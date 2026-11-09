התוכנית של אייל רביד: מיזוג מלא של קרפור לויקטורי ומחיקת המותג

רשות התחרות נדרשת להכריע בבקשה שהגיש אייל רביד בעל השליטה בויקטורי שעשויה לשנות את שוק המזון הקמעונאי. רביד מעוניין לקנות 30% ממניות גלובל ריטייל המפעילה את רשת קרפור בישראל, במסגרת ההנפקה המתוכננת החודש בבורסת תל אביב. אלקטרה מוצרי צריכה שבשליטת האחים מייקי ודני זלקינד תמכור לפחות 25% מ-49.9% ממניותיה בקבוצת צרפת ישראל המחזיקה בגלובל ריטייל. יתר המחזיקים הבולטים הם נחום ביתן (22%), איש העסקים הצרפתי סימון פינטו (15.1%) והפניקס (13%).

● רמי לוי במשפט אייל רביד: "שיח בתקשורת על עליות מחירים - מייצר לגיטימציה למי שרוצה להעלות"

● מנהל שפוטר משופרסל וירקן שקנה רשת: המתחרים החדשים של רמי לוי

בשלב הראשון ויקטורי תציע לרכוש נתח שיביא אותה להחזיק בגרעין השליטה בחברה. כבר עתה היא מקיימת שיחות עם משקיעים מוסדיים שיצטרפו למיזוג עתידי של ויקטורי עם קרפור. בשלב השני, יחד עם המוסדיים, ויקטורי מתכננת למזג את קרפור לתוכה. כך שהרשת הצרפתית תפסיק את פעילותה בארץ ובמקומה יוקמו סניפי ויקטורי. המהלך, אם יצא לפועל, יביא את ויקטורי להחזיק בכ-210 סניפים. כאשר היום יש 67 סניפים לרשת.

המהלך יהפוך את החברה הממוזגת לאחת הגדולות בשוק המזון. כיום הרשת הגדולה ביותר היא שופרסל עם הכנסות בהיקף של 14.5 מיליארד שקל לשנת 2025. רמי לוי עם 6.7 מיליארד שקל, אושר עד על פי ההערכות (כי היא חברה פרטית) עם 5.5 מיליארד שקל ויוחננוף עם 5.2 מיליארד שקל. קרפור עם 3.2 מיליארד שקל. ויקטורי עמדה בשנת 2025 על הכנסות של 2.6 מיליארד שקל בשנה.

ממתינים לרשת התחרות: התנגדות או אישור בתנאים

לאור בעיית הריכוזיות הקיימת בשוק המזון בישראל, בקשה למיזוג בין שתי רשתות מזון נחשבת לחריגה ביותר. רשות התחרות לא תאשר בקלות בקשה זו. מדובר בבקשת מיזוג מאחר ומיזוג מוגדר כך אם מדובר ב-25% ומעלה או שליטה במובן המהותי.

ההערכה היא שקיימות 2 אפשרויות: אישור הבקשה בתנאים או דחייתה. לגלובס נודע כי הרשות פנתה כבר לבקש מידע אודות הרשת בין היתר מועדון הלקוחות ופריסה גיאוגרפית לצורך בחינת הבקשה.

ברשות צפויים לבחון האם תיפגע התחרות באזורים מסוימים בשל המיזוג. כלומר, האם יש סניפים של ויקטורי וקרפור באותו אזור. הקרבה בין הסניפים וקהל היעד יבחן. בנוסף, נבדקת הפגיעה בתחרות ברמה הארצית. אחת האפשרויות שעל הפרק היא לחייב את ויקטורי למכור סניפים באזורים בהם קיימים גם סניפי קרפור. ההערכה היא שמדובר ב-10-16 סניפים מתוך 67 הקיימים היום ברשת. את החנויות רביד יצטרך למכור למתחרה אחר, שלא מחזיק בחנות באותו האזור.

מבחינת השיקולים התחרותיים, ביטול רשת מזון תפגע בתחרות. צמצום השחקנים בשוק הריכוזי עלול להביא לפגיעה בצרכנים. מנגד, ויקטורי תהפוך לרשת גדולה באופן שתהיה לה השפעה בתחרות מול הרשתות הגדולות.

שאלה נוספת שעשויה להיות מכרעת היא כמה זמן יקח לרשות התחרות להחליט בבקשה. הבדיקה נמצאת בשלביה הראשונים. הניסיון מלמד כי למיזוגים מורכבים נדרשים חודשים. בעוד ההנפקה צפויה בשבועות הקרובים.