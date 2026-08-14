הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2026: המדד עלה ב-0.3% בהשוואה לחודש יוני, בהתאם לקצה העליון של תחזיות האנליסטים בשוק (שצפו עלייה של 0.2%-0.3%). בקצב שנתי (יולי 2026 מול יולי 2025), נרשמה עלייה של 1.5% במדד - מעט מעל התחזיות בשוק שצפו התמתנות ל-1.4%, אך עדיין מדובר בנתון שמקרב את האינפלציה לגבול התחתון של יעד בנק ישראל (1%).

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את עליות המחירים הבולטות החודש הובילו סעיפי התחבורה שעלה ב-1.4%, התרבות והבידור שתרם עלייה של 1.1%, וסעיף הדיור שעלה ב-0.7%. מנגד, ירידות חדות נרשמו בסעיפי ההלבשה והנעלה (4.6%-), ירקות ופירות טריים (3.5%-) וריהוט וציוד לבית (0.7%-).

מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2026

תפוקת התשומה בבנייה: ירידה קלה בצל עליית שכר העבודה

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ירד בחודש יולי ב-0.1%. המדד ללא שכר עבודה ירד ב-0.3%, ומחירי החומרים והמוצרים נסוגו ב-0.4%.

עם זאת, בחינה שנתית מראה כי מדד תשומות הבנייה טיפס ב-3.5% ב-12 החודשים האחרונים - התייקרות המיוחסת בעיקרה לזינוק של 5.4% במחירי שכר העבודה המשולם למועסקים בענף. מתחילת השנה עלה מדד התשומות ב-2.3%.

העליות בירושלים ובחיפה בלמו את ירידות המחירים במרכז ותל אביב

מדד מחירי הדירות רשם עלייה מזערית של 0.1% בחודשים מאי - יוני 2026, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל - מאי 2026. במדידה שנתית עלה, כי המדד ירד ב-1.5%.

מבחינה גיאוגרפית עולה, כי מחוזות ירושלים וחיפה, הם האחראיים העיקריים לפלוס הקטן של המדד. בירושלים עלה המדד הדו חודשי ב-1.8% ובחיפה, ב-1.5%. מחוזות הפריפריה רשמו אף הם עליות: הצפון של 0.9% והדרום של 0.7%.

מי שאיזנו את התמונה היו המחוזות הגדולים. במחוז המרכז נרשמה ירידה חודשית של 1%. ותל אביב של 0.7%. מדד מחירי הדירות החדשות הפתיע ועלה ב-0.5%, כך שמי שתרם מעט להורדת המדד, היו הדירות יד שנייה.

מדד מחירי הדירות לחודש יולי 2026 / עיבוד: למ''ס

בסעיף שכר הדירה נרשמו מגמות מעורבות לפי קבוצות שוכרים, עבור שוכרים אשר חידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.6%. מנגד, עבור שוכרים חדשים (דירות בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה זינוק חריף של 4.7%.

בשוק מעריכים כי למרות שהתמתנות האינפלציה השנתית לרמה של 1.5% תומכת בהורדת ריבית, הלחצים המתמשכים בסעיף הדיור והתייקרות השכירות לשוכרים חדשים, לצד התנודתיות במחירי הנפט והשקל, עשויים להוביל את בנק ישראל לשמור על מדיניות מוניטרית זהירה בהחלטתו הקרובה.

תגובות האנליסטים

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, התייחס למדד וציין כי "יש מדד ויש מדד ללא דיור. שני סיפורים שנעים בנפרד. זו המסקנה שעולה מדד המחירים לצרכן לחודש יולי. בהתאם לציפיות השוק, מדד המחירים לצרכן עלה 0.3% בחודש יולי. הקצב השנתי (12 חודשים אחרונים) ירד קלות מ-1.6% ל-1.5% וממשיך להימצא בחלק התחתון של יעד האינפלציה (3-1 אחוזים).

"כל הסיפור - סעיף הדיור במדד (שכירות). סעיף זה ממשיך לדחוף כלפי מעלה, עם עלייה של 0.7%, שתרמה 0.225 אחוז לסך שינוי המדד! המדד ללא דיור לא עלה כלל החודש ובהשוואה לחודש המקביל אשתקד, רשם מדד זה עלייה של 0.6% בלבד. זינוק של 4.8% בשכירות של חוזים מתחלפים מאותת כי סעיף זה ימשיך לעלות מהר, יחסית, בתקופה הקרובה.

מבט אל מחירי הדירות בבעלות (לא נכללים במדד המחירים לצרכן) מגלה עלייה של 0.1% החודש, לאחר ירידה מצטברת של 1.5% בחודשיים הקודמים. שיעור ירידת מחירי הדירות לעומת החודש המקביל אשתקד התכווץ מ-2% ל-1.5%, לראשונה זה שלושה חודשים. חולשת השוק נמשכת, אך מגמת ההתכווצות נעצרה החודש.

"אשר לליבת המדד, למעשה, המדד ללא מזון ואנרגיה עלה 1.4% ב-12 החודשים האחרונים, ובניכוי סעיף הדיור מתכווצת הירידה ל-0.4% בלבד, מתחת לרף התחתון של היעד. המדד ללא אנרגיה עלה גם כן 0.3%, כך שסעיף זה לא השפיע הפעם. בכלל, מצד ההיצע, לא מסתמן לחץ, על פניו: מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד 1.2% בחודש יולי 2026 והמדד ללא דלקים נותר ללא שינוי. עם זאת, נוכח עליית מחירי הנפט הגולמי הדלקים מאז, התמונה עשויה להיות שונה בחודש הבא.

"גם בהתבוננות קרובה יותר, לארבעת החודשים האחרונים, התמונה דומה: מדד המחירים לצרכן עלה 1.4%, בשיעור שנתי, אך המדד ללא דיור עלה 0.6% בלבד.

על סביבת האינפלציה הנמוכה יעיד גם מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות, שעלה 0.1% בלבד. מדד זה ללא דיור אף ירד 0.1%.

"הודעת הריבית הבאה מתוכננת ל-1/9/26. בנק ישראל עומד בפני אינפלציה נמוכה דיה על מנת שתתאפשר הורדה נוספת של הריבית. גם הישנות תיסוף השקל לאחרונה עשויה להקל עליו בנושא זה. עדיין, מספר גורמי סיכון עשויים לעכב את המהלך: שינויי הכיוון התכופים (הפעם, כלפי מעלה) של מחירי הדלקים, המשך הלחץ כלפי מעלה מכיוון שכר הדירה (לו חלק חשוב במדד הכללי) והיותו של מדד אוגוסט גבוה, עונתית. לכן, אין לשלול תרחיש של הורדת ריבית, אם כי לעת עתה, להערכתנו, זה עדיין אינו התרחיש המרכזי.

"מכל מקום, כעת ממתינים בדריכות רבה לנתון הראשון על התוצר לרביע השני של השנה, שיפורסם ביום ראשון וחשיבותו גדלה, כעת. אם וככל שהנתון יפתיע כלפי מטה, הסבירות שהריבית תרד, לבסוף, תגדל. אם, מנגד, צמיחת התוצר (והרכבו) יפתיעו לטובה (כפי שעולה ממספר אינדיקציות), סביר כי בנק ישראל ישקול המתנה להחלטת הריבית הבאה (באוקטובר), מה עוד שאז גם תפורסם התחזית הכלכלית החדשה שלו".