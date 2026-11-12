דילמת הירושה באנבידיה: מי יוכל להחליף את המנכ"ל הוותיק?

מי יחליף את ג’נסן הואנג? עד לפני ימים אחדים השאלה הזאת נראתה כמעט דימיונית.

המייסד והמנכ"ל של אנבידיה, שהפך אותה לאחת החברות בעלות השווי הגבוה בעולם, מנהל אותה מאז הקמתה לפני 33 שנה. אלא שפרשת הרומן שניהל עם אישה החשודה בקשרים עם המודיעין הסיני, החקירות שהתעוררו בעקבותיה, והרומן השני שנחשף הלילה ובעקבותיהם הדיווחים על הדחה אפשרית - הפכו את שאלת הירושה לסוגיה ממשית בוול סטריט.

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בימים האחרונים פרסמו כמה כלי תקשורת אמריקאים, בהם Business Insider, The Information, Fortune ו-Axios, ניתוחים המנסים לזהות את המועמדים האפשריים להחלפתו. הרשימה כוללת שמות מפתיעים: מנכ"לית המתחרה הגדולה AMD, מנכ"ל גוגל לשעבר, בכירים ותיקים באנבידיה ואפילו בני משפחתו של הואנג.

אחת האפשרויות המסקרנות ביותר הועלתה ב-The Information, שם הזכיר העיתונאי מרטין פירס את ליסה סו, מנכ"לית AMD, כמי שעשויה להתאים לתפקיד. סו הובילה את השינוי העסקי והטכנולוגי של AMD, אך מעבר שלה לאנבידיה יהיה יוצא דופן במיוחד לנוכח התחרות הישירה בין החברות. פירס הזכיר גם את רנה האס, מנכ"ל Arm, שעבד בעבר באנבידיה.

שם נוסף שעלה הוא אריק שמידט, מנכ"ל גוגל לשעבר. ב-Axios צוטט ג’פרי זוננפלד, פרופסור לניהול באוניברסיטת ייל, שסיפר כי שמע את שמו של שמידט עולה בשיחות על יורש אפשרי להואנג.

האם היורש יגיע מתוך המשפחה?

ב-Business Insider הפנו זרקור גם לשני ילדיו של הואנג, המועסקים באנבידיה. בתו מדיסון מכהנת בתפקיד בכיר בשיווק מוצרי הבינה המלאכותית הפיזית, ובנו ספנסר עובד בתחום הרובוטיקה. עובד לשעבר בחברה סיפר כי מדיסון מרחיבה את השפעתה בארגון, והעלה אפשרות שהיא ממצבת את עצמה לקראת תפקיד ניהולי משמעותי יותר. ב-Fortune ציינו כי גם חתנו של הואנג, ניקו קפרז, ממלא תפקיד בכיר בחברה. עם זאת, אין אינדיקציה לכך שמי מבני המשפחה מועמד רשמית לתפקיד.

מבין המועמדים הפנימיים, השם הבולט ביותר הוא קולט קרס, סמנכ"לית הכספים של אנבידיה זה כ-13 שנה. האנליסט גיל לוריא מ-DA Davidson העריך כי קרס עשויה להתמנות למנכ"לית זמנית במקרה של עזיבת הואנג. מועמד נוסף הוא איאן באק, מבכירי אנבידיה, שהיה ממפתחי פלטפורמת CUDA ומוביל את פעילות מרכזי הנתונים והמחשוב שלה, שהפכה למנוע הצמיחה המרכזי של החברה.

60 מנהלים, בלי יורש ברור

אחת הבעיות המרכזיות של אנבידיה היא המבנה הניהולי החריג שיצר הואנג. לפי הדיווחים, עד 60 מנהלים מדווחים לו ישירות, ללא היררכיה מסורתית שמאפשרת לזהות יורש טבעי. ב-Business Insider הסביר דניאל ניומן, מנכ"ל חברת המחקר Futurum Group, כי המבנה הזה עובד היטב כל עוד הואנג בראש החברה, אך מותיר אותה ללא מנהל שהוכשר והוצג לציבור כיורשו.

מעבר למעמדו כמייסד וכמנכ"ל, הואנג הוא גם בעל המניות הפרטי הגדול ביותר באנבידיה, עם החזקה של כ-3.6% ממניותיה. אף שאינו בעל שליטה בחברה, מעמדו והחזקותיו צפויים להעניק לו השפעה משמעותית על בחירת יורשו, ככל שלא יורחק מהתהליך בעקבות החקירה.

האנליסט דן אייבס אף העריך כי עזיבה של הואנג עלולה להביא לירידה של 25%-30% במניית אנבידיה, תרחיש שמשמעותו מחיקת שווי של יותר מטריליון דולר.