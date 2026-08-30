המניות שייפלו מחר, והמשקולת שתקשה על הורדת הריבית בישראל

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

שבוע המסחר ייפתח בצל נאומו הניצי של יו"ר הפד קווין וורש בג'קסון הול ביום שישי האחרון, שטרף את הקלפים וכמעט הכפיל את ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית בארה"ב בספטמבר - זו עומדת כעת על קרוב ל-60%. תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו לכל אורך העקום (אך במיוחד בטווח הקצר) והדולר התחזק בעולם.

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התפתחויות אלו מגיעות רגע לפני החלטת הריבית של בנק ישראל, שתפורסם ביום שלישי הקרוב, כאשר נכון לסוף השבוע החולף ההסתברות להורדת ריבית נע סביב 50%. יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, העריך כי השינוי בתמחור הריבית בארה"ב "צפוי להוות משקולת" על האפשרות להורדת הריבית בישראל.

שינוי זה גם מוסיף לחשיבותו של דוח התעסוקה האמריקאי לחודש אוגוסט, שצפוי להתפרסם ביום שישי הקרוב, ולשפוך קצת אור על מצבו של שוק העבודה. בנוסף, יפורסמו מדדי מנהלי הרכש במגזרי הייצור והשירותים.

עונת הדוחות לרבעון השני קרובה לסיום, אך נותרו השבוע מספר פרסומים שכדאי לעקוב אחריהם: בישראל, ידווחו החברה הביטחונית בגירה וחברת הרובוטים לניקוי בריכות מיטרוניקס . בארה"ב, ביום שלישי ידווחו חברת אבטחת הסייבר פאלו אלטו וחברת המחשוב דל ; וביום רביעי, תדווח ענקית השבבים ברודקום - שחקנית מפתח בתחום ואחת החברות הגדולות בעולם במונחי שווי שוק.

2 המניות הדואליות יכבידו על הבורסה תל אביב

הבורסה בת"א סיכמה את השבוע החולף בירוק. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה מזערית, מדד ת"א 90 התקדם בכ-2.7% ומדד ת"א 125 הוסיף לערכו כ-0.6% . מתחילת החודש עד כה, מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.6%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.9% ומדד ת"א 125 התקדם בכ-0.2%.

לעליות החודש אחראיות כמעט באופן בלעדי מניות הביטוח והבנקים, שזכו לרוח גבית בעקבות הפרסומים של עונת הדוחות. מדד הביטוח זינק בכ-11% ונמצא בדרך לחודש החזק ביותר שלו מאז יוני 2025, בעוד מדד הבנקים הוסיף לערכו כ-5.5%. את הירידות הוביל מדד הביטחוניות, שצנח במעל 14% ונמצא בדרך לחודש החלש ביותר שלו מאז השקתו בדצמבר 2025.

לא מן הנמנע שיומו האחרון של חודש אוגוסט יתנהל בירידות. המשקיעים בת"א טרם הגיבו לנאומו הניצי של וורש, והמניות הדואליות צפויות לחזור מחר בפער ארביטראז' שלילי כולל משמעותי של כ-1%. מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק ייפלו בשיעורים של 4% עד 7%, פאלו אלטו צפויה לאבד מעל 4% וטבע תיחלש במעל 1%. מנגד, נייס צפויה לטפס במעל 4%.

גם וול סטריט סיכמה שבוע חיובי. ה-S&P 500 עלה בכ-0.5%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה טיפס בכ-0.9% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.5%.

עם זאת, יום שישי האחרון הסתיים בירידות, כשברקע נאומו הניצי של יו"ר הפד קווין וורש בג'קסון הול. בעוד שוורש לא התחייב ללכת למהלך של העלאת ריבית ואף ביקש שלא יראו את דבריו כהכוונה עתידית (Forward Guidance), הוא ציין כי "עלינו להיות בטוחים שהאינפלציה נעה לעבר היעד בבהירות ובמהירות מספקת. אחרת, יש לנו עבודה לעשות". עוד בנימה ניצית, הוא ציין כי "קשה לגדיר את התנאים התנאים הפיננסיים הנוכחיים כמרסנים".

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב טיפסו לכל אורך העקום, במיוחד בטווח הקצר: התשואה לשנתיים קפצה בקרוב ל-12 נקודות בסיס לרמה של 4.35%, בעוד התשואה לעשר שנים טיפסה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.72%. במרקטוואץ' ציינו כי "השתטחות" עקום התשואות - כלומר, מצב בו התשואות הקצרות־טווח מטפסות באופן משמעותי, בעוד התשואות הארוכות רושמות עלייה מתונה יותר - מצביעה על כך שוורש נתפס בשווקים כאמין לגבי נחישותו לעשות מה שנדרש כדי להחזיר את האינפלציה ליעד.

