ג'ון ה. קים (Joon H. Kim), תובע פדרלי לשעבר שהפך לעורך דין במגזר הפרטי, ניצב כעת בפני משימה בפרופיל גבוה במיוחד - לחקור האם ג'נסן הואנג, מנכ"ל ענקית השבבים אנבידיה, היה יעד למבצע ריגול סיני.

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השבוע חברי הדירקטוריון הבלתי תלויים של אנבידיה הודיעו כי שכרו את שירותיו של משרד עורכי הדין הניו יורקי וואכטל, ליפטון, רוזן וכץ (Wachtell, Lipton, Rosen & Katz) לביצוע חקירה עצמאית ומקיפה בפרשה. בראש החקירה יעמוד קים, שהצטרף למשרד כשותף בחודש שעבר.

החקירה נפתחה לאחר שהואנג הודה שניהל קשר מחוץ לנישואים עם אשת העסקים הסינית אליס הואנג, שלפי דיווח בניו יורק טיימס זוהתה בידי גורמי מודיעין אמריקאים כמרגלת הפועלת בשירות סין. מטרת החקירה היא לברר האם מנכ"ל אנבידיה היה יעד לפעילות מודיעינית זרה, ואם סודות החברה נחשפו או הביטחון הלאומי של ארה"ב נפגע.

משפחות פשע, הטרדות ושחיתות: הניסיון של ג'ון קים ● הוביל את החקירה העצמאית נגד מושל ניו יורק לשעבר אנדרו קואומו בחשד להטרדות מיניות, שבסופה התפטר המושל ● הוביל את החקירה נגד ראש משפחת הפשע פיטר גוטי, שהורשע בקשירת קשר לרצוח את סלבטורה גרבאנו, בכיר לשעבר במשפחת הפשע שהפך לעד מדינה ● בכהונתו כתובע הפדרלי של מדינת ניו יורק הוביל את הרשעתו של הבנקאי הטורקי מהמט האקאן אטילה במעורבות בתוכנית לעקיפת הסנקציות האמריקאיות על איראן

המאפיה בניו יורק

קים בן ה־55 נולד בלוס אנג'לס להורים קוריאנים, וגדל בין היתר בירדן, בבריטניה ובדרום קוריאה בעקבות שליחויותיו הדיפלומטיות של אביו. הוא סיים את לימודיו באוניברסיטת סטנפורד בשנת 1993, ולאחר מכן למד משפטים באוניברסיטת הרווארד, שם סיים את לימודיו בהצטיינות בשנת 1996.

את דרכו המשפטית החל כעוזר משפטי לשופטת פדרלית בניו יורק, ובהמשך הצטרף למשרד עורכי הדין קלירי גוטליב סטין והמילטון (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton).

בשנת 2000 עבר לשירות הציבורי והצטרף לתביעה הפדרלית במחוז הדרומי של ניו יורק. הוא היה "השוטר של וול סטריט", ובמהלך שש שנותיו כתובע עסק בין היתר בתיקי רצח, סחיטה באיומים, הלבנת הון, הונאות בניירות ערך, עבירות סמים וטרור. הוא שירת ביחידה לפשע מאורגן ולטרור, שבה העמיד לדין חברי כנופיות אסייתיות ואנשי מאפיה.

אחד התיקים הבולטים בהם טיפל היה משפטו של פיטר גוטי, שעמד בראש משפחת הפשע גמבינו והיה אחיו של המאפיונר הידוע ג'ון גוטי. פיטר גוטי הורשע בקשירת קשר לרצוח את סלבטורה גרבאנו, המכונה "סמי השור", שהיה בעבר בכיר במשפחת הפשע והפך לעד מדינה. לפי הודעה רשמית של משרד המשפטים האמריקאי, קים הביא להרשעתם של כמה בכירים בעולם הפשע המאורגן במהלך כהונתו כתובע.

בשנת 2017, לאחר תקופה במגזר הפרטי, מונה לתובע הפדרלי בפועל של המחוז הדרומי של ניו יורק.

התפטרות המושל

במהלך תפקידו קים פיקח על יותר מ־220 תובעים פדרליים ועל שורה של תיקים מתוקשרים. בין היתר, בתקופת כהונתו הבנקאי הטורקי מהמט האקאן אטילה הורשע במעורבות בתוכנית לעקיפת הסנקציות האמריקאיות על איראן. הפרשה עוררה את זעמו של נשיא טורקיה ארדואן, שתקף את התביעה האמריקאית. הרשויות בטורקיה אף פתחו בחקירה נגד קים וקודמו בתפקיד, פריט בהארארה.

בריאיון לניו יורק טיימס בשנת 2018 כינה קים את המתקפות מצד טורקיה, שהתבססו לדבריו על תיאוריות קונספירציה, "מגוחכות לחלוטין". הוא הדגיש כי עצמאות התביעה מחייבת גם יכולת לעמוד בפני ביקורת ולחצים מצד ממשלות זרות.

אחת המשימות הבולטות בקריירה של קים הגיעה דווקא לאחר שעזב את השירות הציבורי. בשנת 2021 התובעת הכללית של מדינת ניו יורק, לטישה ג'יימס, מינתה את קים ואת עורכת הדין אן קלארק להוביל חקירה עצמאית בחשדות להטרדות מיניות מצד המושל דאז, אנדרו קואומו.

במהלך החקירה קואומו הזכיר לקים כי התביעה הפדרלית כבר חקרה אותו בעבר. "אתה חוקר אותי כבר שש שנים", אמר לקים, לפי תמליל העדות שפרסמה התביעה הכללית, בהתייחסו לחקירות שחיתות קודמות שנוהלו בתקופת כהונתו של קים בתביעה הפדרלית. קואומו הכחיש את הטענות נגדו, אך באוגוסט 2021 הודיע על התפטרותו, לאחר שהחקירה קבעה כי הטריד מינית מספר נשים.

כמה שנים לאחר מכן קים השתתף בחקירת חשדות להתנהלות פסולה בתאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות בארה"ב (FDIC). הוא נמנה עם מחברי דוח שהתבסס על דיווחים של יותר מ־500 אנשים על הטרדות מיניות, אפליה והתנהלות פסולה ברשות. בעקבות הפרשה יו"ר הרשות דאז, מרטין גרינברג, הודיע על כוונתו להתפטר.

ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: ap, Ng Han Guan

חקירה בצמרת אנבידיה

משרד וואכטל, שאליו הצטרף קים לאחרונה, נחשב לאחד ממשרדי עורכי הדין הבולטים בארה"ב בתחום התאגידי. המשרד ייצג בעבר את טוויטר במאבק המשפטי מול אילון מאסק סביב רכישתה, וגם נשכר בידי ליגת ה־NBA לחקור טענות להתנהלות פסולה בקבוצת פיניקס סאנס.

כעת קים יידרש להביא את ניסיונו אל אחת החברות המשפיעות בעולם הטכנולוגיה. בניגוד לתיקים הפליליים שבהם טיפל בעבר, הפעם הוא פועל מטעם חברי הדירקטוריון הבלתי תלויים של אנבידיה, המבקשים לברר אם הקשר האישי שניהל המנכ"ל חשף את החברה או את ארה"ב לסיכונים ביטחוניים.

החקירה נמצאת בראשיתה, ועדיין לא נקבע אם פעילות מודיעינית כלשהי הצליחה לפגוע באנבידיה. אך הבחירה בקים, שהתמודד לאורך הקריירה עם פרשות שהסעירו מוסדות ציבוריים, ממחישה את החשיבות שהדירקטוריון מייחס לפרשה.