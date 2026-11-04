רמי לוי התייצב הבוקר בבית המשפט המחוזי בלוד כדי להעיד במשפטו של המתחרה אייל רביד, בעלי ויקטורי, הנאשם בניסיון להסדר כובל והשפעה על מחירי קמעונאים אחרים. רביד לחץ את ידו של לוי בפתח הדיון.

לוי, שנחקר בעצמו בפרשה בנוגע לתיאום מחירים באופן פומבי, והתיק נגדו נסגר - זומן כעד מטעם רשות התחרות. בהקלטות שנתפסו אצל רביד ומהוות ראיה במשפט כינה רביד את לוי "המחבל ממודיעין".

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רשות התחרות טוענת בכתב האישום כי רביד יצר שיח בתקשורת שנועד להביא לעליות מחירים. לוי נשאל על השיח בעניין העלאות מחירים והשיב "ברגע שיש שיח ואין עדיין העלאת מחיר - זה יוצר אווירה לא נעימה". השופט ביקש להבין למה התכוון. "המתחרים שלי לא מעניינים אותי. התכוונתי שאם יש שיח בתקשורת ואין עליות מחירים - אז ברגע שמדברים על עליות מחירים זה מייצר לגיטימציה למי שרוצה להעלות מחירים. אני אומר תמיד שאם לא קיבלנו מחירונים ואין עליית מחירים - עדיף שלא נדבר על זה".

לוי נשאל על מקרה שבו שמע בתקשורת שספק הולך להעלות מחיר ב-40%-50% ואצלו אין. לוי השיב כי בדק עם הספק כי הוא לא קיבל בקשה להעלות מחיר. "ברגע שאתה מדבר ואומר בערוץ תקשורת חזק, אז אחרים ירצו להעלות". לוי נתן כדוגמה בעל בסטה שרצה להעלות מחיר כי שמע על העלאות מחירים ואמר שזה יכול לגרום ש"לספק יהיה חשק להעלות. זה יכול לשנות אבל לא תמיד משנה. את ההתנהגות שלי זה לא ישנה אבל זה לא טוב".

בבית המשפט הוצג ראיון לקרן מרציאנו בשנת 2021 בו נשאל "אייל רביד אומר "צונאמי של מחירים: מה זה אומר אשאם יבואו היצרניות הגדולות - תסכים?". לוי השיב: "חד משמעית לא נסכים אוטומטית. חוץ מזה המילה צונאמי לא מקובלת עליי. אתה נותן אופציה לאלו שרוצים להעלות מחיר. הכוח בידיים של הצרכן. הצרכן צריך להבין - אם יש מוצר יקר מידי שלא יקנה אותו".

לוי העיד כי בשנת 2021, התקופה שלגביה הוגש כתב האישום נגד רביד, רשת רמי לוי היתה מספר 2 בשוק. לדבריו הוא מתייחס לכולם כמתחריו. התביעה הציגה ללוי ראיון עמו מאותה שנה, שבו אמר בראיון שהמחירים עולים ושהוא מבטיח תמיד להיות הסל הטוב ביותר". לוי הסביר "לא פעם שואלים אם יש מחירונים והעלאת מחיר. אני אמרתי שלא קיבלנו מחירונים. אמרתי אז שאם מדברים על העלאות מחירים, זה מייצר שיח - זה נותן לגיטימציה להעלות מחירים במידה והם לא צריכים להעלות". באותו ראיון הוא נתן דוגמא לספק ירקות שביקש להעלות מחיר לאחר ששמע על גל התייקרויות.

לוי נשאל על ידי התובע מרשות התחרות עו"ד אוהד בורשטיין על היחס למתחרים. לוי השיב: "היחס של המתחרים אלי הוא כמו מתחרים. בוא נגיד שהצרכנים אוהבים אותי יותר. הם לא שונאים אותי. המתחרים אומרים לי שלום בארועים, חתונה שמישהו מזמין את כולם. אני מאשר שאמרתי שאני "סדין אדום" אצל המתחרים".

