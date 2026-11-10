חברת הבילינג מיוקנעם שנמכרת בפרמיה של 50%

מניית מאינד סי.טי.איי. הישראלית מזנקת ביותר מ-40% במחזור מסחר עצום, לאחר שהחברה מיוקנעם הודיעה על מכירתה תמורת 25.4 מיליון דולר. מחיר המניה בעסקה הוא 1.30 דולר, פרמיה של מעל 49% ביחס למחיר הנעילה של מאינד בנאסד"ק אתמול (ב'), ושל 42% על המחיר הממוצע ב-30 ימי המסחר האחרונים.

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מאינד, שמנוהלת כיום על-ידי המייסדת מוניקה ינקו, היא ספקית פתרונות מוצרי בילינג ושירות לקוחות עבור חברות תקשורת. מנייתה נסחרת בנאסד"ק כבר מאז שנת 2000, ומשרדי החברה נמצאים בישראל, רומניה, גרמניה וארה"ב.

החברה תירכש על-ידי חברת Enghouse Systems שנסחרת בבורסה הקנדית לפי שווי של כמיליארד דולר קנדי (כ-700 מיליון דולר אמריקאי). אנגהאוס מספקת פתרונות תוכנה בתחומי שירות לקוחות ותקשורת. הדירקטוריונים של שתי החברות אישרו פה אחד את העסקה, במסגרתה תירכש מאינד בעסקת מזומן ומאינד תהפוך לחברה בת של אנגהאוס. העסקה כפופה לאישור בעלי המניות של מאינד וצפויה להיסגר במהלך הרבעון הראשון של שנת 2027. ינקו שהיא בעלת המניות הגדולה בחברה, עם 15.5%, התחייבה לתמוך בעסקה.

לפי ההסכם בין החברות, מאינד יכולה לחפש רוכשים אחרים עד ה-10 בדצמבר, וצפויה לעשות זאת בעזרת יועצים חיצוניים. אם תגיע הצעה טובה יותר ומאינד תבחר בה, היא תיאלץ לשלם קנס לאנגהאוס.

המנכ"לית החדשה

ינקו מסרה: "דירקטוריון מאינד אישר פה אחד את העסקה מכיוון שאנו מאמינים שהיא משרתת בצורה הטובה ביותר את האינטרס של בעלי המניות שלנו. לאור גודל החברה, והעלויות הגדלות הקשורות להיותנו חברה ציבורית, אנחנו רואים בהישארות כחברה ציבורית תועלת מוגבלת. העסקה מספקת ערך משכנע לבעלי המניות וממצבת את עסקינו להמשך הצלחה".

בתוך כך הודיעה החברה על מינויה של מנכ"לית חדשה (ינקו, שהייתה בעבר מנכ"לית, עברה להיות יו"ר אך חזרה לתפקיד מנכ"לית זמנית לפני מספר חודשים). המנכ"לית החדשה היא אורלי סורוקין, שכיהנה כבכירה במאינד בחודשים האחרונים ובעבר כיהנה בתפקידים בכירים ב-IBM. ינקו תמשיך כיו"ר החברה, והיא מסרה שהיא בטוחה שניסיונה של סורוקין וההיכרות שלה עם החברה והתעשייה הופכים אותה למתאימה להוביל את מאינד לפרק הבא.

מאינד סיימה את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה עם ירידה של 3.5% בהכנסות ל-14.1 מיליון דולר, ומעבר מרווח להפסד נקי של 1.2 מיליון דולר. החברה ייצרה בתקופה זו 1.4 מיליון דולר מפעילות שוטפת ויתרות המזומנים שלה עומדות על 13.7 מיליון דולר.