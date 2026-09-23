ביטול עסקת כאל, כתוצאה מהחלטת רשות התחרות, מותיר את בנקי דיסקונט (72%) והבינלאומי (28%) עם טעם מר בפה ואפילו בחוסר אונים לנוכח הוראת החוק. עליהם להשלים את מכירת חברת כרטיסי האשראי עד לאפריל הקרוב, והרוכשים לא בדיוק עומדים בתור. רשות התחרות קבעה כי על קבוצת יוניון של משפחת ג'ורג' חורש, שחתמה בראש השנה אשתקד על הסכם לחתימת כאל, למכור את החזקותיה ברשת סופר-פארם אם ברצונה להשלים את העסקה. מה שהוביל לקריסתה הסופית של הרכישה.

דיסקונט ציין כי סמוך לאחר התקבל בבנק מכתב מאת הרוכשות, לפיו "ככל שהחלטת הממונה תעמוד בעינה, תוצאת החלטת הממונה היא ביטול הסכם הרכישה, בתום תקופת הארכה האחרונה שנקבעה לתוקף ההסכם (1 בנובמבר 2026)", כך לשון הודעת הבנק. יצוין, אומרים בדיסקונט, "כי על פי הוראות ההסכם, במקרה של ביטולו, המוכרות זכאיות לפיצוי מוסכם בסכום של כ-187 מיליון שקל, על פי חלקן היחסי, וזאת מבלי לגרוע מהעובדה שהבנק לומד את השלכות האמור". כלומר, בנק דיסקונט יקבל פיצוי של 135 מיליון שקל, והיתרה לבינלאומי.

הבנק גם בוחן אפשרות כי יוגש ערעור על ההחלטה על־ידי הקונות, או שימצא את זכויותיו כלפיהן בדרך אחרת או יממש את ההפרדות מכאל בחלופה נוספת (כגון הנפקה של כאל בבורסה). הבנק גם יכול לפעול לקבלת ארכה למימוש חובת המכירה או ביטולה, כפי שכבר החל לעשות במכתב ששלח לבנק ישראל ולמשרד האוצר לפני מספר שבועות.