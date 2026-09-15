זיו אתר, ישראלי המתגורר בעמק הסיליקון כבר כעשור, מכר את חברת טכנולוגיית הצילום שהקים, גלאס (Glass), לענקית הבינה המלאכותית OpenAI בעסקת ענק המוערכת בכ־ 300 מיליון דולר כבר לפני כמה חודשים. למרות ששתי החברות כבר עומלות יחד זמן מה על פיתוח מצלמה חדשנית שתשמש באחד מהמכשירים העתידיים שתשיק החברה שמאחורי מנוע השפה ChatGPT, השתיים שמרו על שתיקה עד שהעסקה נסגרה באופן סופי בחודש אוגוסט.

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כשהדבר נודע למעגל רחב יותר של בעלי תפקידים, הידיעה דלפה בסופו של דבר לתקשורת - וכך התברר כי אתר, ישראלי שגדל בעמק יזרעאל, התחנך בעפולה, סיים תואר בהנדסת מכונות עם התמחות באופטיקה בטכניון ועבד ברפאל ובאפל, יוביל את מאמצי פיתוח המצלמה הראשונה של OpenAI.

3 נקודות על גלאס (Glass) 1 סטארט־אפ המפתח טכנולוגיה לשיפור איכות הצילום בסמארטפונים באמצעות בינה מלאכותית 2 הוקמה על ידי זיו אתר ותום בישופ בעמק הסיליקון. במאי האחרון גייסה לפי שווי של 100 מיליון דולר 3 מעסיקה יותר מ־30 עובדים במשרדים בלוס אלטוס. ניסתה לגייס עובדים בישראל ללא הצלחה

את גלאס הקים אתר ב־2019 בלוס אלטוס שבעמק הסיליקון, יחד עם עמיתו מאפל, האמריקאי תום בישופ. השניים עבדו יחד על פיתוח מצלמות באפל לאחר שאתר מכר כמה ליצרנית האייפונים סטארט-אפ אחר בשם לינקס (LinX) כמה שנים קודם לכן בכמה עשרות מיליוני דולרים ועבר בעקבות עבודתו לארה"ב. לאחר כמה שנים באפל, אתר הרגיש חוסר מיצוי עצמי בתאגיד הענק והחל לחפש את דרכו החוצה. למעט אתר, ששירת כפקח טיסה בצה"ל, אין בחברה עובדים ישראלים ככל הידוע.

ההשקעה הראשונה

אדם שמכיר את מאמצי הגיוס של היזם הישראלי מספר כי אתר ניסה לגייס לפני כמה שנים מהנדסי AI מישראל ולהעבירם לעמק הסיליקון, אך רבים מהם סירבו ובחרו לעבוד בחברות בתחום הסייבר. עם זאת, המשקיע הראשון בחברה הוא הישראלי דיוויד סטארק מקרן גראונד אפ (Ground Up Ventures).

סטארק חשף כי שלח הודעת לינקדאין לאתר כשזה הקים את החברה, השניים נפגשו בישראל ומכך נולדה ההשקעה הראשונה בחברה. "אם יש לך הזדמנות לתמוך ביזם סדרתי שבונה צוות טכנולוגי ברמה עולמית כדי להתמודד עם אתגר גדול, אתה צריך להתחייב לזה בו במקום", כתב סטארק בפוסט בלינקדאין. "במקרה שלנו, זה דרש להתחייב עוד לפני שהחברה הוקמה ולהוביל את סיבוב טרום ה'סיד' שלה. כבר ב-2019 האמנו שהקפיצה הבאה בצילום תבוא מהתייחסות לאופטיקה ותוכנה כמערכת אחת ושימוש בבינה מלאכותית כדי לחשוב מחדש על המצלמה מהעקרונות הבסיסיים. אנחנו גאים שתמכנו בהם מההתחלה ונרגשים לראות כמה עוד הם ישיגו בתוך OpenAI".

לפי ההערכות בתעשייה, הקרן הישראלית מחזיקה 5%־8% ממניות החברה כיום, כאשר אינסייט האמריקאית נחשבת לבעלת המניות הגדולה ביותר, מלבד המייסדים והעובדים.

