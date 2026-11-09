חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:20

1. שוק המניות

שבוע המסחר בתל אביב ייפתח לאור העליות הבוקר בשווקים בעולם.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פערי ארביטראז' מעורבים. פאלו אלטו וטאואר יבלטו לשלילה עם ירידות של מעל 4%, נייס, אורמת וקמטק ירדו בכ-2%; מנגד, טבע, נובה ואנלייט יטפסו בכ־2%.

עונות הדוחות בת"א נמשכות וידווחו בין היתר נקסט ויז'ן (היום); הבורסה לני"ע (מחר) והבנק הבינלאומי ובזק (יום ד').

עוד היום: מניית בנק מזרחי טפחות תרכז כנראה עניין לאחר שסיטיבנק הגיש לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) מסמך לרישום תעודות ADR על מניות בנק מזרחי טפחות, כך נודע לגלובס. המשמעות היא שמשקיעים בארה"ב יוכלו לקנות את מניית הבנק הישראלי במסחר האמריקאי. לפי המסמך, שהוגש ביום חמישי האחרון בטופס F-6, סיטי רושם עד 50 מיליון תעודות ADS. כל תעודה מייצגת חמישית ממניה רגילה של מזרחי טפחות. הרישום נכנס לתוקף באופן מיידי.

הבורסה בת"א נעה בתנודתיות רבה בסופ"ש: לאחר שביום חמישי צנחה בשיעור חד של כמעט 4%, ביום שישי נרשם ריבאונד משמעותי, עם עלייה של מעל 3% במדד ת"א 35. על אף ההתאוששות, השבוע הסתכם בטריטוריה שלילית: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו ירידה שבועית של כ־2.9% ומדד ת"א 90 איבד כ־3%. את הירידות הובילו מדדי הביטחוניות והטכנולוגיה שנחלשו ב־11.4% וב־6.6%, בהתאמה. המדד הענפי היחיד שסיים את השבוע בירוק הוא מדד הבנקים, שטיפס בכ־1.8%.

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באסיה, בורסת טייוואן מובילה את העליות ביבשת, לאחר שבמדינה הוכרזו צעדים שנועדו לבלום את הירידות ולהחזיר את אמון המשקיעים. גם הירידה במחירי הנפט תורמת לאווירה החיובית בשווקים.

מדד טייוואן מזנק בכמעט 5%, בתמיכת התאוששות במניות השבבים TSMC ופוקסקון. ביפן, מדד ניקיי עולה ב-3.25%. בדרום קוריאה, הקוספי עולה ב-1.15%, לאחר שפתח את היום בירידות, מניות סמסונג אלקטרוניקס ו-SK הייניקס עולות ב-2.5% וב-2%, בהתאמה.

החוזים על מדד S&P 500 עולים ב-0.6% ועל נאסד"ק ב-0.7%.

הבחירות בארה"ב ביום שלישי הכניסו את וול סטריט לסחרור חריג בעוצמתו. בשלושת ימי המסחר שלאחריהן נרשמו תנודות חדות במניות, כאשר ניצחונות הדמוקרטים הגבירו את החששות סביב השקעות הענק בבינה מלאכותית, חששות שהצטברו בשוק כבר במשך שבועות.

שיא הטלטלה הגיע ביום חמישי, כשמניות מובילות בתחום ה-AI, בהן אנבידיה ומיקרון, הובילו את מדד נאסד"ק לטריטוריה של תיקון, לאחר ירידה של יותר מ-10% מהשיא האחרון. קרנות גידור מיהרו לצמצם חשיפה ולמכור אחזקות, ומדד הפחד VIX זינק לרמתו הגבוהה ביותר מאז מרץ.

עוד לפני הבחירות, המשקיעים כבר הביעו חשש מהחובות הכבדים שצברו מפעילות מרכזי הנתונים, מהצטמצמות יתרות המזומנים של ענקיות טכנולוגיה כמו אלפבית, ומהאפשרות ששיא הרווחיות של תעשיית הבינה המלאכותית כבר מאחוריה.

