אושר ניהול ייצוגית נגד הבנקים: לא שילמו ריבית על יתרות זכות בעו"ש

בית המשפט המחוזי אישר אמש (ג') לנהל תובענה ייצוגית נגד ארבעה מבין הבנקים הגדולים בישראל, כאשר הנזק הנטען חסר תקדים.

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הבקשה לייצוגית הוגשה בטענה כי על ארבעת הבנקים הנתבעים - לאומי, מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי - להעניק ללקוחות שלהם ריבית על יתרת זכות בחשבון העו"ש או להעביר את הכספים לאפיק השקעה נושא ריבית, ולכל הפחות לעדכן את לקוחותיהם בדבר האפשרות להעברת הכספים לפיקדון שיצבור ריבית. את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הגישו עורכי הדין יצחק אבירם ושחר בן מאיר.

המבקשים טענו כי הבנקים הפרו את חובת תום-הלב ואת חובת האמון שחלות עליהם כאשר לא העניקו ללקוחותיהם ריבית על יתרת הזכות בחשבון העו"ש. לטענתם, לאור העלייה המשמעותית בשיעורי הריבית במשק החל מחודש אפריל 2022, החלטת הבנקים שלא להעניק ריבית על יתרת זכות בעו"ש נגועה בחוסר תום-לב קיצוני.

חוות-הדעת הכלכלית שצורפה לתביעה, אשר נערכה בידי גלעד מנו, מציינת כי הנזק הכולל עומד על 3.62 עד 5.06 מיליארד שקל.

הבנקים: אין חובה כזו

מנגד, הבנקים טענו כי לא קיים כל מקור נורמטיבי מכוחו הם מחויבים לשלם ללקוחותיהם ריבית בגין יתרות זכות בחשבון העו"ש. לטענתם, חובות אלה לא נובעים מהדין, לא קיימים בהנחיות המאסדר וגם לא נובעים מחובת תום-הלב.

לטענתם, ההסכמים בין הבנקים ללקוחותיהם התייחסו לסוגיה במפורש, ואין לקבוע תנאים חדשים בהסכם זה "יש מאין".

לצד זאת נטען כי הבנקים פועלים לעידוד וליידוע הלקוחות בכל הנוגע להפקדת כספים בפיקדונות נושאי ריבית. חשבון העו"ש, כך נטען, לא נועד להוות אפיק השקעה אלא מקור זמין למשיכת כספים.

עוד צוין כי הבנקים בחרו משיקולים עסקיים להעניק ללקוחות כהטבה מפעם לפעם ריבית על יתרת זכות בחשבונות העו"ש לפי קריטריונים שנקבעו.

"עשיית עושר ולא במשפט"

המפקח על הבנקים הגיש את עמדתו בהליך, לפיה הוא מתנגד להתערבות בתמחור המוצרים הבנקאיים. לטענתו, חיוב של הבנקים בדין לשלם ריבית על יתרת כספי הלקוחות המנוהלים בחשבונות עו"ש הוא מהלך שגוי ששכרו המשקי ייצא בהפסדו.

בית המשפט המחוזי אישר את הבקשה לניהול תובענה ייצוגית, בקובעו כי לטעמו הוכחה קיומה של עילת תביעה לכאורית שיש לה סיכוי סביר להתקבל, והיא העילה של עשיית עושר ולא במשפט.

"הבנקים מתעשרים כתוצאה מהחזקת כספי לקוחותיהם המצויים בחשבונות העו"ש. לא רק זאת, אלא שחלק כזה מאותה התעשרות הוא כתוצאה ישירה מכך שהבנקים אינם משקלמים כל ריבית על הכספים המצויים בחשבונות העו"ש", קבע בית המשפט.