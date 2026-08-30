ביום שישי המסחר בוול סטריט נטה לירידות קלות, ובסיכום שני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר, המדדים המובילים עלו בשיעור שבין 0.2%-1%. אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר.

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סנטינל וואן עקפה את התחזיות אך הורידה את תחזית הרווח השנתי, והמניה נחלשה

חברת אבטחת הסייבר סנטינל וואן , שהוקמה ומנוהלת על-ידי תומר וינגרטן, פרסמה דוחות כספיים ביום חמישי, אחרי סיום המסחר וביום שישי, המניה שלה איבדה 5.2% במחזור מסחר גבוה. בסיום השבוע המסחר, מניית סנטינל וואן ננעלה במחיר של 21.54 דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של כ-7.4 מיליארד דולר. עם זאת, מתחילת שנת 2026 המניה עדיין בתשואה חיובית של 43.6%. סנטינל וואן הונפקה לראשונה בבורסת ניו יורק ב-2021 ושווי החברה בהנפקה היה 9 מיליארד דולר.

סנטינל וואן פרסמה את הדוחות לרבעון הפיסקאלי השני של שנת הכספים (הרבעון שהסתיים בסוף יולי). החברה הציגה צמיחה של 21% בהכנסות ל-292 מיליון דולר, והפסד נקי של 93.4 מיליון דולר לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), עלייה מהפסד של 72 מיליון דולר ברבעון המקביל. על בסיס Non-GAAP, החברה רווחית - עם רווח נקי של 28.5 מיליון דולר, עלייה של יותר מפי 2 מהרבעון המקביל, ובסך-הכול 8 סנט למניה. בכך, סנטינל וואן עקפה את תחזיות האנליסטים. ה-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) הגיע בסוף הרבעון למעל 1.2 מיליארד דולר.

למרות עקיפת התחזיות, החברה פרסמה תחזית מאכזבת והורידה את תחזית הרווח השנתית. תחזית ההכנסות השנתית עלתה ל-1.202-1.207 מיליארד דולר לעומת אמצע טווח התחזית הקודם שהיה 1.2 מיליארד דולר. עם זאת, החברה צופה כעת רווח נקי Non-GAAP של 30-32 סנט למניה לעומת תחזית קודמת ל-32-38 סנט. בסך-הכול, הרווח הנקי השנתי יגיע לכ-112 מיליון דולר. ברבעון הפיסקאלי השלישי החברה צופה הכנסות של 309-311 מיליון דולר, ורווח נקי Non-GAAP של 8-9 סנט למניה (כ-31.5 מיליון דולר).

לאחר הדוחות, האנליסט ג'וזף גאלו מבנק ההשקעות ג'פריס העלה את מחיר היעד למניה בדולר אחד, ל-26 דולר, פרמיה של 20.7%, בהמלצת "קנייה". לדבריו, למרות חולשה בתזרים החופשי שהיה שלילי בגובה 13.2 מיליון דולר, סנטינל וואן היא "נכס טכנולוגיה ייחודי" עם צמיחה של מעל 20% ונשארת אטרקטיבית מאוד להערכתו. מחיר היעד נקבע לפי מכפיל 6.5 על ההכנסות הצפויות ב-2027.

איטורו נסחרת בתנודתיות, האנליסטים ממליצים עליה בפרמיה של 56%

מניית איטורו נסחרת בתנודתיות מתחילת השנה, לאחר שהמניה עלתה כמעט ב-20% עד סוף חודש מאי היא איבדה מאז 26%, וכיום נסחרת במחיר שמשקף לחברה שווי שמתקרב ל-2.5 מיליארד דולר. מאז ההנפקה בשנה שעברה, המניה איבדה כ-40%.

איטורו, בניהולו של יוני אסיא שהוא אחד ממייסדי החברה, מספקת למשתמשים בה פלטפורמת מסחר שמאפשרת להם לסחור באפיקי השקעה שונים, כמו מניות ומטבעות קריפטו. החודש, החברה פרסמה את הדוחות לרבעון השני ובמקביל דיווחה על רכישה משמעותית, במסגרתה היא תשלם 231 מיליון דולר במזומן ומניות עבור חברת TradeZero. החברה הנרכשת מספקת גם היא פלטפורמת מסחר, והיא פונה לשוק הקנדי ויש לה גם נוכחות בארה"ב. מאז אמצע אוגוסט, מניית איטורו נסחרה בעליות, ייתכן שגם על רקע התחזקות הביטקוין (החברה מאפשרת לסחור בו וגם מחזיקה בביטקוין). לעומת זאת ביום שישי, מניית איטורו נחלשה ב-3.8%. לפי דיווח שהועבר ל- SEC, אדי שלו שהוא דירקטור ומשקיע ותיק בחברה מוכר מניות איטורו בתמורה לכ-3.2 מיליון דולר.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 14 אנליסטים מסקרים כיום את מניית איטורו, מתוכם 9 ממליצים עליה בהמלצות חיוביות, ו-5 נייטרליים. מחיר היעד הממוצע משקף פרמיה של 56%.

האם מניית אמדוקס היא "מציאה" אחרי עלייה של 26% מהשפל?

מניית אמדוקס איבדה 21.9% מערכה מאז תחילת שנת 2026, אך בחודשיים האחרונים היא נמצאת במגמה חיובית ועלתה ב-26.1% מאז השפל שאליו הגיעה בסוף חודש יוני. אמדוקס, המנוהלת בחודשים האחרונים על-ידי שימעי הורטיג, מספקת פתרונות טכנולוגיים לחברות טלקום ומדיה. באתר המשקיעים Simply Wall Street כתבו בשבוע שעבר על מניית אמדוקס וציינו שהיא "עדיין נראית כמו מציאה אחרי תשואות חלשות". לדבריהם, המניה הניבה תשואות חלשות בשלוש השנים האחרונות, אך הערכת השווי שלה מציגה אותה כזולה, והם בוחנים האם העליות האחרונות סוגרות את הפער. על בסיס מכפיל הרווח, הם סבורים שהמניה עדיין מתומחרת בחסר.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך 8 אנליסטים שמסקרים את אמדוקס, 5 חיוביים ו-3 נייטרליים, ומחיר היעד הממוצע גבוה ב-34.6% מהמחיר הנוכחי.

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