בתי השקעות הדוחות חשפו את מכונת הרווחים החדשה של בתי ההשקעות נתנאל אריאל ואיתן גרסטנפלד 25.08.2026 ענף המזון המניות שהיו הלהיט של הבורסה ועכשיו צונחות בעשרות אחוזים איתן גרסטנפלד 26.08.2026 המלצות אנליסטים מנהל ההשקעות הזה מסמן מניה אחת: "היא תפתיע ובגדול" נתנאל אריאל 25.08.2026 ריבית בנק ישראל | בלעדי בסיטי מעריכים: זה מה שיקרה בהחלטת הריבית הקרובה בר לביא וצחי גרינולד 25.08.2026 המחשבון הימים הטובים ביותר בבורסה מגיעים בדיוק כשלא מצפים להם תומר ורון 26.08.2026 נושאים הקשורים לכתבה שוק ההוןבתי השקעותריבית בנק ישראלסיטי (סיטיגרופ)ענף המזוןהמלצות אנליסטיםתחזיות האנליסטיםתיק השקעותוול סטריטהבורסה בת"אהשקעות