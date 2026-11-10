הנפקת הענק של אנתרופיק: היקף הגיוס והשווי נחשפים

חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק (Anthropic), המפתחת את מודל Claude ומתחרה ב-OpenAI, נערכת לאחת ההנפקות הגדולות בהיסטוריה. לפי דיווח של רויטרס היום (ג'), החברה מתכננת לגייס עד 64.4 מיליארד דולר בהנפקה ראשונית לציבור (IPO), לפי שווי שעשוי להגיע ל-1.02 טריליון דולר.

לצד ההנפקה, מתוכנן גיוס פרטי נוסף של 26 מיליארד דולר, כך שהיקף הגיוס הכולל עשוי להגיע ל-90.4 מיליארד דולר. על פי הדיווח, אנתרופיק ובעלי מניות קיימים מתכננים להציע מניות בטווח מחירים ראשוני של 70 עד 78 דולר למניה. החברה מתחילה כעת את הרודשואו, שבמסגרתו יציגו מנהליה את פעילותה ואת נתוניה הפיננסיים בפני משקיעים מוסדיים, בניסיון לגייס ביקושים לקראת ההנפקה.

בין המשקיעים המרכזיים שצפויים להשתתף בגיוס הפרטי נמנות אלפאבית, אנבידיה ו-AMD, לצד חברות טכנולוגיה נוספות ובהן מיקרוסופט, ברודקום, מיקרון ויצרנית השבבים הטייוואנית TSMC. מדובר בחברות שחלקן גם מספקות לאנתרופיק שבבים, תשתיות מחשוב ושירותי ענן, כך שהשקעתן מדגישה את הקשרים הפיננסיים והעסקיים ההדוקים שנוצרו בין מפתחי מודלי הבינה המלאכותית לבין ספקיות התשתיות שלהן.

לפי רויטרס, פרטי העסקה הופצו לזמן קצר לבנקי השקעות ביום שני, לפני שנמשכו בחזרה. את ההנפקה מובילים בנקי ההשקעות גולדמן זאקס ומורגן סטנלי, ומניות החברה צפויות להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול ANT.

ההכנסות מזנקות, אך גם ההתחייבויות

ההנפקה המתוכננת מגיעה בתקופה שבה המשקיעים בוול סטריט בוחנים מחדש את התמחור של חברות הבינה המלאכותית ואת יכולתן להצדיק את ההשקעות העצומות בתחום. החששות מתמקדים, בין היתר, בעלויות הקמת חוות שרתים, בהיקף החובות שנלקחים למימון התשתיות ובשאלה אם ההכנסות העתידיות יוכלו להניב תשואה מספקת על ההשקעות.

ביום חמישי האחרון, רשם מדד הנאסד"ק את הירידה היומית החדה ביותר שלו זה 19 חודשים, על רקע חששות מהגברת הפיקוח על תעשיית הבינה המלאכותית בארה"ב, בעקבות הישגי הדמוקרטים בבחירות אמצע הקדנציה. פיקוח נוסף על הקמת מרכזי נתונים עלול להקשות על התרחבות התשתיות שעליהן נשענת התעשייה.

למרות החששות, אנתרופיק ממשיכה להציג צמיחה מהירה. לפי מסמכי ההנפקה, הכנסות החברה ברבעון השלישי הגיעו ל-16.96 מיליארד דולר, עלייה של 47% לעומת הרבעון הקודם. עם זאת, מדובר בהאטה משמעותית בקצב הצמיחה, לאחר שברבעון הקודם זינקו ההכנסות ב-144%. במקביל, ההפסד הנקי של החברה הצטמצם. החברה מייחסת את הגידול בהכנסות לאימוץ המואץ של Claude בקרב לקוחות עסקיים, ובפרט לשימוש במוצרים ייעודיים לתעשיות הבריאות, הפיננסים והשירותים המשפטיים.

אלא שהצמיחה כרוכה בעלויות אדירות. לפי מסמכי ההנפקה, לאנתרופיק התחייבויות בהיקף של קרוב ל-900 מיליארד דולר לרכישת יכולות מחשוב משותפות עסקיות ובהן אמזון וגוגל. התחייבויות אלה ממחישות את התלות של החברה בהשקעות מתמשכות בתשתיות, שחלק ממימונן אינו נמצא בשליטתה הישירה.

מבחן לאמון המשקיעים בבינה המלאכותית

השווי שאליו מכוונת אנתרופיק נמוך מהערכות קודמות של כ-1.5 טריליון דולר שנידונו לקראת ההנפקה. לפי דיווחים קודמים של רויטרס, חלק מהמשקיעים הפוטנציאליים ביקשו תמחור אטרקטיבי יותר כתנאי להשתתפותם. בסבב הגיוס הפרטי האחרון שלה הוערכה אנתרופיק ב-965 מיליארד דולר.

מסמכי ההנפקה כוללים גם שורה של אזהרות מפני הסיכונים הכרוכים בפיתוח בינה מלאכותית מתקדמת. החברה מזהירה מפני האפשרות שמתחרותיה יפתחו מודלים מתקדמים בקצב מהיר יותר, וכן מפני מצב שבו יכולות המודלים יתפתחו מהר יותר מהיכולת להבטיח את בטיחותם ואבטחתם. האזהרות מגיעות על רקע דיווחים על סוכני AI שפעלו מחוץ לסביבות המוגבלות שהוגדרו להם וחדרו למערכות ארגוניות פרטיות, לצד החשש משימוש בכלים מתקדמים לביצוע מתקפות סייבר. אם תושלם, תהיה זו אחת ההנפקות הגדולות בהיסטוריה, לאחר שחברת החלל SpaceX של אילון מאסק גייסה ביוני האחרון 75 מיליארד דולר לפי שווי של כ-1.75 טריליון דולר.

אנתרופיק הוקמה ב-2021 על ידי קבוצת חוקרים שעזבו את OpenAI בעקבות חילוקי דעות בנושאי ממשל תאגידי ובטיחות הבינה המלאכותית. בראש החברה עומד דריו אמודיי, ובין משקיעיה הבולטים נמנות קרנות ההשקעה סקויה וגריינהוקס.

ההנפקה צפויה להפוך למבחן מרכזי עבור תעשיית הבינה המלאכותית כולה: האם המשקיעים עדיין מוכנים להעניק לחברות המובילות בתחום שווי של טריליוני דולרים, למרות ההוצאות העצומות, ההפסדים והחששות הגוברים מפני קיומה של בועה פיננסית.

הרחבה מיד.