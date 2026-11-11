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ריי דליו

טלטלה בשווקים בעוד חודש בדיוק מהיום: האזהרה של משקיע העל

מייסד קרן הגידור ברידג’ווטר מזהיר מפני עליית תשואות האג״ח והחרפת חוסר הוודאות בעקבות בחירות האמצע בארה״ב. הוא מסמן שלושה מועדים שבהם המאבקים סביב החוב האמריקאי עלולים להגיע לנקודת רתיחה - הראשון שבהם בעוד חודש בדיוק

שירות גלובס 06:23
ריי דליו / צילום: Associated Press, Ng Han Guan
ריי דליו / צילום: Associated Press, Ng Han Guan

המשקיע המיליארדר ריי דליו, מייסד קרן הגידור ברידג’ווטר, מפרסם אזהרה חדשה למשקיעים ומסמן שלושה מועדים קריטיים שעלולים להוביל לטלטלה בשווקים הפיננסיים.

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במאמר שפרסם השבוע בעקבות בחירות האמצע בארה"ב, הוא מזהיר כי החרפת העימותים הפוליטיים סביב החוב האמריקאי ומימון הממשל עלולה להוביל לעליית תשואות האג"ח הממשלתיות ולפגיעה באמון המשקיעים.

דליו מצביע על שלושה מועדים מרכזיים: 11 בדצמבר 2026, אז צפוי לפקוע המימון הזמני של הממשל האמריקאי; מרץ 2027, אז הוא מעריך שהחוב הפדרלי יגיע לתקרת החוב; וסתיו 2027, אז עלול משרד האוצר האמריקאי למצות את האמצעים הזמינים למימון פעילות הממשלה.

לפי דליו, המאבקים בין הדמוקרטים לרפובליקנים צפויים להיות קשים במיוחד. "סביר שהמאבקים סביב סוגיות המימון יהיו קשים מאוד", כתב. לדבריו, העימותים וחוסר הוודאות עלולים להוביל לעליית התשואות על איגרות חוב ממשלתיות לטווח קצר, משום שמשקיעים יבקשו להימנע מהסיכון הכרוך בעיכובים אפשריים בתשלומים.

דליו מזהיר כי הסיכון אינו מסתכם בעליית התשואות. לדבריו, "החששות מסיכוני נזילות ואשראי צפויים להתגבר ולערער את האמון באג"ח הממשלתיות של ארה"ב כבטוחה הבטוחה המרכזית בעולם".

עבור המשקיעים, מדובר בסיכון שעלול לחלחל גם לשוק המניות. עלייה בתשואות האג"ח משקפת ירידה במחירן, ועלולה לייקר את עלויות המימון במשק האמריקאי ולהכביד על תמחור המניות, במיוחד בחברות הצמיחה והטכנולוגיה.

האזהרה של דליו, שזכתה לסיקור גם בביזנס אינסיידר, אינה מסתכמת בשוק האג"ח. הוא מעריך כי תוצאות הבחירות יקשו על הנשיא דונלד טראמפ לקדם את מדיניותו, ויובילו להחרפת הקיטוב הפוליטי ולשיתוק שלטוני. את המציאות הפוליטית המתהווה הוא מתאר כמעין "מלחמת אזרחים, כנראה לא אלימה".

דבריו מגיעים על רקע התנודתיות החריפה בוול סטריט והחששות מפני תמחור יתר של מניות הבינה המלאכותית, אינפלציה עיקשת וחוסר ודאות בנוגע למדיניות הריבית. מבחינת דליו, המשקיעים צריכים להביא בחשבון סיכון נוסף: האפשרות שהעימותים הפוליטיים בוושינגטון יהפכו בחודשים הקרובים למוקד חדש של טלטלה בשוק האג"ח האמריקאי.