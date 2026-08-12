פחות משנה לאחר שהחליפה ידיים, לוס אנג’לס לייקרס נמכרת שוב: בוב איגר, לשעבר מנכ"ל דיסני, וג’ושוע קושנר, מייסד קרן ההון סיכון Thrive Capital ואחיו של ג'ארד קושנר, חתנו של דונלד טראמפ, ירכשו את השליטה במועדון הכדורסל מידיו של המיליארדר מארק וולטר, בעסקה המשקפת ללייקרס שווי של 12.5 מיליארד דולר - כך דווח היום (ד') ב־CNBC. מדובר בשווי הגבוה ביותר שניתן אי פעם לקבוצת ספורט במסגרת עסקה.

וולטר רכש את השליטה בלייקרס ממשפחת באס ביוני אשתקד, בעסקה ששיקפה למועדון שווי של 10 מיליארד דולר - סכום שהחזיק בעצמו בשיא באותה עת. משפחת באס, שהחזיקה בקבוצה מאז 1979, נותרה עם החזקת מיעוט. העסקה הנוכחית משקפת עלייה של 25% בשווי הלייקרס בתוך פחות משנה.

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"כאוהדי NBA כל חיינו, אנחנו חשים כבוד גדול על ההזדמנות להפוך לאחראים על לוס אנג’לס לייקרס, אחד ממועדוני הספורט האייקוניים בעולם", מסרו איגר וקושנר בהצהרה משותפת. השניים הוסיפו כי הם רוחשים כבוד רב להנהגה ולחזון של ג’רי וג’יני באס, וכי מחויבותם ארוכת הטווח היא לבנות על היסודות שהניחו, להתחרות ברמה הגבוהה ביותר ולשרת את הקבוצה, אוהדיה והעיר לוס אנג’לס.

המכירה מגיעה כאשר האימפריה העסקית של וולטר נמצאת תחת חקירה פדרלית בארה"ב. לפי ה"וול סטריט ג’ורנל", הרשויות בוחנות בין היתר האם עסקאות אשראי פרטי שבהן היו מעורבות חברות שבשליטתו כללו מעשי הונאה. עסקיו של וולטר הכחישו כל עבירה.

וולטר, בן 66 ומנכ"ל Guggenheim Partners, מחזיק גם בלוס אנג’לס דודג’רס מליגת הבייסבול, וכן משקיע במועדון הכדורגל האנגלי צ’לסי. כאשר רכש את השליטה בלייקרס בשנה שעברה, הודיעה ה־NBA כי ג’יני באס, בתו של הבעלים המיתולוגי ג’רי באס, תמשיך לשמש כמושלת המייצגת של הקבוצה למשך חמש שנים לפחות.

בוב איגר / צילום: ap

לא שיתוף הפעולה הראשון

עבור איגר וקושנר לא מדובר בשיתוף הפעולה העסקי הראשון. מוקדם יותר השנה הצטרף איגר ל־Thrive Capital, קרן ההון סיכון שהקים קושנר, כיועץ בכיר. איגר, בן 75, פרש בפברואר השנה מתפקיד מנכ"ל דיסני לאחר שתי קדנציות שהסתכמו בכ־20 שנה בראש ענקית הבידור. הוא גם חובב כדורסל מוכר ונצפה לאורך השנים בקביעות במשחקי הלייקרס והלוס אנג’לס קליפרס. בתקופתו בדיסני הוא עבד בצמוד לקומישינר ה־NBA אדם סילבר, בין היתר על רקע היותה של דיסני שותפת שידורים מרכזית של הליגה.

"בעלות על לוס אנג’לס לייקרס הייתה אחד הכיבודים הגדולים בחיי", מסר וולטר בעקבות העסקה. לדבריו, "זו הייתה השקעה יוצאת דופן, אבל מה שאקח איתי הוא את הקהילה, האוהדים והעיר שמתייחסת לקבוצה הזאת כמו למשפחה". הוא הוסיף כי הוא בטוח ש"הטוב ביותר עוד לפניה".