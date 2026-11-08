הסכסוך על שיפוץ המטה בתל אביב: צ'ק פוינט נתבעת ב-7.8 מיליון שקל

החברה הקבלנית א.שדה פרויקטים הגישה היום (א') לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה נגד ענקית אבטחת המידע צ'ק פוינט על סכום של 7.8 מיליון שקל. בתביעה נטען כי צ'ק פוינט לא שילמה את מלוא התשלום עבור עבודות גמר ומערכות בבניין מטה החברה ברחוב הסוללים בשכונת ביצרון בתל אביב. שווי העבודות הכולל עמד על 92 מיליון שקל, ואת רובו החברה שילמה.

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החברה הקבלנית טוענת כי עמדה בכל התחייבויותיה על-פי ההסכמים, השלימה את העבודות במקצועיות, והיא זכאית למלוא התמורה שנקבעה עימה בהתאם להסכם פשרה שנחתם. הסכום הנתבע, העומד על 7.8 מיליון שקל, מורכב לפני התביעה מ-4.2 מיליון שקל שנותרו לטענתה לתשלום, כחצי מיליון שקל תשלום על עבודות נוספות וכן מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית.

מצ'ק פוינט נמסר בתגובה: "נלמד את כתב התביעה ונגיב לגופם של דברים בערוצים המקובלים. נציין כי קיימת תביעה תלויה ועומדת נגד א.שדה בגין ליקויים בעבודות שביצעה. על רקע זה, עיתוי הגשת התביעה הנוכחית מעורר תהיות ואומר דרשני".

עו"ד מעוז רוט, שותף במחלקת ליטיגציה במשרד ש. פרידמן, אברמזון ושות', המייצג את חברת א.שדה, מסר: "הטענות המפורטות בכתב התביעה מבוססות היטב ומגובות במסמכים, בראיות ובמערך ההסכמים בין הצדדים. החברה דוחה את הניסיון להטיל דופי במניעיה ובעיתוי הגשת התביעה, ועומדת מאחורי מלוא טענותיה, אשר יתבררו ויוכחו בבית המשפט".

"נהגה בכוחניות והערימה קשיים"

בשנת 2015 התקשרה צ'ק פוינט, הנסחרת בנאסד"ק בשווי של 14.7 מיליארד דולר, עם החברה הקבלנית א.שדה בהסכם לביצוע עבודות גמר ומערכות בפרויקט במסגרתו הוקם מבנה משרדים חדש בן 12 קומות הצמוד לבניין קודם של החברה; ועבודות במבנה הקיים.

המבנה החדש שהוקם בשנת 2017 הוא "בניין ירוק" בעל קירות ירוקים ייחודיים המשתרע על פני 2,500 מ"ר, וגובהו יותר מ-40 מטר. במסגרת הפרויקט נערך שיפוץ מקיף בבניין.

א.שדה השלימה את העבודות, וטופס 4 ניתן בנובמבר 2017. בין הצדדים התגלעו מחלוקות, בעקבותיהן נחתמו מספר הסכמי פשרה שנועדו להסדיר אותן. גם לאחר מכן ביצעה החברה עבודות נוספות שהוזמנו, ולטענתה לא קיבלה תשלום עבורן.

א.שדה טוענת כי "צ'ק פוינט בחרה, מטעמים השמורים עימה, לשלם לתובעת תשלום חלקי בלבד כתשלום סופי על הפרויקט, חלף תשלום מלוא התמורה"; וכי "לאורך הפרויקט נהגה הנתבעת כלפי א.שדה בכוחניות רבה והערימה פעם אחר פעם קשיים על ביצוען ועל השלמתן של העבודות".

עוד נטען כי הפרויקט נוהל על בסיס תכנון חלקי שלא הושלם במועד, וכי נערכו שינויים תכופים בתוכניות ובהיקף העבודות, והיו עיכובים במסירת הנחיות תוך חילופים תכופים של בעלי תפקידים בצ'ק פוינט.

החברה הקבלנית טוענת גם כי היא לממן מכיסה עבודות עבור הפרויקט ולהשקיע משאבים ניכרים כדי לקדם את ביצוע העבודות.

את התובע מייצג משרד עורכי הדין ש.פרידמן אברמזון ושות'. את צ'ק פוינט משרד עורכי הדין נשיץ ברנדס אמיר.