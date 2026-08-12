לעשירי אירופה יש ממה לחשוש: פריצת ענק למאגר הנתונים הסודי

האקרים אלמונים פרצו בשבוע שעבר לקודש הקודשים של המערכת שסייעה לליכטנשטיין להפוך למעוז תכנוני המס של המשפחות העשירות ביותר באירופה - רשם החברות והעמותות. מדובר בקובץ המקשר בין קרנות נאמנות ועמותות שהוקמו בנסיכות הקטנה לטובת ניהול גלובלי של חברות וארגונים ובעצם מספק במקרים רבים את הקשר היחיד בין אדם לפעילות עסקית.

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הקובץ היה אמור להיות חשאי לציבור ולשמש רק את ארגוני החוק השונים במאבקם בהעלמות מס. כעת, הפורצים השיגו את כל 31 אלף הרשומות במאגר והותירו את הרשויות וכמה משפחות עשירות מאוד ברחבי אירופה וברוסיה בחשש קיומי לגבי מה ייעשה עם המידע הזה.

"מדובר בקטסטרופה למשפחות רבות", אמר עורך דין מקומי ל-NZZ השוויצרי. "אם זה ייפול לידיים של ארגוני פשע, המידע יוכל לשמש לסחיטה או אפילו לגניבת זהות וגניבת כספים".

תעלומת זהות ההאקרים

ליכטנשטיין, כמו קפריסין ומדינות אחרות, הפכה לחלק מתמונה עולמית של תכנוני מס יצירתיים שנועדו להעלים את השליטה הישירה בחברות - ועל ידי כך את תשלומי המסים (כולל מסי ירושה) או את החשיפה לסנקציות. אחת החוזקות שלה הייתה כי הבעלים של העמותות, החברות וקרנות הנאמנות שרשומות בה, ושמנהלות במקרים רבים תמנונים עסקיים רבים, היו חשאיים.

כעת, אם המידע יתפרסם, יתווסף עוד רובד לידע לגבי מולטי-מיליונרים והדרכים שבהם הם מרוויחים את כספם. "לא פותחים קרן בליכטנשטיין בשביל כמה מיליוני דולרים בלבד", אמר לעיתון השוויצרי NZZ השבוע מומחה בתחום. משפחות עשירות רבות מגרמניה ומשוויץ חוששות כעת להיחשף.

הפריצה אירעה ב-30 ביולי, אך השלכותיה מתבררות רק כעת. "אנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי גניבת המידע" אמרה ראש הנסיכות לתקשורת, בעוד כלי התקשורת באירופה דיווחו כי לא נרשמו עד כה ניסיונות מכירה של המידע ברשת.

ישנן תיאוריות, שלפיהן פורצים אוקראינים עומדים מאחורי הפעולה בניסיון לאתר בעלי נכסים רוסים שהחביאו את השליטה בחברות ובחשבונות באמצעות חוקי החשאיות של הנסיכות. יותר מ-400 קרנות נאמנות שהוקמו על ידי רוסים נותרו ללא בעלי שליטה. כך לפי נתון שפרסמה הממשלה המקומית בעבר.

רבים במדינה הקטנה נזכרים בפרשה דומה שאירעה ב-2008, אז עובד פנימי בעל גישה למידע החשאי מכר לרשויות המס של גרמניה את רשימת בעלי החשבונות של חלק מהעשירים שניהלו כספים בבנקים במדינה והם עמדו בפני חקירות ותביעות. כעת, אמר מומחה לעיתון הגרמני FAZ: "כל המודל העסקי של ליכטנשטיין כמוקד פיננסי עשוי להימצא בסכנה".