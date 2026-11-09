סיטיבנק יאפשר מסחר של מניות בנק מזרחי טפחות בוול סטריט

סיטי בנק הגיש לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) מסמך לרישום תעודות ADR על מניות בנק מזרחי טפחות, כך נודע לגלובס. המשמעות היא שמשקיעים בארה"ב יוכלו לקנות את מניית הבנק הישראלי במסחר האמריקאי, בדולרים ובשעות המסחר בארה"ב, בלי לפתוח חשבון שמאפשר מסחר בבורסה בתל אביב.

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לפי המסמך, שהוגש ביום חמישי האחרון בטופס F-6, סיטי רושם עד 50 מיליון תעודות ADR. כל תעודה מייצגת חמישית ממניה רגילה של מזרחי טפחות. הרישום נכנס לתוקף באופן מיידי.

את המהלך יזם סיטי באופן עצמאי, כבנק המפקיד (Depositary), והוא לא זקוק לאישור של הבנק הישראלי. במזרחי טפחות לא יזמו את המהלך, אבל גם לא התנגדו לו. בבנק מזרחי טפחות אישרו את הדברים.

בשוק האמריקאי מבנה כזה מוכר כ-ADR לא ממומן (Unsponsored). כללי ה-SEC מאפשרים לבנק נאמנות להקים תוכנית כזו על מניה של חברה זרה, בתנאי שהחברה מפרסמת באנגלית, באתר שלה, את המידע שהיא חייבת לפרסם בשוק הבית. במסמך מציין סיטי כי מזרחי טפחות עומד בתנאי הזה, ומפנה לאתר האנגלי של הבנק.

בפועל, סיטי רוכש מניות של מזרחי טפחות בבורסה בתל אביב, מפקיד אותן אצל נאמן ומנפיק כנגדן תעודות שנסחרות בארה"ב. תעודות כאלה נסחרות בדרך כלל במסחר מעבר לדלפק (OTC) ולא באחת הבורסות המרכזיות, כמו NYSE או נאסד"ק. הבנק עצמו לא נדרש לדווח ל-SEC.

מבחינת מזרחי טפחות היתרון ברור: מאגר המשקיעים שחשופים למניה מתרחב. חלק מהמשקיעים בארה"ב, בהם משקיעים פרטיים וגופים שמוגבלים להשקעה בניירות ערך שנסחרים בארה"ב, מתקשים לסחור ישירות בתל אביב או שאינם יכולים לעשות זאת. תעודת ADR מסירה את החסם הזה, ונסלקת במערכות האמריקאיות כמו כל מניה מקומית.

מנגד, ב-ADR לא ממומן את העמלות משלמים המחזיקים בתעודות ולא החברה, ואת הדיבידנדים ממיר הבנק המפקיד לדולרים. בנוסף, היקף המסחר בתעודות כאלה בשלביהן הראשונים נוטה להיות נמוך.

עם הרישום מצטרף מזרחי טפחות לבנק הפועלים, שמניותיו נסחרות כבר שנים בארה"ב באמצעות תוכנית ADR ממומנת, גם היא במסחר OTC. ההבדל הוא שאצל מזרחי טפחות היוזמה הגיעה מבנק הנאמנות ולא מהבנק עצמו.

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הרישום של סיטי מגיע כשלושה חודשים אחרי שגלובס חשף, באוגוסט האחרון, כי המפקח על הבנקים הפיץ למערכת הבנקאית טיוטת חוזר שמאפשרת לבנקים לפרסם דוחות כספיים לפי כללי החשבונאות האמריקאיים (US GAAP). עד היום דיווחו הבנקים לפי הוראות הדיווח לציבור של המפקח. ההוראות האלה מבוססות ברובן על הכללים האמריקאיים, אבל כוללות התאמות ייחודיות לישראל.

המשמעות היא שאחרי שהשינוי ייושם יוכלו הבנקים לקדם רישום למסחר בוול סטריט. רישום כזה בבורסה מרכזית, בניגוד ל-ADR לא ממומן במסחר OTC, מחייב דיווח ל-SEC בפורמט שמשקיעים אמריקאים מכירים. בשוק העריכו אז כי מהלך כזה עשוי להגדיל את הסחירות במניות הבנקים, למשוך משקיעים זרים ולתמוך במחירי המניות של הבנקים שיבחרו במסלול הזה.

"הבנקים הישראליים מעניינים כיום את המשקיעים האמריקאים", אמר אז לגלובס גורם בשוק. "הם עשו התקדמות גדולה מאוד בניהול שלהם בשנים האחרונות, והמערכת הבנקאית בישראל, בייחוד במלחמה, מציגה תוצאות פנומנליות שמעידות על הפוטנציאל האדיר שלה".

הרישום של סיטי אינו רישום מלא בוול סטריט, אבל הוא מצביע על עניין של גופים אמריקאיים במניות הבנקים הישראליים. מזרחי טפחות, שנסחר בשווי של כ-62 מיליארד שקל, הוא הבנק השני שתעודות על מניותיו יהיו זמינות למשקיעים בארה"ב.