אך תשואות גבוהות יותר גם מפעילות לחץ על שוקי המניות. סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית בחברת Defiance, ציינה כי "תשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שמתקרבת ל-5% הופכת את האג"ח למתחרה אמיתי למניות ומעלה את שיעור ההיוון של נכסי צמיחה ארוכי־טווח". לדבריה, גם אם שוק המניות ימשיך ליהנות מצמיחה ברווחי החברות, סביבת תשואות גבוהה לאורך זמן הופכת את המשוואה עבור המשקיעים למאתגרת יותר.

על אף הרוח הגבית שסיפקו התוצאות הכספיות החזקות של אנבידיה בשבוע החולף, קרן הסל SOXX , שעוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, נפלה בסך הכל במעל 2% - כך שהיא נמצאת עדיין בטריטוריה דובית, עם ירידה של מעל 20% מאז שיאה האחרון שנרשם בסוף יוני. התוצאות הכספיות של ענקית השבבים ברודקום, שיפורסמו ביום רביעי לאחר נעילת המסחר, יעמידו את הסקטור למבחן נוסף.

מתחילת החודש עד כה, ה-S&P 500 התקדם בכ-3%, הנאסד"ק טיפס בכ-4% והדאו ג'ונס עלה בכ-2%. הסקטור שהוביל את העליות בתקופה זו הוא סקטור הטכנולוגיה, שטיפס בכ-5.9%, לנוכח עונת הדוחות החזקה שהציגו החברות בתחום; לא רחוק מאחוריו נמצאים ענפי הבריאות וחומרי הגלם, שנחשבים באופן מסורתי לדפנסיביים - גם הם עם עליות של מעל 5%. מנגד, הסקטור שרשם את הביצועים החלשים ביותר הוא סקטור התשתיות, שנחלש בכ-3.6%.

3 הדולר התחזק, מחירי הנפט והזהב איבדו גובה

כאמור, נאומו הניצי של יו"ר הפד ביום שישי האחרון חיזק באופן ניכר את הדולר בעולם. מדד הדולר (DXY) טיפס בכ-0.5% לרמה של 99.7 נקודות. בהתאם לכך, השקל נחלש מול המטבע האמריקאי במעל 1% ושערו הרציף נעמד על מעט מתחת לרף ה-3 שקלים.

בשוק הסחורות, הזהב הגיב לציפיות המוגברות להעלאת ריבית בירידות. המתכת היקרה ירדה במעל 3% וננעלה סביב 4,500 דולר לאונקיה. כנכס שאינו נושא ריבית, הזהב נוטה להניב ביצועים חלשים יותר בסביבה של ריבית גבוהה יותר. גם הביטקוין הגיב להתפתחויות וירד חזרה אל מתחת לרף ה-80 אלף דולר למטבע.

מחירי הנפט נסוגו בשבוע החולף בכ-5%, על רקע רגיעה גאופוליטית מסוימת בחזית בין ארה"ב ואיראן, בין היתר, לנוכח המעבר של ממשל טראמפ למלחמה כלכלית נגד איראן. נפט מסוג ברנט ננעל מעט מתחת לרף ה-90 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ננעל סביב 83 דולר לחבית.

סוברו סארקאר, ראש מחקר תחום אנרגיה בבנק DBS, אמר לרויטרס כי "שילוב של מעבר אמריקאי מלחץ צבאי לסנקציות כלכליות, יחד עם השיחות בין איראן לעומאן להסדרת נתיב שיט ימי בהורמוז, הובילו את פרמיות הסיכון לרדת". עם זאת, יצוין כי המחירים עדיין רחוקים מהרמות שנראו לפני פרוץ המלחמה בסוף פברואר האחרון.

עוד בשוק הנפט, ביום שישי הכריז טראמפ על הסכם עם ונצואלה שיאפשר לארה"ב לקבל שליטה ברוב הפרויקטים המפיקים נפט במדינה, שבה עתודות מוכחות של יותר מ־65 מיליארד חביות. ההסכם מגיע לאחר התקיפה האמריקאית במדינה הדרום־אמריקאית בינואר, במהלכה נתפסו נשיא ונצואלה דאז ניקולס מדורו ורעייתו.

טראמפ טען כי העסקה לא תעלה דבר למשלם המסים האמריקאי, וכי היא עשויה להגדיל ביותר מפי שניים את עתודות הנפט של ארה"ב. לפי הפרטים שפורסמו, העסקה כוללת פיתוח של 17 שדות נפט באמצעות חברה פרטית חדשה, שבה צפויה להיות לארה"ב שליטה של כ־55%. ההשקעות בפרויקטים עשויות להגיע לכ־100 מיליארד דולר, בעוד ממשלת ונצואלה צפויה ליהנות מהכנסות מס משמעותיות.

4 האם ההתפתחויות בארה"ב יורידו מהפרק את הורדת הריבית בישראל?

