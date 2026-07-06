בנק ישראל הודיע היום (ב') על החלטתו להוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 3.5%, בהתאם לציפיות הכלכלנים. מדובר בהפחתת הריבית השנייה ברצף, לאחר שגם בהחלטה בסוף מאי הריבית ירדה ב-0.25% - לראשונה מאז ינואר האחרון.

בהצהרת ההחלטה של הוועדה המוניטרית צוין כי אי הוודאות הגאופוליטית עדיין גבוהה למרות ההסכם מול איראן.

בהצהרה נמסר כי שיעור האינפלציה במהלך ארבעת הרבעונים הבאים, המסתיימים ברבעון השני של שנת 2027, צפוי לעמוד על 1.8%. האינפלציה במהלך שנת 2026 צפויה להסתכם ב- 1.8%, לעומת צפי של 2.2% בתחזית מרץ. עם סיום מבצע "שאגת הארי" נרשמה ירידה בפרמיית הסיכון של ישראל, והשקל התחזק. לאור ההסכם בין ארה"ב ואיראן ופתיחת מיצרי הורמוז, מחירי הנפט ירדו בחדות, מעבר להערכתנו בתחזית מרץ. כוחות אלו תורמים לירידה בסביבת האינפלציה בטווח הקצר.

עוד לפי התחזית, הריבית בעוד שנה צפויה לעמוד על 3% - כלומר, הבנק צופה כרגע עוד שתי הורדות ריבית של רבע אחוז ב-12 החודשים הקרובים.

עוד לפי תחזית חטיבת המחקר, התוצר צפוי לצמוח ב-4% וב-5.5% בשנים 2026 ו-2027, בהתאמה. להערכת החטיבה, ככל שתקציב הביטחון לא יוגדל מעבר לרזרבות שהוקצו בתקציב, הגירעון בתקציב הממשלה צפוי להסתכם ב-4.9% תוצר בשנת 2026 וב-4.2% בשנת 2027. לפי תחזית הבנק, יחס החוב תוצר צפוי לעמוד על 69% בסוף השנה. הבנק גם העלה את תחזית הצמיחה השנה ל-4%.

הרבה התפתחויות בגזרה הגאופוליטית

בתקופה שחלפה מאז החלטת הריבית הקודמת חלו התפתחויות רבות ומשמעותיות בזירה הגאו-פוליטית, אשר מעסיקה רבות את הבנק המרכזי: ארה"ב ואיראן חתמו על מזכר הבנות לסיום המלחמה, מחירי הנפט בעולם צנחו לרמות שנראו רק לפני פרוץ העימות, וישראל חתמה על הסכם מסגרת מול לבנון.

תנועה משמעותית נרשמה גם בכוחו של השקל, שלקראת סוף מאי התחזק ואף שבר לזמן קצר מתחת לרף ה-2.8 שקלים - שיא של מעל 30 שנה. על אף שהמטבע הישראלי עדיין נסחר בשיא של שלושה עשורים מול הדולר, בחודש יוני הוא נחלש בקרוב ל-6%, ובשלב מסוים גירד מלמטה את רף ה-3 שקלים לדולר.

היחלשות זו יוחסה בשווקים למספר גורמים, ביניהם: איתות של הנגיד שהריבית עשויה לרדת בקצב מהיר יותר, לנוכח השקל החזק והירידה בציפיות האינפלציה; התחזקות הדולר בעולם, לנוכח הציפיות הגוברות להעלאת ריבית מצד הפדרל ריזרב השנה; ירידות חדות שנרשמו בסקטור הטכנולוגיה בוול סטריט, אשר אילצו את המוסדיים לאזן מחדש את חשיפתם למט"ח; ומזכר ההבנות בין ארה"ב ואיראן, שנתפס ככזה שלא מתיישב עם האינטרסים הביטחוניים של ישראל. נוסף על כך, בנק ישראל הודיע לאחרונה כי התערב בשוק המט"ח בחודש מאי ורכש דולרים בהיקף של כ-800 מיליון דולר.

בגזרת האינפלציה, מדד המחירים לצרכן לחודש מאי הפתיע לטובה וירד בכ-0.3%, אם כי האינפלציה השנתית נותרה על רמה של 1.9%. הכלכלנים צופים כי המדד של יוני יעמוד על בין 0.1%- ל-0.1%, כך שהאינפלציה השנתית צפויה לרדת לכיוון אמצע טווח יעד היציבות של בנק ישראל (בין 1% ל-3%), ולעמוד על 1.6%-1.7%.

החזאים מעריכים כי זהו הטווח בו תעמוד האינפלציה השנתית גם 12 חודשים קדימה, מה שמחזק את הנימוקים התומכים בקצב הורדות ריבית גבוה יותר. מרבית הכלכלנים צופים כי הריבית בעוד 12 חודשים תעמוד על 3% - כלומר, צופים עוד שתי הורדות ריבית של רבע אחוז.

"הסיכון העיקרי הוא טון ניצי מהצפוי"

כאמור, הקונצנזוס בקרב הכלכלנים היה שבנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז, לנוכח התמתנות האינפלציה בחודשים האחרונים. מודי שפריר, האסטרטג הראשי של בנק הפועלים, כתב בסקירתו בשבוע שעבר כי "בצד הגורמים התומכים בהורדת הריבית נציין את רמת הריבית הגבוהה עדיין ביחס לעולם ואת הפגיעה בתוצר כתוצאה מהמלחמות בשנים האחרונות".

שפריר גם הזכיר את הגורמים שבעיניו מנעו מהבנק המרכזי לבצע הפחתת ריבית גדולה של מחצית האחוז, ביניהם: האצה במחירי השכירות; שוק עבודה "הדוק מאוד"; עליית פרמיית הסיכון של ישראל; היחלשות חדה של השקל מאז החלטת הריבית האחרונה; הצפי להעלאות ריבית במרבית השווקקים המפותחים בשנה הקרובה; והגישה ה"ניצית" של הפדרל ריזרב.

עפר קליין, הכלכלן הראשי של הראל, העריך בשבוע שעבר כי "הסיכון העיקרי הוא טון ניצי מהצפוי בנימוקי הוועדה - אם הנגיד יתעקש על 'מדודות והדרגתיות' וירמוז שזו הורדה בודדת ולא המשך מחזור ההורדה, תיתכן עליית תשואות בעקום הארוך".