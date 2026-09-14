כמה מס ישולם בעקבות עסקת הענק לרכישת השליטה בבית ההשקעות אלטשולר שחם על־ידי חברת הביטוח ווישור? מומחי מס מעריכים כי המס ינוע בין 190 ל־230 מיליון שקל.

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מומחה המס עו"ד יניב שקל, בעלי משרד הבוטיק שקל ושות', מעריך כי המס יכול להגיע לכ־230 מיליון שקל ברף העליון, ומסביר כי "ההחזקות הפרטיות של המוכרים מוחזקות על־ידי חברת החזקות משותפת - אלטשולר שחם בע"מ, ולכן עיקר המס יהיה 23% מס חברות. ייתכן שיש גם עלות מסוימת של אלטשולר שחם המוכרת הפרטית למניות הנמכרות שהיא מחזיקה באלטשולר שחם פיננסים הציבורית".

לדברי עו"ד שקל, "ההערכות הן שסכום הרווח בעסקה יהיה עד מיליארד שקל, בניכוי עלויות עסקה (ובניכוי עלות מניות, ככל שקיימת). מאחר ששיעור המס הוא 23%, המס יכול להגיע לכ־230 מיליון שקל. ספק אם עלות המניות עולה על כ־100 מיליון שקל (וכנראה הרבה פחות), כך שסביר מאוד שהמס יהיה מעל 200 מיליון שקל".

עו"ד ורו"ח בני יונה, שותף במשרד ברכה ושות' ולשעבר מנהל מחלקת שוק ההון בחטיבה המקצועית ברשות המסים, מעריך כי בנסיבות ההחזקות של אלטשולר הרף העליון של המס עומד על כ־190 מיליון שקל.

לדבריו, "המס המשוער הוא כ־190 מיליון שקל. אלטשולר שחם פיננסים נמכרת לפי הדיווח במאיה ב־1 מיליארד שקל. המוכרת - אלטשולר שחם בע"מ - היא חברה פרטית, והיא המייסדת - לכן ההשערה שהעלות היא אפסית. אם מסתמכים רק על הדוחות החשבונאיים, הרווח החייב במס הוא כ־835 מיליון ושיעור מס חברות 23%, מה שמוביל למס משוער של כ־192 מיליון שקל (בהנחה לעלות מניות אפסית ורר"ל תואם חשבונאי)".