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גרמניה

"מצר הורמוז של גרמניה": בצורת משתקת את עורק הסחר של אירופה

מפלס נהר הריין בגרמניה ירד לשפל היסטורי, וספינות משא נאלצות לצמצם את המטען או להפסיק לשוט במקטעים מסוימים • כ־80% מהתנועה הימית בתוך גרמניה עוברת בנהר, והפגיעה בו כבר מייקרת את הובלת הסחורות ואת מחירי הדלק בגרמניה ובשווייץ • כעת גובר החשש כי המשך הירידה במפלס יקטע את נתיב השיט הרציף לאורך הנהר ויחמיר את הפגיעה בתעשייה ובסחר

אסף אוני 14:20
נהר הריין בגרמניה. מפלסו ירד לשפל היסטורי / צילום: Reuters
נהר הריין בגרמניה. מפלסו ירד לשפל היסטורי / צילום: Reuters

הקיץ החריג שעובר על אירופה לא פוסח על גרמניה. אומנם גלי החום מעט מתונים יותר מאלה שבצרפת או בבריטניה, שריפות היער תחומות לאזורים קטנים יותר, אבל מיעוט המשקעים הפך בשבועות האחרונים לכותרות הראשיות. הריין, עורק הסחר שסייע להפוך את גרמניה לכלכלה אירופית משגשגת ושעדיין נחשב לדרך תובלה משמעותית וזולה, כמעט והתייבש באזורים מסוימים - והמפלס הכללי שלו ירד באופן חריג.

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בכמה מקומות במדינת המחוז נורדריין-וסטפאליה, למשל, המפלס הנמוך של הריין שבר שיאים שליליים בשבוע שעבר. בעיר דיסלדורף עומד מפלס הריין על 22 סנטימטר בלבד, סנטימטר אחד פחות מהשיא השלילי של כל הזמנים. המדידות החלו ב-1882. תמונות של לשונות יבשה בלב הנהר, שהוא סמל לאומי גרמני, או של גשרים מעל פיסות אדמה יבשות, נפוצו בימים האחרונים בתקשורת הגרמנית.

נהר הריין בגרמניה. מפלסו ירד לשפל היסטורי / צילום: Reuters
 נהר הריין בגרמניה. מפלסו ירד לשפל היסטורי / צילום: Reuters

נכון לעכשיו, הדוברות שמובילות סחורה לאורך הריין יכולות לפעול רק בחלקים מסוימים שלו. כבר בחודש שעבר הודיעו החברות המפעילות אותן כי הן מפחיתות באופן דרמטי את המשקל שהן מעמיסות, כדי לאפשר לספינות לצוף ולא לגרד את הקרקעית תחת המשקל הרב. הרשויות המקומיות לאורך הריין, כמו גם המגזר העסקי, נופפו בדגל אדום בשבועות האחרונים ודרשו "מאמץ חירום לאומי" כדי להתמודד עם ההשלכות של התייבשות הריין.

בימים האחרונים הודיעה ממשלת גרמניה, למשל, כי היא מסירה באופן זמני את האיסור על תנועת משאיות בסופי שבוע, כדי לאפשר תובלה יבשתית - ויקרה יותר - אך כזו שתפצה על אובדן היכולת לאורך נתיב הסחר העיקרי של גרמניה. מדובר בתופעה שחוזרת על עצמה גם בנהרות אחרים כמו האלבה. השבוע האחרון, שבו גרמניה התבשלה עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל, רק הגביר את אידוי המים ולא הוסיף משקעים נחוצים לטובת העלאת המפלס.

התממשות התחזיות הקטסטרופליות

ההשלכות הכלכליות של המצב כבר נרשמות בשטח. בשווייץ, למשל, חלק גדול מהדלק מגיע מגרמניה באמצעות ספינות השטות על הריין במקטע הדרומי שלו. המצב הנוכחי הקטין את האספקה, העלה את מחירי התעבורה, ולפי הדיווחים בשווייץ העלה את מחיר הבנזין בתחנות ב-16 סנט פרנק שוויצרי לפחות. גם מחיר הדלק בגרמניה עלה בעקבות עליית מחירי התחבורה על הריין.

לפי הערכת חברת הייעוץ Oxford Economics, "בצורת ממושכת" שתתבטא בהמשך הבעיה בריין תגלח כ-0.2% מהתמ"ג הגרמני ברבעון הנוכחי. כ-80% מהתנועה הימית בתוך גרמניה מתנהלת על הריין.

נהר הריין בגרמניה / צילום: Reuters
 נהר הריין בגרמניה / צילום: Reuters

המצב חמור במיוחד בדרום גרמניה, כאשר בתחנת קאוב נמדד מפלס של 17 סנטימטר בלבד, לעומת שיא שלילי של 25 סנטימטר ב-2008. הריין, הזורם לאורך 1,223 קילומטרים, הוא עורק סחר לשש מדינות - גרמניה, צרפת, הולנד, ליכטנשטיין, אוסטריה ושווייץ. ענקיות תעשייה גרמניות כמו BASF, תיסנקרופ ובאייר נסמכות עליו כדי לקבל חומרי גלם מנמלים. הוא גם משמש להובלת פחם ובנזין מנמלים בים הצפוני ולהפצתם ברחבי האזור. "תחנת קאוב הפכה למעשה למצר הורמוז של גרמניה", אמר אנליסט מחברת ING לעיתון הבריטי "פייננשל טיימס".

הסכנה היא כעת כי הוא יפוצל לשני מקטעים, ללא אפשרות לשוט לאורך כל הנהר. התחזיות הקטסטרופליות של מומחי האקלים בשנים האחרונות, לפיהן בחודשי הקיץ נהרות אירופיים כמו הדנובה או הריין לא יוכלו לשמש לטובת תובלה ימית, הולכות ומתממשות. הדרישה בגרמניה היא למאמץ הנדסי שיאפשר להעמיק את הריין, ולאפשר מעבר ספינות ודוברות על פני כל השנה.