דרמה בשוק הבשר: שופרסל תייבא ישירות מדרום אמריקה

לגלובס נודע כי רשת שופרסל , בהנהלת האחים יוסי ושלומי אמיר, יוצאת למהלך משמעותי בשוק הבשר - חותכת את היבואניות הגדולות ועוברת ליבוא ישיר של בשר, כחלק ממהלך רוחבי.

במסגרת המהלך, שצפוי להיות מוכרז על-ידי החברה בשבועות הקרובים, שופרסל תייבא בשר אנגוס מדרום אמריקה ביבוא ישיר. באמצעות הורדת המתווכים, המהלך צפוי להוזיל את עלויות הבשר לצרכנים.

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ביישום התוכנית הזו, נראה כי שופרסל ממשיכה לחזק את המותג הפרטי שלה. הרשת מחזיקה מספר מותגים בתחום כמו קרלוס קצבים, ASADOR והקצבייה CASA DE CARNE, שבמסגרתם היא משווקת מוצרי בשר טריים וקפואים בכל סניפיה. עד היום היא עשתה זאת באמצעות שיתוף-פעולה עם ספקים שונים, ביניהם גם החברות הציבוריות בלדי ונטו.

על-פי מידע שהגיע לגלובס, המגוון והמלאי של הבלדי ונטו הלך והצטמצם בסניפים ובאונליין של שופרסל, כך שבהדרגה נותרו מוצרים בודדים לקראת המעבר ליבוא ישיר על-ידי הרשת בעתיד הקרוב.

קמעונאים נוספים יצטרפו?

היתרון של שופרסל נובע מגודלה, כרשת הקמעונאות הגדולה בישראל, עם פריסת סניפים גדולה בכל הארץ ונוכחות בכל סקטורי הפעילות (סניפי היפר גדולים לצד סניפי סיטי וחברות-בנות במגזר החרדי). כמו כן, התלות של שופרסל ביבואני הבשר הגדולים כיום היא משמעותית, ועל-פי הערכות בשוק, מדובר באחוז גדול מהמוצרים שהיא מציעה ללקוחותיה במקררי הקצביות.

גורם המעורה בפרטים מסר כי "שופרסל לוקחת את רצפת המכירה החזקה שלה ומחזקת את המותגים שלה על חשבון ספקים אחרים. היא חילקה את תחום הבשר למגוון ספקים בארץ ובחו"ל, כי היא לא רוצה להיות תלויה באף ספק, כמו שההנהלה הקודמת של שופרסל הייתה תלויה. ההוצאה של מוצרי בלדי מהרשת לטובת המותגים הנתמכים משפרת לה את הרווחיות וגם את יכולת המיקוח שלה מול הספקים האחרים".

גורם בענף הבשר מוסיף כי להערכתו ענף הבשר הולך להשתנות מקצה לקצה, כשקמעונאים רבים אחרים הולכים להצטרף לשופרסל, ולייבא בשרים ביבוא ישיר.

המפסידות מהמהלך: בלדי ונטו

המפסידות העיקריות מהמהלך הן כאמור היבואניות הגדולות - בלדי ונטו , שמניותיהן יורדות בחודש האחרון ב-18.75% וב-12.8%, בהתאמה.

על-פי הדוחות של שתי החברות, ההכנסות העיקריות שלהן נובעות ממכירות לשוק המקומי. כך למשל, מתוך 1.3 מיליארד שקל הכנסות של נטו ברבעון הראשון של השנה, 582 מיליון שקל (כ-44.7%) היו ממכירות לשוק המקומי, כשהיתר הגיעו מיבוא (41%) וממפעלי הקבוצה (כ-15%). בבלדי דיווחו ברבעון הראשון של 2026 כי ההכנסות מתחום הסחר (לעומת מפעלים ולוגיסטיקה) הן כ-80% מסך ההכנסות בשנה.

עם זאת, חשוב לחדד כי מניית בלדי ירדה במהלך החודש האחרון קצת פחות מהמתחרות שלה (נטו, ויליפוד וכו'). בשלושת החודשים האחרונים היא עלתה בסך-הכול בשיעור של 5.82%, לעומת ירידה של 17.44% בנטו וירידה של 4.81% בויליפוד.

נזכיר כי עוד בנובמבר 2017, בתקופת כהונתו של איציק אברכהן כמנכ"ל שופרסל, דיווחנו בגלובס על כוונת הרשת לייבא בשר טרי ודגים באופן עצמאי, כדי להשתחרר מהתלות בספקים חיצוניים.

משופרסל נמסר בתגובה: "איננו מתייחסים להתנהלות מסחרית שוטפת מול ספקים".

מבלדי נמסר בתגובה: "בין בלדי לבין שופרסל מתקיים שיתוף-פעולה פורה והדדי, ואיננו מתייחסים לשמועות ולרכילות".