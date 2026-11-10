הבורסה לניירות ערך בתל אביב ממשיכה ליהנות מהגאות בפעילות המסחר. ההכנסות הבורסה ברבעון צמחו ב-19% לכ-175 מיליון שקל. הגידול בהכנסות נבע מכלל תחומי הפעילות של הבורסה ובעיקר מהכנסות משירותי מסלקה ועמלות מסחר וסליקה. גם חגיגת האופציות של עובדי הבורסה נמשכה ובמהלך הרבעון אישר הדירקטוריון הקצאות אופציות למניות הבורסה לעובדים בכירים ודירקטורים.

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בשורה התחתונה הרווח הנקי של ברבעון השלישי עלה ב-37% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-68 מיליון שקל. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמחו ב-31% לכ-544 מיליון שקל. בשורה התחתונה הרווח הנקי של הבורסה הסתכם בכ-225 מיליון שקל, זינוק של 74% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

לפי הבורסה, הגידול בהכנסות נבע מכל תחומי הפעילות, ובעיקר מהכנסות משירותי מסלקה ומעמלות מסחר וסליקה. הגידול בעלויות נבע בעיקר מהוצאות בגין הטבות לעובדים ותשלומים מבוססי מניות. הכנסות המימון נטו ברבעון ירדו לכ-1.7 מיליון שקל, מכ-2.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה נבעה בעיקר מירידה ברווחים מניירות ערך סחירים ובהכנסות הריבית מפיקדונות. הוצאות המסים עלו ב-39% לכ-21 מיליון שקל, בעיקר בשל הגידול ברווח לפני מס. הרווח המתואם ברבעון הסתכם בכ-70 מיליון שקל, גידול של 39%.

מבחינת נתוני המסחר המחזור היומי הממוצע במניות עמד בתשעת החודשים הראשונים של השנה על כ-5.2 מיליארד שקל, לעומת כ-3.4 מיליארד שקל ב-2025 - עלייה של 52%. בעקבות המעבר למסחר בימים שני עד שישי, המחזור היומי הממוצע בימי שישי עמד על כ-4 מיליארד שקל. חלקם של המשקיעים הזרים במסחר עלה לכ-40% נכון לסוף הרבעון. מתחילת השנה נפתחו בישראל כ-155 אלף חשבונות ניירות ערך חדשים, ושווי המניות המוחזקות בידי הציבור הגיע באוגוסט לכ-1.4 טריליון שקל .

שווי השוק של המניות הנסחרות בבורסה הגיע בסוף ספטמבר לכ-3.1 טריליון שקל, לעומת כ-1.8 טריליון שקל שנה קודם לכן וכ-2 טריליון שקל בסוף 2025. חלק ממנו נובע מכניסתה של פאלו אלטו לבורסה, וגם מהנפקות של חברות חדשות. מדד ת"א-35 עלה בתשעת החודשים בכ-16% ומדד ת"א-125 בכ-11%, לעומת עליות של כ-7% במדד דאו ג'ונס וכ-13% במדד S&P 500.

חגיגת האופציות בעיצומה

גם שוק ההנפקות התעורר. 21 חברות ביצעו הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בתשעת החודשים הראשונים של השנה, מתוכן שש ברבעון השלישי, וגייסו במצטבר כ-7.8 מיליארד שקל. בתקופה המקבילה אשתקד היו 17 הנפקות כאלה. חמש חברות נוספות הצטרפו לבורסה במסגרת רישום כפול. סך הגיוסים בשוק המניות הסתכם בכ-22 מיליארד שקל, לעומת כ-15 מיליארד שקל אשתקד. בשוק האג"ח גייסו 18 חברות חדשות כ-9 מיליארד שקל, וסך גיוסי המגזר העסקי באג"ח קונצרניות הגיע לכ-136 מיליארד שקל. משרד האוצר גייס בתקופה חוב בהיקף של כ-112 מיליארד שקל .

מניית הבורסה ממשיכה להיות אחת הפופולריות בבורסה, היא עלתה ב-55% מתחילת השנה, והשלימה עליה של מעל ל-840% בחמש שנים. לנוכח הפופולריות הזאת אין זה פלא שחגיגת הקצאת האופציות לעובדי הבורסה נמשכה גם ברבעון השלישי. כך בספטמבר האחרון אישרה ועדת התגמול בדירקטוריון להקצות 544 אלף כתבי אופציות לשמונה נושאי משרה בכירים הכפופים למנכ"ל. וכן אושרו גם אופציות בהיקף קטן יותר לחברי דירקטוריון בהמשך.