הנגיד לבלומברג: האינפלציה תעלה, ולממשלה הבאה מחכה "אתגר קשה"

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, מאותת כי הורדת ריבית נוספת עדיין על הפרק, אך אינה מובטחת. בראיון ל־Bloomberg Television אמר ירון כי החלטת הריבית הבאה, בעוד כשבועיים, תתקבל על־פי נתוני זמן אמת.

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ריבית בנק ישראל עומדת כיום על 3.5%, לאחר שתי הורדות רצופות. ביולי העריך הבנק כי בתרחיש הבסיס הריבית עשויה להגיע ל־3% בתוך שנה. אולם לדברי ירון, אי־הוודאות גדלה מאז החלטת הריבית הקודמת, וחברי הוועדה יצטרכו להביא כעת בחשבון את מצב שוק העבודה, האינפלציה, הסיכונים הגאו־פוליטיים והסיכונים הפיסקליים.

ברקע עומדים גם נתוני האינפלציה, שהאטה ביולי ל־1.5% בלבד. אלא שירון אינו צופה שהרמה הנמוכה הזו תישאר לאורך זמן. לדבריו, "אני מצפה שהיא תאיץ ל־2% בחודשים הקרובים" - רמת אמצע יעד האינפלציה של הממשלה.

מנגד, מצבו של המשק הישראלי מספק לבנק המרכזי סיבה לשקול הקלה נוספת. ירון ציין כי הצמיחה ברבעון השני הייתה "חזקה מאוד", והדגיש את החוסן שמפגינה הכלכלה למרות המלחמה ואי־הוודאות.

ירון התייחס גם לאתגר הכלכלי שיונח בפני הממשלה שתקום לאחר הבחירות באוקטובר. לדבריו, הממשלה תצטרך להחזיר את החוב הציבורי למסלול יורד, במקביל להמשך הוצאות הביטחון ולהשקעה במנועי צמיחה. "ניהול של שלושת אלה הולך להיות קשה", אמר.