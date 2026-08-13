לדרום קוריאה אין מספיק חיילים, אז היא רוכשת רובוטים

תחום הבלתי מאוישים בענף הדיפנס שובר שיאי יצירתיות, כאשר איחוד האמירויות לומדת מערכת "עשה זאת בעצמך" אמריקאית לבניית מטוס כיצד ליצור מל"ט שימושי, ובקוריאה הדרומית משתמשים ברובוטים להחלפת כוח האדם המתדלדל בצבא. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

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איחוד האמירויות מציגה: מל"ט מבוסס ערכת "עשה זאת בעצמך"

איחוד האמירויות, בדומה למרבית מדינות העולם, שואפת להגביר את העצמאות הביטחונית שלה, ובמסגרת זאת עיקר הפעילות מתבצעת בקונגלומרט המקומי אדג'. התאגיד חולש על תחומים רבים בענף הדיפנס, וכעת חשפו את המל"ט ג'רנס-M, שנועד לספק מעקב אמין ועקבי במרחב האווירי. עם זאת, ניתוח שביצעו באתר דיפנס בלוג לגוף המטוס, מצביע כי הוא מתבסס על גוף מטוס מדגם "ולוסיטי".



זהו מטוס שמייצרת חברה מפלורידה, שמשווקת לטייסים פרטיים מרכיבים לבניית מטוסים בעצמם, במקום רכישת מטוס מוכן. ג'רנס הוא מטוס בעל תצורת קנרד, שכוללת משטח אווירודינמי אופקי בקדמת המטוס לפני הכנף, כפי שאופייני למטוסים עם כנף דלתא. המל"ט האמירותי הוא כה זהה ל"ולוסיטי" עד שאפילו צורת החופה ומיקום גלגלי הנחיתה זהים.

אדג' עלתה לכותרות בישראל עם החלטתה לרכוש 30% מהאחזקות בחברה הביטחונית הישראלית עין שלישית. העסקה נחתמה בינואר אשתקד, וכוללת השקעה של אדג' בסך כ־10 מיליון דולר בתמורה לכ־30% ממניות החברה. כך, הפכה החברה האמירותית לבעלת המניות הגדולה בעין שלישית, שמפתחת מערכות אלקטרו־אופטיות מבוססות בינה מלאכותית.

ארה"ב מאיצה משמעותית את ייצור מיירטי ההגנה האווירית

אחת מהסיבות העיקריות לדאגה בארה"ב מפני הסלמה מחודשת עם איראן, היא מלאי המיירטים המתדלדל. בעקבות זאת, מזכירות ההגנה השיקה הסכמי מסגרת עם נורת'רופ גרומן ולוקהיד מרטין, שנועד להאיץ משמעותית את קצב ייצור המיירטים עבור מערכות פטריוט ו־THAAD, כחלק מהבנת הצורך ארוך הטווח.



המחסור בפטריוט מושפע הן מהמלחמה באוקראינה והן מהלחימה הממושכת במזרח התיכון, כשבמקרה של THAAD - הבעיה העיקרית היא בגלל המערכת מול איראן. מחקר שביצע לאחרונה מכון המחקר CSIS מצא כי מלאי מיירטי הפטריוט האמריקאי צנח מפרוץ מבצע שאגת הארי בסוף פברואר מ־2,330 ל־1,030 בהפסקת האש (8 באפריל), ונכון ל־27 ביולי ירד עוד לכ־827-759 יחידות. בד בבד, מלאי מיירטי THAAD צנח מ־452 לכ־278-234 כיום.

על כן, במזכירות ההגנה האמריקאית מעוניינים לשלש את קצב ייצור מיירטי הפטריוט, ואילו את קצב מיירטי ה־THAAD להגביר פי ארבעה. אחת מהפקות הלקחים של וושינגטון היא עבודה עם ספקי רכיבים ולא רק הקבלנים הראשיים, בניסיון להגביר את קצב העבודה מתחילת שרשרת הייצור. למעשה, הממשל "מפרק" את האתגר לרכיבים, בניסיון שהמיירט המוגמר ייוצר מהר יותר.

