ללא השפעת מבצעי המימון: מדד הדיור החדש של הלמ"ס

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תחל לפרסם השבוע מדד חדש על מחירי הדיור. במסגרת מדדי חודש אוגוסט שיפורסמו ביום שלישי, יתפרסם לראשונה גם מדד מחירי דירות יד שנייה. המדד יהיה רבעוני ויכלול גם חלוקה לפי מחוזות.

עד כה פרסמה הלמ"ס שני מדדי מחירים לשוק הדירות: המדד הכללי ומדד מחירי הדירות החדשות. בשנים האחרונות, במיוחד על רקע עליית הריבית והפופולריות של מבצעי המימון במכירת דירות חדשות, גברה הביקורת על הנתונים כי הם אינם משקפים את המחירים בפועל.

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מנהל הדיור בלמ"ס, ד"ר דורון סייג, שפיתח את המדד החדש ביחד עם ראש תחום מקצועי מדדי הדיור ד"ר לריסה פליישמן, מסכים כי יתרונו של המדד החדש יהיה שהוא נקי מהשפעות של מבצעים פיננסיים ואחרים של יזמי נדל"ן.

"בדירות יד שנייה אין הטבות. אדם פרטי לא ייתן לך נקודות בטיסה, לא חופשות ולא כלום. לכן, אנחנו חושבים שדווקא בגלל התקופה הזאת יותר חיוני לפרסם את המדד", אומר סייג. לדבריו, "המדד יספק עוד זווית מעניינת של נתונים, שכן הוא כולל רק את המידע על דירות יד שנייה, ויאפשר להבין לאן השוק הולך ללא השפעה של הטבות המימון".

המדד יפורסם באיחור של חודש עקב הצורך לכלול את מלוא נתוני העסקות, בעוד שייתר המדדים מעודכנים במשך חודשיים לאחר פרסום המדד הראשוני.

מדובר בצעד נוסף שמיישמת הלמ"ס לאור המלצות המועצה הציבורית המייעצת לסטטיסטיקה. בשנים האחרונות הלמ"ס שיכללה מאוד את נתוני הדיור שלה ופיתחה את מדד מחירי הדירות החדשות, הוסיפה מדד שנתי למחירי הקרקעות והוסיפה מידע רב לעניין ניתוחי העסקאות בישראל, שבראשו העסקאות בדירות יד שנייה ועוד.