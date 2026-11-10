לאחר כמעט 16 שנות התדיינות, שני בוררים, ופסק בוררות המשתרע על פני 1,200 עמודים, סכסוך המיליארדרים בין דן גרטלר לאחים משה ומנדי גרטנר עדיין לא הגיע לסיומו. בשבוע שעבר התפטר במפתיע השופט בדימוס איתן אורנשטיין, שמונה לבורר לאחר פרישתו של השופט בדימוס אורי גורן, וגם היה זה שנתן את פסק הבוררות נגד גרטלר לפני שנתיים.

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אורנשטיין כבר הכריע ברוב המכריע של המחלוקות בין הצדדים, אך כמה סוגיות נותרו פתוחות. כעת עם התפטרותו, עומדות על הפרק כמה אפשרויות: מינוי בורר חלופי על ידי בית המשפט, הכרעה על ידי בית משפט בסוגיות שנותרו או הותרתן ללא הכרעה.

בהחלטתו לפסול את עצמו ציין אורנשטיין כי השלמת פסק הבוררות אינה מחייבת בירור ארוך וממושך כי מדובר במספר מצומצם של סוגיות שלא כרוכות במשאבים ניכרים. הוא העריך כי בורר אחר יוכל לסיים את המלאכה בהקדם.

המשמעות רבה: פסק הבוררות קבע שגרטלר ישלם לאחים 85 מיליון דולר, בתוספת הריבית שנקבעה ונצברה מאז 2006. הסכום האמיר לסכום עתק של כ־300 מיליון דולר. התמשכות ההליכים דוחה את התשלום לאחים ומעלה את הסכום.

בוררות המיליונים שעדיין לא הוכרעה 2011 הליך הבוררות החל סביב מחלוקת על 600 מיליון דולר שהועברו מהאחים גרטנר לגרטלר 2020 הבורר הראשון, השופט אורי גורן, מתפטר לאחר הגשת הסיכומים 2011 השופט בדימוס איתן אורנשטיין מונה לבורר בתיק 2024 אורנשטיין קובע כי גרטלר ישלם לאחים 85 מיליון דולר בתוספת ריבית 2026 אורנשטיין מתפטר כשנותרו כמה סוגיות פתוחות בבוררות, בהן אופן חלוקת החיוב

בין הסוגיות שנותרו פתוחות: אופן חלוקת החיוב בין הנתבעים מצד החברות של גרטלר. כיום החוב הוא "ביחד ולחוד", הגשת תצהיר ומעמדם של מסמכים מסוימים.

לא הבורר הראשון

אורנשטיין קיבל את בקשת גרטלר, המנסה לפסול אותו תקופה ארוכה, וכעת הצליח. "הגעתי לכלל מסקנה כי איני יכול לפסוק בפתיחות ובאובייקטיביות", כתב אורנשטיין. הוא ביקר את גרטלר על האשמותיו כלפיו וטען כי הן חסרות שחר ובסיס ונדחו על ידי בית המשפט.

כאמור זו לא הפעם הראשונה שבורר מתפטר. הבוררות החלה בשנת 2011 עם נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לשעבר אורי גורן שניהל את הבוררות. לאחר הגשת הסיכומים התפטר גורן מתפקידו בנובמבר 2020. הוא גילה שנשכרו שירותיו של החוקר הפרטי צביקה נוה (אחיו של אפי - נ"ש) שעקב אחריו, אחר בת זוגו ואחר עוזרו המשפטי. גורן לא היה יכול להמשיך ולדון והודיע על התפטרותו למרות העבודה הרבה שהושקעה והשלב המתקדם שבו היה מצוי ההליך. אורנשטיין מונה במקומו כמה חודשים לאחר שפרש מכס השיפוט.

דן גרטלר / צילום: שלומי יוסף

בפסק הבוררות שניתן על ידי אורנשטיין באפריל 2024, הוא דחה 95% מתביעת האחים נגד גרטלר, שעמדה על 1.5 מיליארד דולר, אך קבע כי המיליארדר ישלם לגרטנרים 85 מיליון דולר נכון ל־2006, בתוספת ריבית. הסכסוך המקורי בין הצדדים נוגע לסכום של כ־600 מיליון דולר שהועברו מהאחים גרטנר לגרטלר במסגרת שותפות עסקית ביניהם במכרות נחושת באפריקה בשנת 2006. האחים טענו לנזקים שנגרמו להם ולתרמית.

