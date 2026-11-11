הקשר בין מנכ"ל אנבידיה , ג’נסן הואנג, לאליס הואנג, אשת העסקים החשודה בריגול לטובת סין, החל לכאורה כבר ב-2023. כך עולה מתחקיר חדש של אתר The Information, שמוסיף פרטים על מערכת היחסים בין השניים ועל השלכותיה העסקיות. עם זאת, לא ברור אם הקשר הרומנטי נמשך לאורך כל התקופה או מתי הסתיים.

● מנכ"ל אנבידיה נפל למלכודת, וזו רק דוגמה אחת לשיטות הריגול של סין

● צרפת מאשימה את איראן במתקפת הסייבר על הסופרמרקטים

לפי התחקיר, אליס הואנג לא הסתירה את קרבתה למנכ"ל אנבידיה, ואף נהגה להתגאות בה. היא פרסמה תמונות משותפות בחשבון ה-WeChat שלה, הציגה תמונות נוספות ללקוחות ולעמיתים וסיפרה כי הואנג נהג לחגוג עמה את יום הולדתה בארוחות משותפות או לשלוח לה מתנות.

באחד המקרים, ביוני 2024, ישבה אליס בבר בטאיפיי עם בכירים בתעשיית הטכנולוגיה והציעה להזמין את הואנג להצטרף אליהם. לפי תחקיר הוול סטריט ג’ורנל, היא שלחה לו הודעה, וכעבור דקות אחדות הוא אכן הגיע, הזמין וויסקי ושוחח עם הנוכחים לפני שעזב לבדו.

אלא שלקשר היו לכאורה גם השלכות עסקיות מרחיקות לכת. לפי The Information, אליס, בעלה ואחותה הקימו רשת חברות בסין ובסינגפור לרכישת שבבי אנבידיה. הקשרים שלה עם המנכ"ל סייעו לכאורה להעברת כ-240 אלף שבבים מתקדמים בשווי של לפחות 7.5 מיליארד דולר לחברות סיניות, למרות מגבלות היצוא האמריקאיות. הממצאים טרם הוכחו במסגרת הליך משפטי.

בינתיים, הואנג מנסה לשדר עסקים כרגיל. לפי CNBC, ביום שני השבוע, יממה לאחר שהודה בפני העובדים כי בגד באשתו, הוא הגיע למטה אנבידיה בקליפורניה, פתח את ישיבת ההנהלה בהתנצלות ולא אפשר לשאול שאלות. עובדים תיארו את האווירה בחברה כ"עצובה", וסיפרו כי רבים מהם בהלם וראו במנכ"ל דמות נערצת שאינה מסוגלת לטעות.

בשלב זה אין סיבה להאמין שסודות מסחריים נחשפו

במקביל, Axios חשף כי שר המסחר האמריקאי הווארד לוטניק קיבל מזכר מסווג שהזהיר מפני הקשר בין הואנג לאישה החשודה בריגול. דירקטוריון אנבידיה פתח בחקירה עצמאית, והחברה הבהירה כי אין בידיה בשלב זה סיבה להאמין שסודות מסחריים או מידע ביטחוני נחשפו.

הפרשה כבר גובה מאנבידיה מחיר כבד בוול סטריט. מניית ענקית השבבים צנחה ביום שלישי בכ-5.5%, לאחר ירידה של 4.3% ביום שני, והשלימה נפילה של כ-9.5% בתוך שני ימי מסחר. הירידות מחקו כ-430 מיליארד דולר משווי השוק של החברה.

השאלה הגדולה כעת היא אם הואנג יצליח לשמור על כיסאו. פרופ’ ג’פרי זוננפלד מאוניברסיטת ייל העריך כי סיכוייו להישאר בתפקיד עומדים על כ-50%, אך בשוק ההון הדעות חלוקות. גארי בלאק, מנהל השקעות ב-Future Fund, אמר לרויטרס כי הוא מטיל ספק ביכולתו של הואנג להמשיך לכהן כמנכ"ל, והזהיר שמנהלי השקעות עלולים לצמצם את החזקותיהם באנבידיה בשל אי-הוודאות. מנגד, כריס ווסטון, ראש המחקר ב-Pepperstone, סבור שהדחתו אינה סבירה, וטען כי אילו המשקיעים באמת חששו מעזיבתו, מניית החברה הייתה צונחת בשיעור חד בהרבה. מוחמד אל-אריאן, לשעבר מנכ"ל פימקו, הזהיר כי הפרשה מציבה בפני המשקיעים סיכון שקשה במיוחד לתמחר: תלותה של אחת החברות החשובות בעולם במנכ״ל אחד.