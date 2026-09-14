"התשואות ישתפרו": הבעלים החדש של אלטשולר שחם מדבר לראשונה

"המטרה שלנו היא להפוך לקבוצת ביטוח ופיננסים משמעותית לצד 5 חברות הביטוח הגדולות. בהתחלה מגדל וכלל ואחר כך הראל, מנורה ואפילו הפניקס", אומר לגלובס אמיל וינשל הבעלים המשותף ויו"ר חברת הביטוח ווישור, אחרי חתימת העסקה לרכישת פעילות הגמל והפנסיה של בית ההשקעות אלטשולר שחם תמורת 1 מיליארד שקל.

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"תחום הפיננסים הוא חלק בלתי נפרד מפעילות הקבוצה. כדי להיות מתחרה ראוי ל-5 חברות הביטוח הגדולות חסרה לנו זרוע של חיסכון ארוך טווח" הוא אומר.

הבוקר נחתמה העסקה לפיה ווישור תרכוש 45% ממניותיה של החברה הציבורית אלטשולר שחם, ואילו יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם, ירכוש 10% מהמניות ויחזיק ב-25% ממניות החברה החדשה, שאף צפויה לשנות את שמה. המוכרים הם מייסדי בית ההשקעות, גילעד אלטשולר וקלמן שחם. החברה הציבורית מנהלת בעיקר נכסי גמל בהיקף של 109 מיליארד שקל ופנסיה בהיקף של 37 מיליארד שקל, לצד השקעות אלטרנטיביות ומתן אשראי.

"השלם יהיה שווה יותר": מכוונים לליגה של הגדולות

כשהוא רואה את השוויים של חברות הביטוח הגדולות בישראל אפשר להרגיש עד כמה התיאבון של וינשל גדול, "אנחנו מחפשים אתגרים שיכולים לייצר לנו אפסייד משמעותי" הוא אומר. "כשמסתכלים על הקבוצה ביחס לאחרות: ווישור גלובלטק נסחרת בשווי של כ-2.4 מיליארד שקל, בעוד הבאות בתור, מגדל וכלל מבין קבוצות הביטוח והפיננסים, נסחרות ב-22 מיליארד שקל. אנו מאמינים שהחיבור הזה של 1 ועוד 1 שווה הרבה יותר משתיים".

אלטשולר שחם מגיעה אחרי חמש שנים קשות עם אובדן נכסים למתחרים בהיקף של 142 מיליארד שקל בגמל ו-20.5 מיליארד שקל בפנסיה. וינשל רוצה להעתיק את המודל שביצעה שביצעה ווישור לפני מספר שנים ברכישת חברת הביטוח איילון, גם לאלטשולר שחם.

לדברי וינשל, "עשינו דבר דומה בביטוח כשרכשנו את איילון, נכון להיום איילון עברה שיפור משמעותי בראשות שרון רייך המנכ"ל ואביגדור קפלן היו"ר, והיא מהווה שחקן משמעותי בביטוח האלמנטרי. אנחנו רוצים לעשות את הטרנ-אראונד שעשינו באיילון גם באלטשולר שחם ומאמינים שזה יקרה עם הצוות המקצועי של אלטשולר פיננסים בהובלת יאיר לוינשטיין. יכול להיות שזה ייקח קצת זמן כמו שתהליכים כאלה דורשים וגם נדרשים אישורים פנימיים וכמובן מול הרשויות והרגולטורים".

וינשל חושף כי הוא מנסה לרכוש בית השקעות כבר מספר שנים, "אנחנו מחפשים כבר שנתיים הזדמנות רכישה שתתאים לנו בתחום בתי ההשקעות, הגמל והפנסיה. או שלא היו גופים לרכישה או שהמחירים היו גבוהים מאוד, או שהעיתוי לא התאים. בזמן האחרון נפתחה ההזדמנות באלטשולר והעיתוי והתנאים התאימו".

כשאנחנו שואלים על התוכניות קדימה וינשל מציין כי "אלטשולר שחם החדשה תהיה חברה אחות של איילון. רכשנו אותה כי זיהינו הזדמנות עסקית. הצענו את הרכישה לאיילון שהודיעה לחברה כי בשים לב, בין היתר, למגבלות הרגולטוריות החלות עליה, היא מוותרת על ההזדמנות העסקית.

"אני מאמין שצירוף אלטשולר לקבוצה ביחד עם החברות הקיימות והיתרון לגודל ימצב אותנו כקבוצה פיננסית משמעותית, הכוללת גם פעילות של גמל, פנסיה, אשראי, ביטוח חיים, בריאות ואלמנטרי. לאחרונה גם דווחה איילון על זכיה במכרז לביטוח סיעודי של קופ"ח כללית. יש ליאיר (לוינשטיין) פתיחות לעשות מה שצריך כדי שהעסק יצליח. הוא מאמין בעסק והעובדה שהוא התחייב להוציא מכיסו כ-200 מיליון שקל נתנה לנו עוד יותר ביטחון".

האם המטרה היא מיזוג עם איילון? לדברי וינשל, "ברור שהמטרה שלנו היא למקסם סינרגיה עם איילון אבל עדיין דרושה עבודה יש לבחון את אופן הסדרת הפעילויות העתידיות השונות בתחומי הפיננסיים בין חברות הקבוצה".

בנוסף הוא אופטימי גם לגבי האפשרות שהתשואות של אלטשולר שחם לבדה ישתפרו וזה יוביל לפחות יציאת כספים, "בחודשים האחרונים התשואות של אלטשולר שחם השתפרו. יחד עם הצוות של יאיר והאנשים שלו, בעבודה משותפת שלנו אנו מאמינים שהמגמות ישתפרו".