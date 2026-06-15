מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בחודש מאי 2026, בהשוואה לחודש אפריל 2026. בשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2026 לעומת מאי 2025), עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.9%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות טריים, שירד ב-4.9%, תחבורה, שירד ב-2.7%, וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.1%. מנגד, עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי פירות טריים, שעלה ב-6.7%, הלבשה שטיפס ב-1.9% וציוד לבית שירד ב-0.4%. נוסף על כך, סעיף הטיסות לחו"ל ירד בשיעור חד של 16.9%, על רקע החזרה ההדרגתית של חברות התעופה הזרות לארץ.

בלמ"ס הוסיפו כי ברבעון הראשון של 2026 עלו מחירי שירותי ניקיון ב-6.1%, שירותי פרסום ב-4.9%, שירותי תעסוקה ב-2.2%, שירותי חשבונאות ב-1.6% ושירותים משפטיים ב-1.0%. לעומת זאת, ירדו מחירי שירותי ייעוץ ניהולי ב-0.3% ותכנות מחשבים, ייעוץ בנושא מחשבים ושירותים נלווים ב-1.2%.

שכר הדירה בחוזים חדשים עלה בחדות

יצוין כי בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 2.5%, לעומת 2.6% בחודש הקודם. עם זאת, עבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר), נרשמה עלייה חדה יותר בשכר הדירה של 6.8%, לעומת 3.6% בחודש הקודם.

יודגש כי שיעורי השינוי הללו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה. זאת מכיוון ששכר הדירה אינו משתנה עבור הרוב המוחלט של השוכרים במהלך השנה האחרונה, בשל הימצאותם תחת חוזה שכירות שבו נקבע שכר-הדירה החודשי, לרוב ללא מנגנוני הצמדה.

מחירי הדירות חזרו לרדת

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (ב'), מדד מחירי הדירות ירד ב־0.3% באפריל 2026. הירידה מגיעה לאחר שבחודש הקודם המחירים עלו ב-0.3%, לאחר חודשיים רצופים של ירידות מחירים של 0.1% בפברואר ובינואר 2026.

בהסתכלות שנתית, קרי לאורך 12 החודשים שבין אפריל 2025 לאפריל 2026, ירדו מחירי הדירות ב־1.3%. מדד מחירי הדירות החדשות ירד גם הוא, ב־0.1%. בלמ"ס מציינים כי בניכוי העסקאות בסבסוד ממשלתי, המדד ירד ב־0.7%. בהסתכלות שנתית, מחירי הדירות החדשות ירדו ב־3.9%.

צילום: למ''ס

בפילוח למחוזות, הוביל מחוז ירושלים את ירידת מחירי הדירות, עם ירידה של 2%, לעומת עלייה של 0.4% בחודש הקודם. בת"א, מחירי הדירות ממשיכים להתאושש, עם עלייה של 0.7% בחודש אפריל, לעומת עלייה של 1.2% בחודש מרץ. גם במחוז חיפה נרשמו ירידות מחירים של 1.9%, לאחר שבחודש הקודם המחירים בעיר עלו ב-0.1%. במחוז מרכז, המחירים עלו ב-0.2%, ובמחוז דרום וצפון נרשמו ירידות מחירים של 0.9% ו-0.2% בהתאמה.

לצד מחירי הדירות, פורסם החודש המדד השנתי של מחירי הקרקעות, שמפורסם בלמ"ס פעם בשנה. בשנת 2025, ירד המדד ב-4.9%, זאת לעומת קפיצה של 15.2% במחירי הקרקעות בשנת 2024. נזכיר כי מדד מחירי הקרקעות מורכב משני תת־מדדים הבאים: מדד מחירי הקרקעות לבנייה רוויה אשר ירד ב-3.9% בשנת 2025, ומדד מחירי הקרקעות לבנייה צמודת קרקע אשר ירד ב-18.1%.

למרות היחלשות הדולר, מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש מאי 2026 ב-0.6% כאשר מתחילת השנה עלה המדד ב-2.2%. מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי בטון מובא (ב-1.3%), מערכת ביוב וניקוז וחומרים ומוצרים שונים (ב-1.1% כל אחד) ומוצרים למרחב מוגן (ב-1.0%). לעומת זאת, ירדו מחירי מוצרים אחרים מבטון (ב-2.2%), ברזל לבנייה (ב-1.2%) ורשתות וכלובים (ב-1.0%). מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-1.1% בחודש מאי 2026.