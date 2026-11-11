חברת יחסי הציבור לסקנדלים: פרשת הואנג מסתעפת

פרשת ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, ממשיכה להסתעף, עם שורת גילויים על האופן שבו התמודדו הואנג והחברה עם החשדות נגד אליס הואנג, הבכירה לשעבר בחברת Megaspeed הסינגפורית שעימה ניהל קשר אינטימי.

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לפי תחקיר שפרסם ביום ב' מגזין WIRED, כבר באוקטובר 2025 החל הואנג להיעזר בשירותי חברת יחסי הציבור Heller, המתמחה בניהול משברים אישיים ותדמיתיים של אנשי ציבור ובכירים, בין היתר פרשות מין.

ייעוץ בפרשיות מין

החברה, שהוקמה על ידי ריסה הלר, ייעצה בעבר לדמויות שנקשרו בפרשות מין, בהן חבר הקונגרס לשעבר אנתוני וינר והשף מריו בטאלי. לפי הדיווח, היועצים עבדו מול הואנג ובתו מדיסון, המשמשת בתפקיד שיווק בכיר באנבידיה. בסוף אוקטובר 2025 כבר הונחו אנשי התקשורת של אנבידיה לשתף את Heller בכל פנייה עיתונאית הנוגעת למנכ"ל, בין שבענייניו האישיים ובין שבענייניו המקצועיים. עם זאת, לא ברור אם העסקת החברה נגעה מלכתחילה לקשר עם אליס הואנג.

במקביל, תחקיר של הניו יורק טיימס חשף כי באוגוסט 2025 פנה היועץ המשפטי הראשי של אנבידיה, טים טטר, לחוקרים במשרד המסחר האמריקאי שבדקו חשדות להברחת שבבי AI לסין באמצעות Megaspeed. טטר טען כי קיבל אישור לפנייה מג'פרי קסלר, בכיר במשרד. הפנייה עוררה דאגה בקרב החוקרים, ובהמשך הוקפאה עבודת משרד המסחר על התיק, והחקירה הועברה למשרד המשפטים. לא הוכח כי פניית אנבידיה היא שהובילה להחלטה.

יבוא שבבים לאינדונזיה

התפתחות נוספת מגיעה מתחקיר רויטרס השבוע, שלפיו אליס הואנג הפכה ב־2023 לבעלת השליטה ב־Megaspeed. מסמכים שנבדקו מצביעים על יבוא שבבי H100 של אנבידיה לאינדונזיה באמצעות חברה בת בין 2024 ל-2026, אך אינם מוכיחים הפרה של מגבלות היצוא. בתוך כך, דירקטוריון אנבידיה פתח בחקירה עצמאית בנוגע להתנהלות המנכ"ל. החברה הבהירה כי בשלב זה אין לה סיבה להאמין שמידע ביטחוני רגיש או סודות מסחריים שלה נחשפו.