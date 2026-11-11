לורי הואנג (64), רעייתו של מנכ"ל ומייסד אנבידיה ג'נסן הואנג מזה 41 שנה, הגיעה לכל אחד מהכנסים החשובים בהם ביקר בן זוגה במהלך השנים האחרונות - אך תמיד נותרה בצללים. ולמרות שחלשה על קרנות של מיליארדי דולרים - היא נותרה הרחק מתחת לרדאר התקשורתי. למעשה, היא היתה יכולה להמשיך ליהנות מאנונימיות יחסית לולא הודה הואנג כי בגד בה עם מי שהממשל האמריקאי מאשים כסוכנת מודיעין סינית, אל מול כל עובדי אנבידיה והעולם כולו.

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אבל הקרע בנישואין בין בני הזוג איננו רק אירוע פרטי ותו לא. שלא כמו סיפורי חיכוכים אחרים בין בני זוג של מיליארדרים - ביל גייטס וגרושתו מלינדה פרנץ', ג'ף בזוס וגרושתו מקנזי סקוט - לסיפור של משפחת הואנג ישנה השלכה ישירה על שוויה של אנבידיה ועל הסנטימנט כלפי שוק השבבים כולו.

על פי כתבת פרופיל שפורסמה אחר הצהריים (ד') בניו יורק טיימס - מתוארת לורי הואנג כאחד הכוחות החשובים שהשפיעו על צמיחתה של אנבידיה בשנותיה הראשונות. גם היום גב' הואנג היא אדם משפיע למדי: היא נשיאת הקרן הפילנתרופית של בני הזוג שמחזיקה בנכסים בשווי 9 מיליארד דולר נכון ל-2024, ומחצית מ-922 מיליון המניות שמחזיק ג'נסן נמצאים בנאמנות בבעלות משותפת של בני הזוג. בנוסף, לורי הואנג מנהלת קרן נאמנות שמחזיקה במניות אנבידיה בשווי של כ-5 מיליארד דולר. נכון להיום, הונו של ג'נסן הואנג עצמו נאמד בקרוב ל-150 מיליארד דולר.

הכירו באוניברסיטה

בני הזוג נפגשו בזמן לימודי ההנדסה שלהם באוניברסיטת אורגון בתחילת שנות השמונים. הם הכירו כאשר ג'נסן הפך לשותפה לשיעורי המעבדה בקורס מבוא להנדסת חשמל והיה מזמין את לורי ל"דייט" לימודים שבועי. הם נישאו ב-1985, זמן קצר לאחר סיום הלימודים, ועברו לעמק הסיליקון לעבוד כמפתחי שבבים, ובשנים הראשונות לנישואיהן היתה לורי המפרנסת העיקרית בבית - תלוש השכר שלה כמהנדסת חומרה היה גבוה מזה של ג'נסן. היא עבדה בחברת סיליקון גרפיקס, בזמן שג'נסן הועסק בחברת השבבים LSI.

בשנת 1993, זמן קצר לפני שהקים ג'נסן הואנג את אנבידיה, החליטו בני הזוג כי לורי תעזוב את עבודתה כדי לגדל את ילדיהם - ספנסר ומדיסון - שניהם מועסקים כיום בחברה. בעבר הואנג ייחס לאשתו תרומה משמעותית לאימפריית השבבים ואמר כי סייעה לו בבניית החברה ובניהול כספי המשפחה.

עם ההצלחה, הקימה לורי יחד עם בעלה את הקרן הנושאת את שמם - ותרמו ממנה לאופרה של סן פרנסיסקו או לתרומת שרתי מחשוב לקמפוסים אקדמיים. לפי הניו יורק טיימס, המשפחה מתרחקת מתרומות לפוליטיקאים. עוד מגלה התחקיר כי לוי הואנג, יחד עם בתה מדיסון, אחראים ללבוש האיקוני של ג'נסן הכולל את מעיל העור המעוצב.

כאמור, גם ילדיהם של לורי וג'נסן מועסקים בחברה - וכך גם בן זוגה של מדיסון, הבת הצעירה. מדיסון הואנג הצטרפה לחברה ב-2020, והיא כיום מנהלת שיווק בכירה בחטיבת הרובוטיקה של אנבידיה. הבן, ספנסר הואנג, הצטרף ב-2022 ומשמש כמנכ"ל מוצר באותה החטיבה. איש מהם איננו נחשב בעל דרגה בכירה מדי ואיננו מדווח לג'נסן האב. בנוסף, לאיש מבין הילדים אין השכלה טכונלוגית רשמית. מדיסון למדה במכון הקולינרי של אמריקה והתמחתה באפיה ובייננות. ספנסר ניהל בר קוקטיילים בטיפיי. ב-2019 לקחו השניים קורס בבינה מלאכותית ב-MIT והצטרפו לאנבידיה כמתמחים.