התלאות הבלתי נגמרות שפוקדות את מגדל בראשית בתל אביב, משפיעות באופן ניכר על קצב המכירות. עד כה נמכרו במגדל 76 דירות בלבד מתוך 168 שהוקמו בו וזאת אחרי כעשור של שיווק. בני משפחת היזמים כוזהינוף, מחזיקים ב-15 דירות נוספות. כך נודע לגלובס. על אף זאת, במשפחה אין כוונה להוריד מחירים מעבר לגמישות שלהערכתם מחויבת וזאת לנוכח המצב הקשה של שוק הנדל"ן.

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מה שנחשב באמצע העשור הקודם ל"מגדל הלוהט" של תל אביב, מבחינת הפוטנציאל השיווקי שלו, הפך אמנם ללוהט, אך מכל הסיבות הלא נכונות, וזאת לאחר שהתרחשה בה שריפה גדולה בשנת 2021, כתוצאה מקצר חשמלי אשר גרמה לנזקי עתק ולהאשמות בין הגורמים השונים המעורבים בפרויקט.

הגשת תביעות הדדיות

בסוף שבוע שעבר, חברת "מגדלי בראשית דניאל בע"מ", המנהלת את הפרויקט מטעם משפחת כוזהינוף, ואלקטרה בנייה, הגישו תביעות הדדיות בסך של מאות מיליוני שקלים במסגרת הליך בוררות.

ההליך המצוי בתחילתו, נמצא תחת חסיון, אך מדיווח שהעבירה אלקטרה בנייה לשוק ההון עולה כי גובה התביעה שלה מגיע ל-270 מיליון שקל, וזאת בגין טענתה לתשלומים שמגיעים לה עבור עבודות שהחברה ביצעה בפרויקט, עקב שינויים שחלו בתוכניות הביצוע, וכן פיצוי על תשואה אלטרנטיבית ואובדן רווחים. בנוסף, באלקטרה מעלים טענות להשפעות חיצוניות שעיכבו את הפרויקט, ובהן השלכות אותה שריפה שפרצה בבניין במהלך הבנייה.

ואילו במסגרת התביעה שכנגד, מגדלי בראשית דניאל הגישה תביעת נגד בהיקף של כ-900 מיליון שקל. התביעה מתמקדת בטענות לעיכובים מצד אלקטרה בנייה בהשלמת מועדי העבודות, מה שמשפיע לטענתם על קצב מכירת הדירות בפרויקט.

כמו כן ההערכות בשוק הן כי על אף שטופס האכלוס לבניין הונפק בחודש אפריל בשנה שעברה, עדיין חלק משמעותי מהדירות עדיין לא כשיר, ועל כן גם קצב האכלוס של הבניין אינו גבוה.

התביעות הללו נוספו לתביעה שמנהלת מגדלי בראשית דניאל נגד חברת הביטוח מגדל, על סך 480 מיליון שקל. במסגרת תביעה זו, שהוגשה לפני כחודשיים, החברה טוענת כנגד מגדל, כי התעכבה בתשלום תגמולי הביטוח לטיפול במערכות הבניין שניזוקו בשריפה. כמו כן, נטען כי מגדל גרמה לאלקטרה לעזוב את האתר בלי להשלים את העבודות ועיכבה ב-15 חודשים לפחות את השלמת הפרויקט.

האטה חמורה בקצב מכירת הדירות

כל התקלות הללו כפי הנראה גרמו להאטה חמורה בקצב מכירת הדירות בפרויקט. ברשות המסים כלולות 76 דירות שנמכרו בעשור שבו משווק הפרויקט. מדובר בפחות ממחצית מהדירות שנבנות בו - 168. מנכ"ל החברה, מוטי כוזהינוף מסר לגלובס, כי בני המשפחה מחזיקים בבעלות על 14 דירות נוספות.

מעבר לזה נרשמו מספר ביטולים על ידי רוכשים, וכנגד החברה מתנהלות כיום כ-7 תביעות בשלבים כאלה ואחרים, מצד רוכשים.

בסך הכל הנזקים לפרויקט עצמו מורכבים מנזקים פיזיים שנגרמו מהשריפה, עבודות שטרם בוצעו או שבוצעו באופן חלקי, וכל ההשלכות שיש לאירועים הללו על קצב המכירות והאכלוס של הפרויקט. המכירות כאמור מתנהלות בעצלתיים, אם כי ככל הנראה הדבר אינו משפיע כמעט על המחיר. בחודשים האחרונים בוצעו רק שתי עסקאות, אך במחירים גבוהים במיוחד, שעה ששתי דירות של 4 חדרים בקומות הגבוהות נמכרו בסכום של 15.7 מיליון שקל ו-14.2 מיליון שקל, ובמחיר למ"ר של כ-110 אלף שקל, שהוא מהגבוהים שנרשמו בארץ. כך שהשוק אולי לא בוער כפי שציפו, אך מי שלמרות הכל רוצה לגור במגדל בראשית - מוכן גם לשלם בעבור זה.

כמו כן, ישנם גם נזקים פיננסיים, הנובעים מהאיטיות בשיווק והעיכובים בבנייה. ולבסוף, עקב השריפה בתחילת 2021, שהייתה שנת השיא של כל הזמנים בשוק הנדל"ן בישראל, הגל הזה של מכירות מואצות שפקד את כל המדינה - פסח על מגדל בראשית.

"אנחנו ממשיכים בשיווק הפרויקט ועובדים קשה. זה לא יהיה קל מבחינת השיווק כרגע. הן בגלל המצב הכללי בשוק וגם בגלל דרך הביצוע בפרויקט, אז אנחנו משתדלים לעשות ככל יכולתנו להמשיך למכור. מתקדמים ככל שאנחנו יכולים לעשות. המגדל עומד והדיירים במוקד ויש משפחות רבות שגרות במגדל", מודה כוזהינוף בנוגע למצבו של שוק הנדל"ן שאינו מאיר פנים בימים אלה ליזמים. לדבריו, "החברה נאלצת להתפשר על המחיר, שכן המשפחה רואה בפרויקט את המגדל היוקרתי ביותר בארץ ורק מכיוון שמדובר במשפחה אמידה, היא יכולה לשאת בנזקים העצומים שנגרמו, ואינה לחוצה למכור בכל מחיר".