אלא שמעטים ציפו לכך שניצחונות הדמוקרטים בבחירות למושלות במדינות כמו טקסס, אוהיו וג'ורג'יה - שהפכו לזירות מרכזיות במאבק על הקמת מרכזי נתונים - יוסיפו ממד פוליטי לחששות הכלכליים. החשש הוא שהממשל המקומי וההתנגדות הציבורית יקשה על קידום פרויקטים חדשים ועל המשך ההתרחבות של תשתיות ה-AI.

כעת ניצבים המשקיעים בפני שאלה מרכזית: האם מדובר בעוד תקופה של מסחר תנודתי, או בתחילתו של פירוק ההימור העצום שריכז שוק המניות האמריקאי סביב המהפכה הטכנולוגית של הבינה המלאכותית?

תשובות נוספות יתווספו השבוע שיהיה עמוס בדוחות של חברות תשתיות ה-AI. ביום שלישי תפרסם קורוויב (CoreWeave) את תוצאותיה הרבעוניות, וביום חמישי יפרסמו נביוס (Nebius) וסרבראס (Cerebras Systems) את דוחותיהן. שלוש החברות נמצאות בלב החששות מהאטה בהקמת מרכזי נתונים בעקבות השינוי הפוליטי בארה"ב והבחירות לקונגרס.

מניית אנבידיה נופלת בכ-4% במסחר הלילי לאחר שדירקטוריון החברה הודיע כי יפתח בחקירה לבדיקת האפשרות שמנכ"ל החברה, ג’נסן הואנג, היה יעד למזימת ריגול זרה, לאחר שהודה בפני עובדיו כי בגד ברעייתו. לפי הודעת החברה, הדירקטוריון יקים ועדה מיוחדת של דירקטורים בלתי תלויים, שתפעל בליווי יועצים משפטיים חיצוניים ותפקח על החקירה.

הואנג, ממייסדי החברה, ידוע בסגנון ניהול ריכוזי ובמעורבותו הישירה בפעילותה. הוא בנה סביבו מבנה ארגוני לא שגרתי, שבו מנהלים רבים מדווחים ישירות אליו ואחראים ליישום מהיר של החלטותיו. לדבריו, המבנה הזה מאפשר לאנבידיה להגיב במהירות לשינויים טכנולוגיים, אך הוא גם יצר תלות משמעותית בניהולו האישי, ללא מחליף מוכן שיוכל להיכנס לתפקידו.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

על רקע הירידות החדות בוול סטריט וההתפתחויות בזירה הפוליטית, השקל נחלש מול הדולר בשבוע החולף בכ-1.6%, כך ששער הדולר-שקל הרציף ננעל ברמה של 3.18 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו בעולם, התחזק בכ-0.4% לרמה של 102.3 נקודות, על רקע המספרים החזקים משוק העבודה האמריקאי והנסיגה לעבר נכסי "מקלט בטוח".

הבוקר בעקבות ההתאוששות בשווקים, השקל מתחזק ונסחר בכ-3.17 שקלים.

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, התייחס גם הוא לשער הדולר-שקל וציין כי "התנודתיות בטכנולוגיה עשויה להשפיע על השקל דרך שווי תיקי ההשקעות הזרים ושינויים בגידורי המטבע של גופים ישראליים, אך אינה מסבירה לבדה את התנועה".

מחירי הנפט רשמו ירידות שבועיות חדות, אחרי שסגן נשיא ארה"ב ג'יי. די. ואנס ציין את המלחמה נגד איראן כסיבה מרכזית להפסד בבחירות, וגם על רקע אופטימיות מסוימת להתקדמות במגעים לעסקה. נפט מסוג ברנט ירד במעל 16% וננעל במחיר של כ-98 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ירד בקרוב ל-13% וננעל במחיר של כ-90 דולר לחבית.

עוד בשוק הסחורות, הזהב חתם את השבוע החולף בעלייה של כ-4.5% לרמה של 4,075 דולר לאונקיה - העלייה השבועית החדה ביותר של המתכת היקרה מאז אוגוסט.

