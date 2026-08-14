בתחילת ימי הקורונה ב-2020, שיין קופלן, צעיר מרושש בן 22 מניו יורק שנשר מלימודי מדעי המחשב, פיתח מחדר האמבטיה בדירתו את פולימרקט. הפלטפורמה, המבוססת על טכנולוגיית קריפטו, נולדה כדי לאפשר להמונים להמר על תוצאות של אירועים במציאות: מתוצאות הבחירות לנשיאות ארה"ב, דרך המהלכים של אילון מאסק ועד למדדים גיאופוליטיים. ארבע שנים בלבד לאחר מכן, פולימרקט מגלגלת נפח מסחר אדיר של כ-800 מיליון דולר בחודש (וכ-3.2 מיליארד דולר בשנה), תוך שהיא זוכה להשקעות ענק לפי שווי שנסק ל-8 מיליארד דולר ומאתגרת את תעשיית הסקרים והתקשורת המסורתית.

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אבל סיפור הסינדרלה של קופלן אינו סתם עוד אקזיט נוצץ בעולם הקריפטו - הוא חלון ראווה לתופעה עמוקה ורחבה הרבה יותר. קופלן, שנולד ב-1998 ממש על התפר של דור ה-Z, בנה כלי בדיוק עבור בני דורו. עבור המילניאלים והצעירים הללו, הגבול בין תיק השקעות בשוק ההון לבין רולטה של הימורי ספורט ושוקי תחזיות הולך ומיטשטש - עד שכמעט ונעלם.

מגמה חדשה ומדאיגה בשווקים הפיננסיים בארה"ב גורמת ליועצי ההשקעות ולמנהלי העושר לנוע באי-נוחות בכיסאם. נתונים מתוך סקר שנתי שפרסמה פלטפורמת ניהול העושר Betterment חושפים כי יותר מחצי מבני דור ה-Z (הצעירים שנולדו מאמצע שנות ה-90 ועד תחילת העשור הקודם) הסיטו בשנה החולפת כספים שיועדו במקור להשקעות בשוק ההון - ישירות לטובת הימורי ספורט.

חמור מכך: כרבע מהמשיבים על הסקר, בני דור ה-Z הצהירו כי מבחינתם, הימורי ספורט אינם רק תחביב או בידור חולף, אלא חלק בלתי נפרד מאסטרטגיית הניהול הפיננסי והבטחת העתיד הכלכלי שלהם לטווח הארוך.

הנתונים הללו מעצימים חששות שמבעבעים בשוק מזה תקופה ארוכה לגבי הרגלי הצריכה והחיסכון של הדור הצעיר. פרשנים ואנליסטים פיננסיים מתארים את התופעה כחלק מגל של "ניהיליזם פיננסי" - תחושת ייאוש ופסימיות כלכלית עמוקה, הדוחפת צעירים לזנוח את דרכי החיסכון המסורתיות וליטול סיכונים קיצוניים עם כספם.

"זה מראה בדיוק איך צעירים מרגישים כיום", מסביר קליפורד קורנל, יועץ פיננסי בחברת Bone Fide Wealth מניו יורק. "'בין אם ההימור שלי יצליח ובין אם לא - זה לא באמת משנה. כך או כך, ממילא לא אוכל להרשות לעצמי לקנות בית".

"הימורים הם משחק בסכום שלילי; השוק הוא משחק בסכום חיובי"

הטריגרים שמאחורי הייאוש הכלכלי של הצעירים ברורים: קצב גידול השכר אינו מדביק את הזינוק ביוקר המחיה, והעלויות המאמירות של מטרות חיים בסיסיות, כמו רכישת דירה, שירותי בריאות והשכלה גבוהה, מותירות רבים בתחושת חוסר אונים. בנסיבות הללו, הקסם והפיתוי שבסיכוי לרווח מהיר ומיידי הופכים לחזקים מאי פעם.

אולם, מומחים מזהירים כי הבלבול בין הימורים לבניית עושר עלול להסתיים באסון כלכלי אישי. קאלן רוש, מייסד ומנהל השקעות ראשי ב-Discipline Funds, מחדד את ההבדל היסודי בין זירות המסחר למגרשי ההימורים: "הימורים הם מטבעם משחק בסכום שלילי בתוך מערכת סגורה. המהמרים מתחרים ביניהם על קופה קבועה, כאשר הסיכויים הסטטיסטיים נוטים בבירור לרעתם - והעמלות הן עצומות, שכן חברות הבית גורפות את החלק שלהן ישירות מלמעלה. לעומת זאת, השקעה בשוק המניות היא משחק בסכום חיובי - העמלות נמוכות, והקופה הכוללת הולכת וגדלה באופן מתמיד לאורך זמן".

הגבול המיטשטש: כשאפליקציית המסחר נראית כמו קזינו

אחת הסיבות המרכזיות לבלבול בקרב המשקיעים הצעירים היא המחיקה ההדרגתית של הגבולות בין מכשירי השקעה לגיטימיים לבין הימורים טהורים.

מכשירים פיננסיים מורכבים כמו אופציות ספקולטיביות וקרנות סל (ETF) ממונפות זמינים כיום בלחיצת כפתור ישירות מחשבון המסחר בטלפון הנייד. במקביל, פלטפורמות של שוקי תחזיות - המאפשרות להמר על תוצאות בחירות, נתוני מאקרו ואפילו אירועי תרבות - אומצו בחום על ידי ברוקרים פופולריים כמו רובינהוד, תוך שהוא מאמץ ממשק המזכיר פלטפורמות מסחר פיננסיות לכל דבר.

"בשוקי התחזיות הם ממש מציגים לציבור גרפים של נרות יפניים", מציין קורנל מ-Bone Fide Wealth. "הם יוצרים אשליה ומטעים את המשתמש כאילו הוא נסחר במכשיר פיננסי לגיטימי לחלוטין".

בענף הימורי הספורט, המגלגל מיליארדי דולרים, ממהרים להתנער מהתפיסה שלפיה הפלטפורמות שלהם מהוות חלופה לחיסכון פנסיוני או לתיקי השקעות. בתגובה לממצאי הסקר, מסר נציג מטעם חברת DraftKings כי הימורי ספורט נועדו אך ורק למטרות פנאי: "הימורי ספורט הם מוצר בידור בלבד. אנחנו בשום אופן לא ממליצים להתייחס אליהם כאל אפיק השקעה".

עמדה דומה הציגה גם המתחרה הגדולה FanDuel. החברה הפנתה לפוסט שפרסם קורי פוקס, סגן נשיא בכיר למדיניות ציבורית וקיימות בחברה, שבו כתב: "אנחנו מעודדים את כולם לתקצב הימורי ספורט כמוצר בידור לכל דבר - בדיוק כמו רכישת כרטיסים להופעה, יציאה לסרט בקולנוע או מנוי ב-Twitch".