בקרב הכלכלנים בישראל ישנה הסכמה על כך שהחלטת הריבית הקרובה אינה פשוטה, כאשר ישנן סיבות טובות הן להפחתה והן להמתנה. בעוד שהטיעון המרכזי בעד הורדת הריבית הוא ההתמתנות של האינפלציה לרמה של 1.5%, פנינג ממזרחי טפחות הצביע על כך שבקיזוז ההתחזקות של השקל - גורם חיצוני שחלות בו תנודות רבות - האינפלציה השנתית הייתה כנראה עומדת כבר כעת על כ-2%.

פנינג הוסיף כי פער התשואות באג"ח הממשלתיות לעשר שנים בישראל ובארה"ב קרוב ל-1% (3.82% מול 4.72%, בהתאמה); הורדת הריבית בישראל, בפרט על רקע המסרים הניציים מצד קווין וורש ובכירים נוספים בפד, עלולה להרחיב את הפער ולדחוף משקיעים לעבר האג"ח האמריקאיות על חשבון המקומיות. לנוכח הצירוף של גורמים אלו, יחד עם חוסר הוודאות המובנה במזרח התיכון, פנינג מעריך כי בנק ישראל יעדיף להשאיר את הריבית ללא שינוי.

מודי שפריר, אסטרטג השווקים הראשי של בנק הפועלים, העריך כי החלטת הריבית תושפע מאוד משער הדולר-שקל. בבנק מאמינים כי במידה שהוא ייסחר בתחילת השבוע ברמה של מעל 3 שקלים, הסיכוי להורדת ריבית ייקטן, ולהפך - אם יהיה מתחת לרף זה הסיכוי ייגדל.

בגזרת המאקרו בארה"ב, כאמור, תשומת הלב של המשקיעים תופנה בעיקר לדוח התעסוקה שיפורסם ביום שישי. לפי בלומברג, קונצנזוס האנליסטים צופה תוספת של 55 אלף משרות, אחרי הירידה המפתיעה של 23 אלף משרות שנרשמה ביולי. שיעור האבטלה צפוי להישאר על רמה של 4.1%.

לפי הדיווח בבלומברג, תוספת של 55 אלף משרות תהיה סביב הצמיחה הממוצעת במשרות שנרשמה מתחילת השנה. הם ציינו כי אם נתון האמת יתאם לתחזית הכלכלנים, הוא ישקף את דבריו של יו"ר הפד קווין וורש בג'קסון הול באשר לשוק העבודה, אליו התייחס כיציב וככזה ש"עולה בקנה אחד עם תעסוקה מלאה".

"הנאום הניצי של וורש בג'קסון הול הגדיל את הסיכוי להעלאת ריבית בספטמבר, ושינה את איך שהמידע בשבוע הקרוב צריך להיקרא", כתבו כלכלני בלומברג. "דוח התעסוקה לחודש אוגוסט נותר הפרסום המרכזי, אך החולשה הצפויה בו עשויה להיות בעלת השפעה פחותה מהרגיל. וורש תיאר את שוק העבודה כבריא, וציין כי תוספת משרות מתונה יותר נובעת לעתים מגורמים דמוגרפיים - ולא מכלכלה שנמצאת בירידה".

5 מורגן סטנלי צופה: SpaceX יותר מתכפיל את ערכה

במורגן סטנלי מסמנים את מניית SpaceX כהזדמנות קנייה, לאחר שצנחה בכ-30% מאז השיא שרשמה מספר ימים לאחר הנפקת הענק שלה באמצע יוני. אדם ג'ונאס, אנליסט בבנק, ציין שהתחזית שלו למניה השתפרה משמעותית בעקבות דוחות הרבעון השני, וכן כי הכרזת החברה על הקמת "Starbase", קומפלקס של שיגורי טילים לחלל בלואיזיאנה בהשקעה של 100 מיליארד דולר, עשויה לתת לה רוח גבית.

"אנו מאמינים שמשקיעים לא מעריכים נכון את קנה המידה של מה ש-SpaceX מתכננת עם Starbase", ציינו בבנק. "אנו חושבים שלמשקיעים יש הזדמנות ייחודית 'לבקר מחדש' במניה כעת כשהיא בסמוך למחירה בהנפקה, עם מומנטום גדול יותר בנתונים הפונדמנטליים בתחומי החלל, הקישוריות וה-AI לארגונים".

בבנק קבעו למניה המלצה של "משקל־יתר" (שקול להמלצת "קנה") עם מחיר יעד של 300 דולר - אפסייד של כ-110%. מורגן סטנלי הוא אחד מבנקי ההשקעות האופטימיים יותר לגבי SpaceX בוול סטריט. לפי TipRanks, מחיר היעד הממוצע למניה עומד על כ-230 דולר - ומשקף לה אפסייד של קצת יותר מ-60%.

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