הסוף ל״הנחות״ בביטוחי החיים? ההנחיה החדשה שמשנה את הכללים

רשות שוק הון, ביטוח וחיסכון נגד ההנחות הזמניות שמעניקות חברות הביטוח ללקוחות בביטוחי חיים. בטיוטת חוזר שהופצה על ידי הרשות, בהובלת עמית גל, הם מציעים לקבוע כי חברות הביטוח יוכלו להציע הנחות למבוטחים בביטוח חיים, רק בתנאי שהן תהינה תקפות לאורך כל תקופת הפוליסה. בנוסף, במידה והחברה תבחר להעניק למבוטח הנחה נוספת, הרי שגם היא תחול עד תום תקופת הביטוח.

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בכך, ברשות מבקשים לשים קץ לנוהג הרווח של חברות הביטוח, במסגרתו הן משווקות את פוליסת הביטוח תוך מתן הנחות של עשרות אחוזים. אלא שהנחות אלו, אשר נועדו למשוך את הלקוחות, הינן על פי רוב מוגבלת במספר שנים, ובסופן מקפיצות החברות את מחירי הפוליסה, ומותירות את הלקוחות עם כוח מיקוח נמוך יותר.

ברשות מציינים כי מבנה ההנחות הללו פונה להעדפת ההווה של הלקוח, ועל כן "עשוי להשפיע על שיקול דעתו במעמד ההצטרפות ולהטותו מקבלת החלטה מושכלת המשקללת את כלל מאפייני הפוליסה ועלותה לאורך כל תקופת הביטוח הצפויה".

למעשה, נוהג זה קיים גם בביטוחים האחרים אותם משווקות חברות הביטוח, אך ברשות מציינים, כי ביטוחי חיים נרכשים על פי רוב לטווחי זמן ארוכים, וכי קיימים בו "חסמי מעבר" הנובעים ממצבו הבריאותי של המבוטח. זאת היות והזמן שעובר עלול להרע את מצבו מול חברת הביטוח ולהפחית את יכולתו לרכוש פוליסת ביטוח חדשה במקום הפוליסה הקיימת.

במצב כזה, מעריכים ברשות כי ביטול ההנחה "עלול להוביל לפגיעה במבוטח שחלה הרעה במצבו הבריאותי, אשר יתקשה לרכוש כיסוי ביטוחי חלופי בתנאים דומים ועלול להידרש לשלם מחיר שאינו תחרותי בגין הכיסוי הביטוחי".