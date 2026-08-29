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סיכום שווקים שבועי / צילום: Shutterstock
סיכום שווקים שבועי / צילום: Shutterstock

השיטה שהופכת את שוק ההון למדפסת כסף - ועוד 4 כתבות על מצב השווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

דוחות חמשת בתי ההשקעות הנסחרים מגלים כיצד כל שקל שמזרים ציבור החוסכים מתגלגל כמעט ישירות לשורה התחתונה • מנהל ההשקעות איתי ליפקוביץ' מזהה הזדמנויות דווקא כשהפסימיות כבר מגולמת במחירים, וההיסטוריה של וול סטריט מלמדת: הימים הטובים ביותר בשוק מגיעים בדיוק כשלא מצפים להם • בסיטי מעריכים כי לא צפויה הפחתת ריבית בהחלטה הקרובה של בנק ישראל • וגם: מדוע המניות שהיו לפני רגע הלהיט של הבורסה צונחות בעשרות אחוזים

צבי סטפק, גילעד אלטשולר, שמואל לב, דייב לובצקי, יוסי לוי / צילום: אילן בשור, איל יצהר, כדיה לוי, יח''צ
בתי השקעות

הדוחות חשפו את מכונת הרווחים החדשה של בתי ההשקעות
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מסעדת קיסו / צילום: יואב גורין
ענף המזון

המניות שהיו הלהיט של הבורסה ועכשיו צונחות בעשרות אחוזים
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