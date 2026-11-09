חדש בגלובס: תמלול שיחות משקיעים לשיחת המשקיעים של נקסט ויז'ן לחצו כאן גלובס משיק שירות חדש למנויים: תמלול מלא של שיחות הוועידה של חברות הנסחרות בבורסה בתל אביב. המטרה: לאפשר לקוראינו גישה ישירה ושקופה להסברים של מנהלי החברות בשיחות שאליהן חשופים לרוב משקיעים מתוחכמים. שיחות אלה מספקות לעיתים קרובות נדבך חשוב להבנת פעילות החברה, האתגרים וההזדמנויות שהיא מזהה והכיוון שאליו היא צועדת - מעבר למספרים שמופיעים בדוחות. התמלולים מבוססים על כלי AI, ולאחריהם בקרה אנושית והם יפורסמו בדרך כלל בתוך מספר שעות ועד יממה מפרסום הדוחות הכספיים בפורטל הפיננסי ויצורפו כלינק לכל ידיעה העוסקת בדוחות הכספיים הרלוונטיים. הישארו מעודכנים בפורטל הפיננסי שלנו

חברת הטכנולוגיה הביטחונית נקסט ויז'ן פרסמה את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי של השנה, ובמבט ראשון נראה שאיכזבה את המשקיעים. למרות זינוק של יותר מפי 2 בהכנסות וברווח, צבר ההזמנות ירד ואיתו מניית החברה בכ־6%. אלא שאז, חלה תפנית במניה והיא החלה לזנק עד שנגעה בעלייה יומית של 12% - קפיצה של כ־2.5 מיליארד שקל בשווי בתוך פחות משעה. מה הביא למהפך? סבב שיחות של הנהלת החברה, כולל שיחה עם גלובס, ולבסוף שיחת משקיעים.

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החברה דיווחה כי הכנסותיה ברבעון השלישי של השנה יותר מהוכפלו, וזינקו ב-125% לכ-106 מיליון דולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה מגידול בהיקף ההזמנות ובמספר היחידות שסופקו ללקוחות, לרבות אספקה במסגרת "הזמנות משמעותיות שהתקבלו במהלך התקופה", כך נכתב בדוחות. עם זאת, הנתון שהדאיג את המשקיעים היה צבר ההזמנות: הצבר הסתכם במועד פרסום הדוחות ב-209 מיליון דולר, לעומת 265 מיליון דולר במועד פרסום דוחות הרבעון השני.

"יש לזה הסבר מאוד לוגי", אומר יו"ר החברה חן גולן בשיחה עם גלובס. "העצמנו את קצב הייצור בצורה משמעותית - מ-1,500 יחידות אנחנו עומדים היום על יותר מ-4,000 יחידות בחודש, כמעט פי שלושה. לעומת זאת, קצב כניסת ההזמנות נשאר כמו שהוא, ובדרך כלל הוא מתחיל בנובמבר ונמשך עד ינואר. לכן רואים ירידה ברבעון השלישי. בהנחה שההזמנות ייכנסו כמו בשנים האחרונות, אני צופה בנייה מחדש של הצבר ברבעון הרביעי".

בשיחת המשקיעים, שתמלול שלה מובא בגלובס במלואו, התייחס גולן לצבר ההזמנות גם כן. החברה סירבה לפרט איזה חלק מהצבר מיועד לאספקה ב-2027, ונימקה זאת בכך שמדובר בנתון שלא פורסם. אך גולן אמר "אנחנו כבר באמצע נובמבר, ואפשר לגזור מכך שחלק גדול מהצבר הקיים מיועד להיות מסופק במהלך 2027". הוא צפה "עלייה מאוד משמעותית" בצבר ברבעון הרביעי, וציין שהשוק יוכל לעקוב אחריה בדיווחים השוטפים של החברה על הזמנות של יותר מ-2 מיליון דולר.

לפי היעד הנוכחי, ההכנסות ברבעון הרביעי צפויות להסתכם בכ-93 מיליון דולר, פחות מכ-106 מיליון הדולר שנרשמו ברבעון השלישי. גולן רמז שהביצוע בפועל צפוי להיות גבוה יותר. "מי שמכיר את החברה יודע שבדרך כלל ברבעון הרביעי ההכנסות מאוד גבוהות, ומזה אפשר לגזור למה לצפות בסוף השנה", אמר.

הנהלת נקסט ויז'ן מסרה בשיחה כי לא תעדכן בשלב זה את יעד ההכנסות שלה ל-2026, העומד על 355 מיליון דולר, אף שזה עודכן כבר פעמיים השנה.

בחירות האמצע בארה"ב לא משפיעות

גולן סיפר כי קיבל לא מעט טלפונים זמן קצר אחרי הבחירות בארה"ב, ובהם נשאל אם התוצאות ישפיעו על החברה. "כמובן שזה לא משפיע על נקסט ויז'ן", אמר. "התהליכים האלה ארוכי טווח, וייקח זמן אם בכלל הם ישפיעו". לדבריו, גם הסנאט שהשתנה "לא ירשה לעצמו להזניח את האזרחים שלו ולא להשקיע בעולם הביטחוני". בטווח הקצר החברה אינה רואה שינוי, ולטענתו המגמה ארוכת הטווח של הצטיידות ובניית ארסנלים תימשך. "אנחנו צופים ש-2027 תהיה חזקה, ואני מאמין שכנראה גם 2028", אמר.