לוי התבקש לתאר את העבודה שלו עם הספקים, ואיך העבודה שונה מדרך העבודה של אחרים עם הספקים. לוי התנגד לשתף בשל רגישות המידע. "זה לא לגיטימי שאגיד בצורה פומבית. שכל אחד ידע מה אני עושה אצלי בעסק" השיב והוסיף "אני רוצה לחשוב שאני שונה. יש לנו שיטת עבודה עם הספק. הספק יודע שיש לנו אסטרטגיה - שלנו הסל הזול ביותר". לדבריו, הוא אומר לספק שהוא מעביר את ההנחה לצרכן ומשלם לו לפי מימושים - לפי מה שנמכר בקופה ולא לפי מה שהעביר לרשת. "היתה תקופה שההובלות עלו מאלף דולר ל-20 אלף דולר. אז אני בודק. אני גם מתווכח על העלאת המחיר. לא כ"כ מהר מעלים.

מה קורה למחיר לצרכן במקרה הזה?

לוי: "בגדול אפילו שמעלה לי את המחיר לא תמיד אני מעלה לצרכן או שאני מזמין כמויות גדולות יותר או שמסכם שאת המחיר אני אעלה עוד כמה חודשים. אני רוצה לבוא לקראת הצרכנים. אם יש הצדקה - אני אגיד לו - בוא נעבור את התקופה הקשה ואז נדבר שוב. התובע שאל: כשאתה רואה מתחרה זול יותר בפרייסז (אתר המפרסם את מחירי כל הרשתות) מה אתה עושה? לוי השיב : "אני מוריד את המחיר".

האשמות בניסיון תיאום מחירים באמצעות התבטאויות פומביות

כתב האישום נגד רביד הוגש לפני שנה וחצי, כשהעבירה המרכזית מתייחסת להתבטאויותיו הפומביות, המהוות, על־פי התביעה, ניסיון לאותת למתחרים להעלות מחירים. יחד עם רביד הועמדו לדין גם בעלי רשת יוחננוף, איתן יוחננוף, בעבירה קלה של הפרת חובת פיקוח; המשנה למנכ"ל יוחננוף, אלעד חרזי; ומנכ"ל סופר ברקת, אפרים תשובה.

אייל רביד הבוקר בבית המשפט / צילום: גלובס

רביד הואשם גם בעבירות של "איסור התערבות של קמעונאי" לפי חוק המזון - באופן תקדימי. זו הפעם הראשונה שמוגש אישום פלילי על סעיף זה. לפי כתב האישום, רביד והחברה התערבו אצל שלושה ספקים במחירים לצרכן של קמעונאים מתחרים. נטען כי רביד הסכים להעלות מחירים רק אם המחירים יעלו אצל המתחרים.

הראיות שבעזרתן רשות התחרות מנסה להוכיח את האישומים הן בעיקר ההתבטאויות הפומביות של רביד, לצד ההקלטות וההתכתבויות שלו. אחד האישומים מתאר כי בית השיטה ביקשה להעלות מחירים, רביד סירב, והחברה הפסיקה את אספקת הסחורה לחברה. על רקע זה, באוקטובר 2021 התערב רביד, לטענת רשות התחרות, במחירים שגובה החברה מרמי לוי ויוחננוף. הטלפון הנייד של רביד נתפס ונמצאו בו שיחות מוקלטות, שעליהן מבססת התביעה את האישומים.

לפי כתב האישום, רביד שלח הודעה למנכ"ל בית השיטה אורי לוי והתנה את עליית המחיר גם אצל מתחריו. "כשרמי לוי יעלה מחיר, אני אחשוב על זה, כשיוחננוף יעלה מחיר, אני גם אחשוב על זה, אז כל עוד שני השרמוטות האלה לא מעלים מחיר, כי שניהם הגיעו מאזור כורדיסטן, אז יש להם כנראה כבוד אצלכם. אז אני הערבי מאזור טוניס לא מאשר עליית מחיר".

***חזקת החפות: אייל רביד ויתר הנאשמים בפרשה לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.