הסיכון בעסקת המכירה של גלאס ל־OpenAI לגלובס נודע כי המשקיעים והיזמים ביקשו לקבל את מלוא התמורה מעסקת המכירה של גלאס במניות OpenAI, למרות שזו הציעה חלקים ממנה במזומן. גם אם OpenAI לא תצא להנפקה בסופו של דבר, וגם אם תדחה אותה ותחליט במקום זאת לגייס הון ממשקיעים פרטיים, הרי שכל גיוס שבו תרשום החברה עליית ערך תזכה את אתר, שלושים העובדים ובעלי המניות ברווח על הנייר. השווי שולש בשנה לפי ההערכות בתעשייה, העסקה נסגרה במניות OpenAI לפי שווי של 852 מיליארד דולר, שווי שבו החזיקה חברת הבינה המלאכותית של סם אלטמן במרץ, כך שכל גיוס פרטי או ציבורי צפוי להעניק הצפת ערך לבעלי המניות של גלאס. על פי PitchBook, אתר גייס לא יותר מ־32 מיליון דולר לסטארט-אפ שלו, כשבגיוס הפרטי האחרון, שהסתיים במאי 2025, העניק לגלאס שווי שוק של 100 מיליון דולר. משקיעי החברה, בראשם אינסייט פרטנרס (Insight Partners), שמחזיקה בפורטפוליו עשיר של חברות ישראליות, כמו גם משקיעים נוספים מעמק הסיליקון בהם אבסטרקט ונצ'רס, פיוצ'ר ונצ'רס, GV והקרן הישראלית גראונד אפ של נבות וולק ודיוויד סטארק שילשו את שוויה של החברה בתוך שנה בלבד. עד ש־OpenAI תצא להנפקה או עד שיחליטו המשקיעים למכור את מניותיהם בשוק הפרטי, הם לא צפויים לייצר מזומן מהעסקה. קראו עוד

הכיוון החדש

היזם הישראלי לא הגיב לפניות גלובס ומסרב להתראיין מאז שהצטרף ל־OpenAI, אך בראיון שהעניק בעבר לבלוג Ctrl+V של העיתונאי לשעבר אמיתי זיו סיפר על דרכו: "היו לי המון רעיונות וחלקם לא קשורים בכלל לעולם הצילום, אבל אחרי שחקרתי את הרעיונות - בחרתי לחזור לצילום לצרכן הפרטי, התחלתי לבדוק את הרעיון מאחורי גלאס בבית, ללא הוצאות, וראיתי שהקונספט עובד. פניתי לבחור לתום בישופ שעבד איתי באפל ואמרתי לו 'בוא תצטרף'. אני בא מאופטיקה, חומרה ותכנון עדשות והוא בא מעולם התוכנה. רשמנו את החברה וגייסנו השקעה מדיוויד מסטארק.

אחרי שעבד באפל ומכר לה חברה שסייעה לה להפחית את מספר העדשות בכל מכשיר אייפון, אתר סבור שיש לו נוסחה לפיתוח מצלמה סלולרית טובה יותר מזו של אפל, או של רוב הטלפונים החכמים הנמכרים כיום.

גלאס ביקשה להמציא מחדש את האופן שבו עובדת מצלמה סלולרית: היא פיתחה טכנולוגית בינה מלאכותית מבוססת רשתות נוירונים שמתאימה את עצמה לסוג המצלמה, מתקנת עיוותים מיקרוסקופיים בתמונה, מנקה רעשים ומציגה תמונה חדה ואיכותית יותר. "התיקונים הם ברמת חלקי פיקסלים - אנחנו מורידים רעש בצורה נקייה", אמר אתר בעבר.

תעודת זהות זיו אתר, מנכ"ל וממייסדי Glass

אישי: יליד עמק יזרעאל, למד בתיכון בעפולה ובעל תואר ראשון בהנדסת מכונות עם התמחות באלקטרו־אופטיקה מהטכניון. מקצועי: מנכ"ל חברת טכנולוגיית הצילום LinX שנמכרה לאפל שבה גם עבד; מהנדס אלקטרו־אופטיקה ברפאל ויועץ עצמאי בתחום. עוד משהו: חתום על מצב ה"פורטרט" במצלמת האייפון.

בגלאס מבטיחים כי כל עיבוד התמונה נעשה באמצעות AI. "אנחנו לוקחים את הדאטה ישר מהחיישנים והאלגוריתם מייצר את התמונה הסופית", הסביר אתר. "איחוד תמונות, הסרת רעש, תיקוני צבע - הכול נעשה באמצעות בינה מלאכותית ואנחנו מאמינים שהעולם יילך לכיוון הזה".

באופן שכזה הצליחה גלאס לרכוש לקוחות ראשוניים - בעיקר יצרני טלפון סיניים - ולייצר הכנסות של מיליוני דולרים, אלא שבחברה הקטנה לא הסתפקו רק בפיתוח תוכנת בינה מלאכותית וביקשו לפתח מצלמת טלפון חדשה מהיסוד: בחברה ביקשו לנצל את הזמינות הגבוהה יותר של מאיצי רשתות נוירונים ובכך לייתר את קיומן של כמה עדשות ורכיבי חומרה המייקרים ומסבכים את מצלמות הטלפון הקיימות.

בעוד שבחברה האמינו כל השנים כי אפל תהיה זו שתרכוש אותם בסופו של דבר, הייתה זו דווקא OpenAI שניגשה לחברה מתוך כוונה לפתח מצלמה שתשולב באחד מהמכשירים שהיא מתכננת בניצוחו של מעצב האייפון לשעבר, ג'וני אייב. ככל הידוע, לחברה כמה רעיונות שהיא שוקלת לפיתוח מוצרים, מבלי שאחד מהם בשל באופן משמעותי, כאשר הצוות של גלאס יהיה אחראי על בניית המצלמות עבורם.

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