המגמה החיובית הגיעה על רקע התנודתיות בכוחו של הדולר בעולם בהמשך לבחירות האמצע ונסיגה של משקיעים לעבר נכסים בטוחים יותר. אך זו נבלמה ביום שישי, אז הזהב ירד בקרוב ל-1%, אחרי שדוח התעסוקה החזק בארה"ב העלה את הציפיות להעלאת ריבית נוספת בדצמבר וחיזק את הדולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין צלל מאז יום חמישי במעל 5% יחד עם יתר נכסי הסיכון, ונסחר לפי שעה סביב 76 אלף דולר למטבע.

פול מרינו, סמנכ"ל ההכנסות של Themes ETFs, ציין בסקירתו השבועית כי התנהגות הביטקוין מלמדת שהוא נסחר כיום במידה רבה כנכס סיכון הרגיש לנזילות, לריבית ולתיאבון המשקיעים, ולא כמשאל עם עצמאי על התוצאה הפוליטית. לדבריו, שינוי יחסי הכוחות בקונגרס עלול להשפיע על קצב ההתקדמות של חקיקת הקריפטו ועל יכולת המחוקקים להגיע להסכמות לגבי כללים ברורים לשוק.

4. מאקרו

מודי שפריר, אסטרטג השווקים הראשי של בנק הפועלים, ציין בסקירתו השבועית כי "שחיקת מעמדה של ישראל בארה"ב (הודעת טראמפ ביום הבחירות על ביטול הסיוע הביטחוני לישראל, והתבטאות סגן הנשיא ואנס נגד ישראל לאחר הכישלון בבחירות האמצע), בשילוב עם תוצאות הבחירות, שהגבירו את החשש מבחירות נוספות, הובילו השבוע לעלייה נוספת בפרמיית הסיכון של ישראל". שפריר ציין כי הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בירידות מדדי המניות המקומיים, בעליית תלילות העקומים, בהמשך התרחבות ה-Basis (התייקרות המרת השקלים לדולרים בשוק העולמי), בהיחלשות השקל ועוד. "למעשה, מאז פרסום תוצאות הבחירות בישראל, שער השקל בולט בביצועים החלשים ביותר בעולם כנגד הדולר", כתב שפריר.

לדברי שפריר, "ההשלכות הכלכליות של ביטול הסיוע הביטחוני של ארה"ב אינן דרמטיות, מכיוון שהיקף הסיוע היה נמוך מ-1% מהתוצר של ישראל, ועל רקע ההייטק המשגשג והצריכה הפרטית החזקה - היקף ההכנסות ממסים בישראל גבוה ויכול לפצות על כך".

עם זאת, לטענתו, הבעיה העיקרית איתה תצטרך להתמודד הממשלה העתידית הינה שחיקת מעמדה של ישראל בעולם ובארה"ב ובפרט, בשנים האחרונות, והחשש כי ללא שינוי במדיניות הממשל העתידית - סנקציות משמעותיות אכן ייכנסו לפועל. "מאידך, אסור לשכוח שעדיין קיימת האופציה להרחבת הסכמי אברהם עם סעודיה (סעודיה הבהירה כי הנושא תלוי גם במבנה הקואליציה העתידית), מהלך שיחזק משמעותית את הכלכלה המקומית ואת שער השקל, ויכול אף לשנות או למתן את תדמיתה של ישראל בעולם".

בארה"ב, דוח התעסוקה החזק שפורסם ביום שישי בארה"ב, שהצביע על תוספת של 165 אלף משרות באוקטובר, סיפק תמונה מפתיעה של שוק העבודה האמריקאי: מצבו טוב בהרבה מכפי שהעריכו. גם נתון ספטמבר, שהצביע תחילה על תוספת של 29 אלף משרות בלבד, עודכן כלפי מעלה ל-60 אלף.

הנתונים עשויים להעיד על תחילתה של התאוששות בדפוס שאפיין את שוק העבודה בתקופה האחרונה - מעט פיטורים לצד מעט גיוסים. עם זאת, נתון של חודש אחד אינו מספיק כדי להצביע על מגמה.

כעת תשומת הלב עוברת לנתוני האינפלציה של אוקטובר, שיפורסמו ביום שלישי וביום שישי. בניגוד לדוח התעסוקה, שני פרסומים רצופים של נתוני אינפלציה גבוהים מהצפוי עשויים לשנות את התמונה ולהגביר את החששות בקרב המשקיעים ובבנק הפדרלי, במיוחד אם יצביעו על לחצים אינפלציוניים מתמשכים.