קוריאה הדרומית יוצרת צבא רובוטים

אמצעים בלתי מאוישים בשדה הקרב כבר מזמן אינם מסתכמים בכלי טיס בלתי מאוישים. הרכבים הבלתי מאוישים ביבשה, כלי השיט והכלים הצוללים הבלתי מאוישים בים הפכו אף הם לחלק אינטגרלי משדה הקרב המודרני. בצל זאת, מינהל הרכש הביטחוני הדרום קוריאני החליט להעניק לתאגיד "האנווה" המקומי חוזה ראשון לייצור המוני של רובוטים בלתי מאוישים. חברת "האנליטיקה גלובלדאטה" מעריכה כי הצעד מושפע מהיצע מצטמצם של גברים צעירים שמוכנים לגיוס.



בעקבות זאת, הכלי הבלתי מאויש אריון-סמט צפוי להתחיל להתחיל להיכנס לשירות הצבא הדרום קוריאני כבר בשנה הבאה, כחלק מתהליך המודרניזציה הביטחוני המקומי שמכונה ארמי טייגר 4.0. הנתונים של סאול מצביעים כי כוח האדם של הצבא הצטמצם מכ־560 אלף איש ב־2019 לכ־450 אלף ב־2025, תוצר של הילודה הנמוכה במדינה, שלא מגבה את גיוס החובה שקיים במדינה. בגלובלדאטה מעריכים שעבור הגיבוי, יידרש רכש רובוטים בסך כ־140 מיליון דולר עד 2036.

אריון סמט כולל מערכות אוטונומיות ורובוטיות שמאפשרות איסוף מודיעין, ונשיאת ציוד. הדגם הגדול מתוך הסדרה הוא בעל הנעה חשמלית מלאה, משקלו כ־2 טונות, נוסע על שישה גלגלים, ובעל כושר נשיאה מירבי של כ־550 ק"ג, לטווח של עד 100 ק"מ בטעינה בודדת. מהירות הנסיעה שלו היא כ־43 קמ"ש בכבישה סלול וכ־22 קמ"ש בשטח. ניתן לנהוג בכלי מרחוק, אבל גם לשלוח אותו למשימות אוטונומיות בשטח.

השקעה בהיקף של 2 מיליון דולר בחברות דיפנס־טק ישראליות

קרן ההשקעות כוורת (Caveret Ventures), המתמחה בהשקעות בחברות דיפנס־טק ודואליות, תשיק בימים הקרובים תכנית השקעה חדשה בהיקף של 2 מיליון דולר, שבמסגרתה תשקיע בכ־8-10 חברות ישראליות בשלבים מוקדמים. המהלך נועד לאתר חברות בעלות טכנולוגיית דיפ טק וצורך מבצעי מוכח, וללוות אותן מהשלבים הראשונים ועד לצמיחה בשווקים בינלאומיים.

לדברי הקרן, בתוך פחות משבועיים מאז נפתח שלב ההגשות, ולפני השקה רשמית של המהלך, התקבלו יותר מ־25 פניות מחברות בתחום הדיפנס־טק והדואלי.

החברות מגישות הצעות וחומרים ראשוניים, ולאחר שלב הסינון הראשוני יוזמנו המתאימות להשתתף בסדרת ערבי משקיעים, שבהם יציגו בפני משקיעים, שותפים אסטרטגיים ובכירים בתעשייה הביטחונית. במקביל יתקיים תהליך בדיקת נאותות (Due Diligence), שבסיומו יתקבלו החלטות ההשקעה.

מנחם לנדאו, שותף מנהל בכוורת ולשעבר ראש ענף מל"טים ורחפנים ביחידת המו"פ במפא"ת, מסר כי "כקרן השקעות ביטחונית ותיקה, המתמחה בעולמות הרובוטיקה וה־AI, אנחנו מזהים גל יוצא דופן של יזמות ביטחונית חדשה בישראל. המטרה שלנו היא לסייע בבניית הדור הבא של חברות דיפנס־טק באמצעות ניסיון, קשרים והיכרות עמוקה עם מערכת הביטחון והתעשייה".