18 שניות עלו להפועל באר שבע 10 מיליון אירו לפחות

18 שניות - זה כל מה שהיה חסר להפועל באר שבע אתמול (ג') כדי להגיע לליגת האלופות. אם הקבוצה הדרומית הייתה מצליחה לשמור על רשת נקייה לעוד 18 שניות בלבד, היא הייתה מעפילה לראשונה בתולדותיה לליגת האלופות. בפועל, סבאח האזרית כבשה, המשחק הלך להארכה ושם באר שבע התפרקה. פרס הניחומים, הלא מאוד מנחם, יהיה השתתפות בליגת המשנה של אירופה - הליגה האירופית.

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מלבד התסכול הספורטיבי העצום, 18 השניות הללו היו שוות לא מעט כסף לקבוצה של אלונה ברקת. עד אתמול, הפועל באר שבע הבטיחה לעצמה הכנסה של 8.6 מיליון יורו - כחצי מהסכום על ההעפלה לשלב הנוכחי (הפלייאוף), וחציו השני על ההבטחה של ההשתפות בליגת המשנה של אופ"א (הליגה האירופית). אלא שאם באר שבע גם הייתה עולה לליגת האלופות, היא הייתה משלשלת לכיסה סכום מצטבר של 18.8 מיליון אירו. במילים האחרות, הגול שחטפה ברגעים האחרונים עלה לה בכ-10.29 מיליון אירו (כ-36 מיליון שקל).

מלבד זאת, את המחיר היא גם עשויה לשלם בשלבים הבאים. כל ניצחון בליגת האלופות שווה 2.1 מיליון אירו, וכל תיקו 700 אלף. כעת, בליגה האירופית היא תזכה ב-450 מיליון אירו עבור ניצחון, ועבור תיקו היא תקבל 150 אלף. עם זאת, צריך לציין שבליגה האירופית יש יותר סבירות לייצר ניצחונות כך שייתכן שבהקשר הזה הדבר יעבוד לטובתה.

סכומים שאף קבוצה ישראלית לא קיבלה מעולם

יש לציין שהתעריפים בליגת האלופות השתנו כך שלמעשה אף קבוצה ישראלית לא קיבלה סכומים כאלה מעולם. מכבי חיפה, למשל, כשהעפילה לשלב הבתים ב-2022 קיבלה קצת יותר מ-15 מיליון אירו (על אף שהאירו היה שווה יותר ביחס לשקל באותה התקופה).

בנוסף למענקים, הפועל באר שבע הפסידה גם את זכויות השידור. ב-2022, למשל, כשמכבי חיפה התמודדה בליגת האלופות היא צפתה הכנסות של כ-4-5 מיליון אירו מזכויות שידור ופרסום. עם זאת, המשחקים האירופיים לפי שעה לא מתקיימים בישראל כלל, כך שייתכן שהדבר היה פוגע בסכום זה. בנוסף, אפיק הכנסה נוסף שהיה בזמנו למכבי חיפה - מכירת כרטיסים - נפגע משמעותית כשהמשחקים לא מתקיימים בישראל.