נתח צפון אמריקה בהכנסות ירד מ-26% לכ-22%, אף שההכנסות משם צומחות במונחים מוחלטים. ב-2027 מתכננת החברה "להיכנס מאוד חזק" לשוק האמריקאי, עם השקעה גדולה באנשי מכירות. נתח ישראל ירד ל-9.3%, ולדברי גולן רוב המכירות ללקוחות ישראליים מיוצאות בסופו של דבר. בשאר העולם הוא הצביע על צמיחה משמעותית בהודו.

ריכוזיות הלקוחות יורדת, מוצר חדש הושק

משקלם של שלושת הלקוחות הגדולים ירד ל-60% מההכנסות, לעומת 67% בדוח הקודם. גולן ייחס את הירידה לצמיחה של הלקוחות הבאים אחריהם, במקומות ארבעה עד שישה ברשימה. את הירידה הקלה במספר הלקוחות הפעילים הסביר כ"ניקוי" של לקוחות קטנים שלא חזרו לרכוש.

בשיחה חשפה החברה מוצר חדש, הסוויפט, שגולן הגדיר "האח של הסטינגר". מדובר במערכת לכלים שטסים במהירות גבוהה. במקביל, הירידה בהוצאות המו"פ המדווחות נבעה לדברי החברה מהיוון גדול יותר של הוצאות פיתוח בתחום המצלמות המהירות.

כרגע, העיניים נשואות לשלב הבא של נקסט ויז'ן, ובמוקד הכוונה של נקסט ויז'ן לרכוש חברה. לחברה קופת מזומנים עצומה של 640 מיליון דולר, שממתינים לרכישת חברה או פעילות חדשה. מיכאל גרוסמן, מנכ"ל החברה, אמר בשיחה: "ההנהלה עסוקה בנושא הזה באופן אינטנסיבי. כבר ארבעה חודשים נמצאת איתנו סמנכ"לית לנושא רכישת חברה. בזה היא עוסקת יומם וליל, והיא למעשה מביאה בפנינו לא מעט הזדמנויות. יחד עם זאת צריך לזכור, הסטטיסטיקה של רכישות היא בדרך כלל נגד הרוכש, רובן לא מצליחות. כלומר, נדרש מאיתנו לבחור נכון, לבחור את החברה הנכונה ולהצליח בתהליך הזה. אנחנו בטוחים שעם כמות המאמצים שאנחנו מבצעים ועם ההזדמנויות שאנחנו רואים היום, נוכל גם לדווח על התקדמות בתחום הזה". בשיחה עם גלובס מוקדם יותר באותו היום אמר היו"ר גולן: "אם הייתי יכול לקנות עוד נקסט ויז'ן הייתי עושה זאת, קשה למצוא חברה עם ביצועים כאלה".

גולן נשאל על ידי המשקיעים לגבי שוק הרחפנים הזולים, ואמר כי "יש פה שאלה על המעבר לרחפנים זולים, איך זה משפיע על החברה. זה שוק אחר, זה פשוט שוק אחר, שנקסט ויז'ן כל הזמן מסתכלת עליו ובוחנת אותו ומתלבטת האם בכלל אנחנו רוצים להיכנס לשם ולהכניס לשם מוצרים שלנו. וברגע שאנחנו נבין שהמוצר שלנו יכול להיות שם ולתת פתרון יותר טוב מאחרים, ועדיין לשמור על המרווחים האלה שקיימים בנקסט ויז'ן, מן הסתם אתם תראו מוצר שמגיע ונכנס לעולם הזה.

העולם שלנו עדיין דורש, כמו שאמרתי מקודם, רמת וידאו איכותית כדי להביא מודיעין. בסוף, אם יש לך מצלמה שאתה רואה ממנה ב-30 מטר, זה לא יעזור לך. אתה צריך להתקרב, רואים אותך, שומעים אותך. נקסט ויז'ן היום יודעת לראות אנשים בלילה מטווחים של מעל קילומטר וחצי, היא יודעת לעשות את זה ביום בטווחים של מעל 20 קילומטר, וכדי להביא תמונה מיוצבת וטובה לטווחים האלה, צריך בסוף את הטכנולוגיה שלנו".

עלייה בכושר הייצור

כושר הייצור של החברה צפוי לעבור את רף 5,000 היחידות בחודש עד סוף השנה, אחרי שהחל קורס ההכשרה האחרון לעובדי הקו.

שטח המפעל גדל מ-5,000 ל-5,500 מ"ר. קו ההרכבה באירופה צפוי לפעול לקראת סוף 2026, ואחריו יוקם קו בארה"ב, לאחר הפקת לקחים מאירופה. לשאלה על השפעת הקו האירופי על הרווחיות השיב גולן כי "מוקדם מדי" לתת נתון, אך עלות העבודה בישראל גבוהה יותר "ויש פוטנציאל שזה יעזור לשפר את המרווח הגולמי". החברה חזרה על הנחיית הרווחיות הגולמית שלה, 65%-72%, "עד שלא נודיע אחרת".