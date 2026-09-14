10.9 מיליארד שקל באוגוסט: 2026 היא שנת שיא בהיקפי המשכנתאות

10.9 מיליארד שקל שנלקחו כמשכנתאות בחודש שעבר, מקבעים את מעמדה של 2026 כשנת השיא בהיקפי המשכנתאות - כך עולה מדוח בנק ישראל. מהדוח עולה עוד כי נמשכת המגמה של מעבר הלווים למסלולים צמודי פריים, ואילו משקל המשכנתאות הבולט והבלון, שמאפיינות מבצעי מימון של יזמים, ירד לשפל הנמוך ביותר מאז סוף 2023.

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כאמור, 2026 מסתמנת כשנת השיא אי-פעם של המשכנתאות בישראל. לאחר שבאוגוסט נלקחו משכנתאות בהיקף של 10.9 מיליארד שקל, הממוצע החודשי של משכנתאות שנלקחות השנה עומד על 10 מיליארד שקל - זאת בהשוואה ל-8.8 מיליארד שקל ממוצע חודשי של משכנתאות בשנה שעברה ושל 7.8 מיליארד שקל בחודש שנלקחו ב-2024.

בהתאחדות יועצי המשכנתאות מבהירים כי הגידול המשמעותי בהיקף הביצועים מעיד על שוק אשראי חזק, שפועל במנותק משוק הנדל"ן עצמו, שמצוי בתקופת שפל.

בהתאחדות מצביעים על השינויים בתמהיל ובריביות, שעה שנרשמה עלייה נוספת במשקל מסלול הפריים, שטיפס מ-22% ל-24%, על חשבון ירידה במשקל המסלול המשתנה הלא-צמוד (מל"צ).

במקביל, משקל הלוואות הגישור מסך ההלוואות לדיור ירד מ-13.9% ל-13.0%, בעוד שמשקל ההלוואות לכל מטרה מתוך סך הביצועים נותר ללא שינוי ועומד על 4.7%. בגזרת הריבית המשוקללת נרשם שינוי מגמה קל, עם עלייה מ-4.34% ל-4.38%, אם כי הריבית עדיין נחשבת נמוכה יחסית.

מהתאחדות יועצי המשכנתאות נמסר כי "הפער שבין שוק אשראי רותח לבין שוק דיור חלש ממשיך להעיד על מימוש עסקאות עבר במבצעי מימון, שמבשילות כעת לכדי משכנתאות בפועל. במקביל, הנתונים החדשים משקפים שינוי בתפיסת הלווים - הציבור חוזר להאמין במסלול הפריים ומגדיל את האחיזה בו באופן עקבי מחודש לחודש. מגמה זו, יחד עם רמות הביצועים הגבוהות, מדגישות את הצורך של הציבור לשמור על ערנות כדי להתמודד נכון עם השינויים".

ירידה במשכנתאות מסוג בולט ובלון

נתון נוסף שיש לציין הוא האחוז הנמוך יחסית של משכנתאות שנלקחו במסלולים הנדחים של בולט ובלון. מסלולים אלה מאפיינים לרוב מבצעי מימון של יזמים. בחודש שעבר שיעור המשכנתאות שנלקחו במסלולים אלה הגיע ל-13% מכלל המשכנתאות שנלקחו. מדובר בשיעור הנמוך ביותר מאז סוף 2023.

עדיין לא ניתן לקבוע האם הדבר מעיד על שינוי משמותי בשוק הנדל"ן ועל הצטמצמות מבצעי המימון, אך ניתן לציין כי מדובר בירידה שלישית ברציפות של אחוז המשכנתאות הללו.