גרטלר ניסה לפסול את אורנשטיין עוד לפני שנתן את פסק הבוררות וביתר שאת לאחר שניתן. הבקשה החריפה ביותר הוגשה לאחר שאורנשטיין הודיע כי הוא סיים לכתוב את כתיבת פסק הבוררות. גרטלר טען כי על אורנשטיין להתפטר מאחר שהוא סבור כי אורנשטיין מאשים אותו בעמידה מאחורי הפרסומים בתקשורת בעניין השיחות עם נוה. טענה זו נדחתה על ידי ביהמ"ש.

באותו היום שהשופט בדימוס החליט להתפטר מהבוררות, המשטרה הודיעה על סיום החקירה בעניינו של אפי נוה, לשעבר ראש לשכת עורכי הדין, ושל אורנשטיין בנוגע למינויו לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בשנת 2016. אורנשטיין לא קשר בין סיום החקירה להחלטתו להתפטר.

המשטרה חושדת כי השניים קיימו "מערכת יחסים שוחדית" בכך שנוה פעל לקדם את מינויו של אורנשטיין לנשיא בית המשפט בתמורה להעברת השופטת דליה גנות מתפקידה כשופטת במחלקת הנזיקין בבית המשפט בתל אביב. יש לציין כי גנות פרשה מכס השיפוט לאחר שלא קודמה לנשיאה, כך שאורנשטיין לא העביר אותה מתפקידה. השופט בדימוס דוחה את החשדות ונמסר מטעמו כי הוא בטוח שלאחר בחינת הראיות יגיעו למסקנה כי אין בסיס לכל עבירה והתיק נגדו ייגנז.

בין חקירה לבוררות

מאז נחשפו ההתכתבויות של נוה ואורנשטיין ונפתחה החקירה בשנת 2024, השופט בדימוס ממשיך לשמש כבורר וסכסוכים עסקיים מופנים אליו על ידי הצדדים. אמנם שופטים לא מפנים אליו באופן יזום הליכים כבעבר, אך במרבית המקרים מגיעים צדדים לבורר לאחר שהסכימו ביניהם על הזהות שלו.

ניסיונות של צדדים לבוררות להביא לפסילתו על רקע החשדות - נדחו. כך היה במקרה של גרטלר וכך היה במקרה של איציק תשובה בסכסוך שלו עם ג'אן מרק וויקטור ולנסי. בית המשפט העליון קבע כי לא הוכח חשש למשוא פנים המצדיק את פסילת אורנשטיין כבורר בסכסוך. נקבע כי הפרסומים בנושא החלו לפני מינויו כבורר בסכסוך והיו מוכרים לצדדים.

בוררות אחרת שטרם הוכרעה סופית היא בין יורשיו של עו"ד יעקב וינרוט המנוח לאחים גרטנר. אורנשטיין קבע בשנה שעברה כי ילדיו של וינרוט ישלמו 37.5 מיליון שקל בתוספת ריבית משנת 2011, כך שהסכום הצטבר לסכום עתק. בית המשפט המחוזי דחה בקשה לבטל את פסק הבוררות. היורשים הגישו בקשת רשות ערעור לעליון שטרם הוכרעה. בקשת הפסילה אינה קשורה לחקירה נגד אורנשטיין.

איתן אורנשטיין / צילום: שלומי יוסף

"הוביל פסיקות חדשניות"

לאחרונה פורסם בגלובס כי סכסוך חדש הנוגע לבניין בוטיק יוקרתי ברחוב מזא"ה בתל אביב בבעלות אנשי עסקים יועבר לאורנשטיין לבקשת הצדדים. הסכסוך עוסק באחריות חברת ניהול הפרויקטים לעיכוב בבניית הבניין.

עמדתו של אורנשטיין לאורך השנים הייתה כי אין מניעה שישמש כבורר. בעבר נמסר מטעמו כי "אין כל עוררין על מקצועיותו ותפקודו, הן כשופט, הן כנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב והן כבורר. השופט אורנשטיין הוביל פסיקות חדשניות ואמיצות בתחום הכלכלי והמסחרי והוציא תחת ידיו שורה של הלכות עקרוניות ששינו את עולם הפירוקים והכינוסים. אורנשטיין ידוע כבעל מזג שיפוטי סובלני, יעיל וקשוב, זכה לציונים גבוהים בכל משובי השופטים ונבחר לא אחת לאיש השנה בתחום המשפט".