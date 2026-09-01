בנק ישראל הודיע היום (ג') על החלטתו להפחית את הריבית ברבע אחוז בפעם השלישית ברציפות, מרמה של 3.5% ל-3.25%. בשווקים לא ציפו לתרחיש מובהק לקראת ההחלטה, כאשר מרבית הכלכלנים הסכימו שגם אפשרות של הותרת הריבית ללא שינוי מונחת על השולחן.

לפי הצהרת הוועדה המוניטרית, ההחלטה נועדה בין היתר להמריץ את המשק שעדיין נמצא מתחת לקו המגמה במגוון תחומים. בהצהרה נכתב כי "נתוני הצמיחה ברביע השני משקפים, בחלקם, התאוששות של המשק מהפגיעה בפעילות במהלך הרביע הראשון על רקע מבצע 'שאגת הארי'. עם זאת, בניכוי פעילות חברות ישראליות בחו"ל הצמיחה במחצית הראשונה של השנה הייתה מתונה יותר - התוצר ברביע השני של 2026 היה גבוה ב-3.8 אחוזים ביחס לרביע האחרון של 2025 (במונחים שנתיים)".

עוד נכתב: "האינדיקטורים השוטפים לפעילות הכלכלית מראים כי ההוצאות בכרטיסי אשראי במחירים שוטפים תנודתיות ומצויות מעט מתחת לקו המגמה ארוך הטווח. המאזן המצרפי בסקר המגמות בעסקים של הלמ"ס לחודש יולי מצביע על המשך שיפור כחלק מההתאוששות לאחר הפגיעה בפעילות במהלך מבצע 'שאגת הארי'. אולם מאזני הנטו במרבית הענפים עדיין נמוכים מכפי שהיו בחודשים שקדמו למרץ 2026. גיוסי ההון במגזר ההייטק ברביע השלישי של השנה עומדים על כ-3 מיליארדי דולרים, רמה נמוכה מהרביעים הראשון והשני של השנה. נתוני סחר החוץ לחודש יולי מצביעים על התמתנות ביצוא הסחורות לאחר עלייה חדה בחודשים מאי ויוני , בחודש יוני חלה עלייה חדה ביצוא השירותים".

"להערכת הוועדה, קיימים מספר גורמים שיכולים להשפיע בכיוונים מנוגדים על התפתחות האינפלציה. סביבת האינפלציה תושפע במידה רבה מההתפתחויות הגיאופוליטיות והשפעותיהן על הפעילות במשק ועל מחירי האנרגיה, מפרמיית הסיכון ושע"ח, מהתפתחות הביקושים לצד מגבלות ההיצע, וכן מההתפתחויות הפיסקליות". באשר לשיקול הפיסקלי, הוועדה מציינת את אי הוודאות ביחס לתקציב הביטחון: "קיימת אי־ודאות לגבי הגדלת תקציב הביטחון לשנת 2026 ולשנים הבאות, היקף ועיתוי צעדי ההתאמה שהממשלה תבצע כדי לממנה, והשפעתה על העלייה בגרעונות הצפויים".

הוועדה גם ציינה כי החלטתה מגיעה על רקע מדיניות הפוכה בעולם: "בתקופה הנסקרת, הבנקים המרכזיים העיקריים במדינות המפותחות הותירו את הריבית ללא שינוי. בארה"ב תוואי הריבית עלה לאחר נאום יו"ר הפד, ובגוש האירו תוואי הריבית עלה בחדות בתקופה הנסקרת".

העולם בדרך להעלאות ריבית

ההחלטה מגיעה על אף נאומו הניצי של יו"ר הפד קווין וורש בג'קסון הול ביום שישי האחרון, שהוביל לעלייה דרמטית בהסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית בארה"ב בהחלטה הבאה ב-16 בספטמבר, וכן על רקע המתיחות המחודשת בין ארה"ב ואיראן, שדחפה לאחרונה כלפי מעלה את הדולר ואת מחירי הנפט. שני גורמים אלו גם החלישו בימים האחרונים את השקל מול הדולר, שחוזקו במהלך השנה סייע למתן את לחצי האינפלציה. נכון לצהרי היום, שערו נע סביב 3.01 שקלים, אך מאז החלטת הריבית הקודמת, הוא נחלש מול המטבע האמריקאי בכ-0.5% בלבד.

הטיעון המרכזי בו צידדו הכלכלנים שהעריכו כי בנק ישראל אכן ילך למהלך של הורדת ריבית נוגע לאינפלציה. מדד המחירים של חודש יולי הראה כי האינפלציה השנתית בישראל ירדה לרמה של 1.5% - הנמוכה מזה חמש שנים ומשמעותית מתחת לאמצע טווח יעד יציבות המחירים של הבנק המרכזי (2%). עם זאת, בראיון שנתן לאחרונה לבלומברג, ציין הנגיד דווקא בנימה ניצית יותר את נתוני הצמיחה "החזקים מאוד" ברבעון השני, והעריך כי האינפלציה תאיץ ל-2% בחודשים הקרובים.

הדילמה המורכבת של בנק ישראל

בסקירה שפרסמו בלידר שוקי הון מוקדם יותר השבוע, הדגישו את הדילמה המורכבת שעמדה בפני הוועדה המוניטרית: "לא מדובר בהחלטה פשוטה, והנגיד אף ציין כי צפוי דיון ער בוועדה. מחד, מסתמנת התמתנות בסביבת האינפלציה, השקל חזק יחסית, ומסתמנים סימנים להקלה מסוימת בשוק העבודה. מאידך, בנק ישראל נקט בעבר גישה זהירה, בפרט בתקופות של התאוששות בפעילות המשק, וכעת הוא יכול להרשות לעצמו להאט את קצב ההפחתות לאחר שתי הורדות רצופות".

מאז החלטת הריבית הקודמת, חלו מספר אירועים משמעותיים בגזרה הגאו-פוליטית: מזכר ההבנות בין ארה"ב ואיראן קרס; מחירי הנפט טיפסו, לאחר שירדו ביולי לרמות שנראו רק לפני פרוץ המלחמה; וארה"ב הכריזה על מלחמה כלכלית נגד איראן, בעוד פתיחתו המחודשת של מצר הורמוז לתנועה חופשית לא נראית באופק. במקביל, מפלס הסיכון בשווקים ברחבי העולם טיפס, כאשר תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב (ובמדינות מפותחות נוספות) נסחרות סביב שיאים של עשרות שנים.

בנוסף, בזירה הביטחונית המקומית נרשמה בשבועות האחרונים מתיחות מחודשת הן ברצועת עזה, שם נרשם דשדוש בתוכנית לפירוק חמאס מנשקו; והן בלבנון, שם על אף הסכם המסגרת בינה לבין ישראל, החיכוכים מול חיזבאללה גוברים.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, היה בין האנליסטים שהעריכו מוקדם יותר החודש כי הריבית צפויה לרדת, על אף המתיחות הביטחונית המוגברת. "על פי הניסיון והמחקרים בעולם, אי־ודאות ביטחונית-גיאופוליטית מצדיקה ריבית גבוהה בעיקר כשהיא מלווה בחוסר יציבות פיננסית - כגון פיחות במטבע, עליית ציפיות האינפלציה או זינוק בתשואות", הוא כתב. "כשתופעות אלה נעדרות והזעזוע פוגע בפעילות, המחקר אינו תומך בריבית גבוהה בשל הסיכון הגיאופוליטי כשלעצמו. להפך, הוא תומך במדיניות מקלה יותר כל עוד הציפיות מעוגנות".