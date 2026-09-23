באיזו עיר התושבים הכי מרוצים, ובאיזו הכי פחות

תושבי פתח תקווה הם האנשים המרוצים ביותר מתפקוד העירייה שלהם, בקרב הערים הגדולות. כך עולה מסקר עמדות הציבור כלפי הרשויות המקומיות, המהווה חלק מתוך הסקר החברתי, שנערך הבשנה שעברה. במקום השני נמצאת ראשון לציון, ואילו במקום השלישי תל אביב. לעומת זה, עיריות אשדוד, חיפה ובני ברק הן הערים עם אחוז שביעות הרצון הנמוך ביותר תושבי הערים הגדולות.

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מדובר בסקר חשוב לא רק אקדמית, אלא כזה שיש לו משמעויות עמוקות לגבי אופן תפקוד העיריות, ומידת שביעות הרצון של התושבים מהעומדים בראשן והמנגנונים המוניציפליים שם מנהלים.

באופן כללי נמצא בסקר, כי שני שלישים מהאוכלוסייה נתנו ציונים של "טוב" ו"טוב מאוד" לתפקוד הרשויות המקומיות שבהן הם גרים. נמצא פער גדול בין היהודים, שבהם 69% שבעי רצון, לבין ערבים, שרק 53% מהם נתנו ציונים טובים לרשויות שלהם.

קפיצה גדולה בשביעות הרצון לעומת הממצאים מלפני עשור

בבדיקת הערים הגדולות נמצא, כאמור, כי פתח תקווה היא העיר שבה התושבים שבעי רצון במידה הרבה ביותר מתפקוד העירייה והוא עומד על 85%. מדובר בקפיצה גדולה מאוד בשביעות הרצון לעומת הממצאים מלפני עשור, שלפיהם רק 61% מהתושבים נתנו לעירייה ציונים גבוהים על תפקודה.

במקום השני נמצאת, כאמור ראשון לציון, שבה 81% מתושבי העיר העניקו לעירייה ציון חיובי על אופן התפקוד שלה. גם שם נרשמה עלייה לעומת 2015, שאז רק 71% היו שבעי רצון.

במקום השלישי נמצאת תל אביב, עם 76% מהתושבים שהיו שבעי רצון מתפקודה. מעניין, כי ב-2015 תל אביב עמדה בראש דירוג שביעות הרצון, על אף שאז 75% מהתושבים נתנו לה ציונים גבוהים. הדבר מעיד על שני דברים: ראשית, רמת שביעות הרצון של התושבים מהרשויות המקומיות שלהם עלתה (ואכן, ב-2015 רק 59% נתנו ציון חיובי לרשויות המקומיות ואילו ב-2025 66% נתנו). ושנית, שבתל אביב יש ראש עיר שמכהן בה ברצף שנים רבות (כ-27 שנים שרון חולדאי נבחר לתפקיד פעם אחר פעם), כך שמידת שביעות הרצון דומה.

אחריה הגיעה באר שבע עם 72% אחוזים שהעניקו לעירייה ציון גבוה; נתניה 71%; תושבי ירושלים היהודים - 70% והסך הכל 68% (גם שם, עלייה משמעותית במספר שבעי הרצון לעומת הסקר הקודם); חיפה ובני ברק 56%; ואשדוד עם 51%.