5. תחזית

הטלטלה במניות הטכנולוגיה בעקבות בחירות האמצע בארה"ב מחזירה את המשקיעים לשאלת הריכוזיות במדדים ולתלות בחברות הענק. מדד הנאסד"ק 100 איבד בתוך זמן קצר 2.3 טריליון דולר משווי השוק שלו, כשאנבידיה צנחה ביותר מ-9% ו-AMD ביותר מ-17%. ההתאוששות ביום המסחר שלאחר מכן סיפקה הקלה זמנית, אך לא פתרה את החששות.

ב-The Street מציגים גישה מנוגדת בבנק אוף אמריקה למגמה שאפיינה את השנים האחרונות: להעדיף אג"ח של חברות טכנולוגיה על פני המניות שלהן . לדברי מייקל הרטנט, אסטרטג ההשקעות הראשי של הבנק, אג"ח טכנולוגיה עשויות להציע הזדמנות מעניינת לאחר הירידות. בניגוד למניות, הן מעניקות ריבית חוזית ובמקרה של חדלות פירעון נמצאות בדרך כלל בעדיפות על פני בעלי המניות. עם זאת, גם הן חשופות לסיכוני אשראי ולעליית תשואות בשוק.

השינוי בהמלצות הבנק רחב יותר: הוא מעדיף מניות של חברות מוצרי צריכה בסיסיים על פני מניות אנרגיה, וכן חברות קטנות על פני ענקיות השוק. ברקע עומדת האפשרות שהשוק מתקרב ל"שיא הריכוזיות של מניות ה-AI" - מצב שבו חלק קטן מהחברות הגדולות אחראי לחלק משמעותי מתשואת המדדים.

אחד הגורמים שעשויים להאט את תנופת ההשקעות בבינה מלאכותית הוא ההתנגדות הפוליטית והציבורית להקמת מרכזי נתונים. טקסס, למשל, אחראית לפי הערכות בנק אוף אמריקה לכ-30% מקיבולת מרכזי הנתונים המתוכננת בארה"ב, שטרם החלה להיבנות עד 2028.

בבנק אוף אמריקה מעלים בעקבות זאת את האפשרות שתחזית ההשקעות העולמית במרכזי נתונים, בהיקף של 2.1 טריליון דולר עד 2028, אופטימית מדי. עיכובים באישורים ובהקמה עלולים לדחות הזמנות לשבבים מאנבידיה ומספקיות אחרות, אף שאמזון ומיקרוסופט ממשיכות להשקיע סכומי עתק בתחום. האטה בבנייה עשויה גם למנוע היווצרות עודף של קיבולת מחשוב, תרחיש שעלול לפגוע בתשואה על ההשקעות האדירות בתחום.

בבנק מזהים גם תרחיש שעשוי להחזיר את מניות הטכנולוגיה למסלול עליות: ירידה בעלויות המימון, ללא גלישה של הכלכלה למיתון. ריבית נמוכה יותר תוזיל את מימון הקמת מרכזי הנתונים ותקל גם על חברות קטנות לגייס אשראי, באופן שעשוי להרחיב את העליות מעבר לענקיות הטכנולוגיה.

הרטנט מצביע על שלושה סימנים שכדאי למשקיעים לעקוב אחריהם: הפסקת העלאות הריבית מצד הבנקים המרכזיים, ירידה בתשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים מתחת ל-4.5%, וירידה במחיר הנפט אל מתחת ל-80 דולר לחבית.

השילוב הזה עשוי להעיד על שיפור בתיאבון המשקיעים לסיכון, אך אינו מבטיח עליות במניות. אם התשואות ירדו בעקבות היחלשות הכלכלה, הפגיעה ברווחי החברות עלולה לקזז את היתרון שבהוזלת המימון. לכן, המסר של הבנק למשקיעים הוא לעקוב במקביל אחר האינפלציה, מחירי הנפט ותשואות האג"ח - ולא למהר לקנות את הירידות במניות הטכנולוגיה.

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