חברת האינטרנט הישראלית Wix עקפה את התחזיות בדוחות הרבעון השלישי, והודיעה במקביל על מינויו של נשיא החברה, ניר זוהר, לתפקיד מנכ"ל משותף לצד המייסד אבישי אברהמי.

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החברה רשמה הכנסות של 570 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של 13% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ומעל לתחזיות האנליסטים שעמדו על 567 מיליון דולר. גם היקף ההזמנות עלה ב-11% והסתכם ב-573 מיליון דולר. מנוע צמיחה בולט ברבעון היה חברת Base44, שנרכשה על ידי Wix ביוני 2025. תוצאותיה של Base44 ממשיכות להיות חזקות והיא כבר מתקרבת לקצב הכנסות חוזרות שנתיות (ARR) של 250 מיליון דולר - זינוק דרמטי לעומת מיליונים בודדים בלבד בעת רכישתה.

צמיחה בהכנסות ועקיפת התחזיות בשורת הרווח

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), הרבעון הסתיים עם הפסד נקי של 13.7 מיליון דולר. עם זאת, בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים (Non-GAAP), נרשם רווח נקי של 69.3 מיליון דולר, שהם 1.42 דולר למניה. בכך, עקפה החברה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח ב-7 סנטים.

בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של 2026, צמחו הכנסותיה של Wix ב-14% לכ-1.67 מיליארד דולר. בשורה התחתונה נרשם הפסד נקי (GAAP) של 148 מיליון דולר, זאת לעומת רווח נקי בתקופה המקבילה אשתקד. על בסיס מנוטרל (Non-GAAP), הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים הסתכם ב-180 מיליון דולר - ירידה מ-330 מיליון דולר בתקופה המקבילה. התזרים החופשי בתקופה זו עמד על 202 מיליון דולר.

במבט קדימה, Wix מותירה ללא שינוי את התחזית השנתית שלה, שצופה צמיחה בשיעור דו-ספרתי נמוך עד בינוני בהכנסות. עם זאת, החברה עדכנה את תחזית התזרים החופשי (בנטרול הוצאות רכישה ורה-ארגון) לשיעור של 16%, לעומת תחזית קודמת לשיעור דו-ספרתי גבוה. בחברה מסבירים את העדכון בהאצת ההשקעות בתחומי המכירות והשיווק של חברת Base44.

"Base44, ההימור הגדול ביותר שלנו, ממשיכה לעלות על הציפיות", מסר המנכ"ל אבישי אברהמי. "אנחנו מאמינים שההשקעות האסטרטגיות שלנו בה ממצבות אותנו היטב לתפיסת נתח בשוק שמתרחב במהירות". אברהמי ציין גם את השקת "סטודיו 2", המוצר החדש של החברה המבוסס על בינה מלאכותית.

כאמור, במקביל לפרסום התוצאות, הודיעה החברה כי נשיא Wix, ניר זוהר, ימונה למנכ"ל משותף. על המהלך אמר אברהמי: "ניר ואני בנינו את Wix במשך קרוב ל-20 שנה. השינוי הזה הופך לרשמי את השותפות שהובילה את החברה לאורך השנים. ניר יוביל את האסטרטגיה העסקית, אסטרטגיית ה-Go-To-Market והתפעול, בעוד שאני אוביל את תחום המוצר, ה-AI והטכנולוגיה. המבנה הזה יאפשר לי להעמיק עוד יותר במוצר וב-AI, בידיעה שהחברה נמצאת בידיים של מישהו שמבין אותה טוב כמוני. אני נרגש ממה שניר ואני בונים יחד כשאנו מובילים את Wix לשלב הבא שלה".

שווי השוק של Wix בנאסד"ק טרם פרסום הדוחות עמד על כ-2.9 מיליארד דולר. מתחילת השנה רשמה מניית החברה ירידה של כ-31.6%, בין היתר בצל חששות המשקיעים כי התפתחות מואצת של כלי בינה מלאכותית גנרטיבית עלולה לפגוע במודל העסקי המסורתי של החברה לבניית אתרים.