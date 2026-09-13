ווישור, בעלת השליטה באיילון, היא הרוכשת של אלטשולר שחם

חברת הביטוח ווישור, בעלת השליטה באיילון היא הרוכשת של פעילות הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם.

ווישור תבצע את העסקה ביחד עם יאיר לוינשטיין, מנכ״ל הזרוע הציבורית של אלטשולר שיגדיל את אחזקותיו ל־25%, ואילו ווישור תחזיק ב־45% ממניות חברת הגמל והפנסיה.

פעילות בית ההשקעות הפרטית תישאר בידיהם של גילעד אלטשולר ורן שחם.

לאחרונה חזרה חברת הביטוח איילון לתחום הגמל עם יעד שאפתני של ניהול 100 מיליארד שקל בתוך 5 שנים. כדי להגיע לשם היא החלה לגייס את סוכני הביטוח עם מבצעים מפליגים שכוללים כרטיסי טיסה ועמלות של עד 9,000 שקל.

בעלי השליטה באלטשולר שחם פיננסים הם אלטשולר וקלמן שחם (55% מהמניות בשווי של 855 מיליון שקל), ולוינשטיין המנכ"ל (15%). שמגיעים לאירוע אחרי פידיונות עצומים של 142 מיליארד שקל בתחום הגמל ו־20.5 מיליארד שקל בפנסיה, יותר מחצי מכל הכסף שניהל הבית בימיו הטובים (אז היה הגדול בישראל), ובלי הצלחה בינתיים לעצור את הסחף השלילי ביציאת הכספים.

שווי בית ההשקעות קרס ב-3 מיליארד שקל מהשיא

יציאת הכספים מאלטשולר שחם נמשכת כבר כמה שנים ומגיעה על רקע תשואות חלשות יחסית של הגוף. שווי בית ההשקעות קרס מ־4.5 מיליארד שקל בשיא ל־1.5 מיליארד שקל בלבד כעת - למרות זינוק של 70% במניה בשלוש השנים האחרונות. בשיאו ניהל אלטשולר שחם 215 מיליארד שקל בתחום הגמל, כיום מנוהלים בו 109 מיליארד שקל בלבד (ובסה"כ כ-150 מיליארד שקל בנכסים מנוהלים).

החברה הציבורית של אלטשולר שחם מרכזת בעיקר את פעילות החיסכון לטווח ארוך, כאשר בתחום הגמל היא מנהלת כיום 109 מיליארד שקל ובפנסיה היא מנהלת עוד 37 מיליארד שקל. התחום הזה מהווה 92% מהכנסות החברה.

לצד זאת, יש בחברה עוד שתי פעילויות קטנות וחדשות יחסית, פעילות אשראי לעסקים קטנים וליווי פרוייקטי בנייה וכן פעילות השקעות אלטרנטיביות בעיקר בענף הנדל"ן.

מנגד, פעילויות נוספות מוחזקות תחת החברה הפרטית של הבעלים, כמו קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות, חבר הבורסה, תחום הקריפטו, חשבונות הטרייד למסחר העצמאי ועוד.