים אחרי שלושה הפסדים, לא משנה מה עשית. לקוחות בהייטק? אתה צריך להיות גרוע ממש כדי שיעזבו. בספורט, מספיק ששחקן נפצע וכל הקהל יתהפך עליך. זה לא טוב לביזנס, לנפש ולמשפחה, אבל בסוף האוהדים צריכים מישהו שיסחוב את העגלה הזאת".

ראפיד תהיה חברה ציבורית?

"בוודאות. היא תהיה חברה מאוד רווחית עם הכנסות של כמה מיליארדי דולרים ולגבי שווי - זה כבר עניין של איך ייראו המכפילים, אבל אני מעריך שנגיע לאיפשהו בין 20־50 מיליארד דולר.

ומה לגבי מכבי? אתה תהיה בעלים?

"כן, אני האדם הנכון להצעיד את זה. אם אגלה יום אחד שיש מישהו יותר טוב ממני, אהיה הראשון להגיד את זה. אני לא לוקח שום דבר לקבר".

לאיפה מכבי תגיע איתך?

"בחמש השנים הקרובות ניקח אליפות אירופה לפחות פעם אחת".

משפחת רקנאטי ושמעון מזרחי מסרו: "מי שמתנהג כילד שכועס שלא קיבל את הצעצוע שרצה, ממחיש עד כמה הוא רחוק מהבנת האחריות הכבדה הכרוכה בהובלת מועדון כמכבי. ההתרברבות הוולגרית של שטילמן בכסף שעשה לכאורה חושפת דלות ערכית: אפס צניעות, זלזול בכל מי שלא עשיר לכאורה כמוהו ואי אמירת אמת כנורמה. יתרה בחשבון הבנק אינה תעודת הכשר להתנהגות בלתי ערכית. שטילמן מתגלה כאדם היסטרי וחסר קור רוח. אם כך הוא מתכוון לנהל את מכבי, זה מתכון לאסון. מי שמבקש לנהל את מכבי, ראוי שיוכיח שהוא מסוגל לנהל את עצמו".