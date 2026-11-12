דירקטוריון אנבידיה נערך לישיבה שתיערך בשעות הקרובות שעשויה לקבוע את גורלו של המנכ"ל והמייסד ג'נסן הואנג, כך מדווח הלילה (חמישי) הוול סטריט ג'ורנל. חברי הדירקטוריון נערכים לפי הדיווח להדחתו של הואנג לאחר הגילוי על שתי מערכות יחסים שניהל מחוץ לנישואין - האחת עם אליס הואנג, שהממשל האמריקאי מייחס לה מעמד של סוכנת מודיעין סינית; מערכת היחסים השנייה, עם מנהלת הכפופה לו - מנהלת תחום הבריאות בחברה קימברלי פאוול. בעקבות הדיווחים ירדה מנית אנבידיה בחדות בכ-8%.

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דיווח חדש מהלילה (חמישי) מגלה כי ג'נסן הואנג, מנכ"ל ומייסד אנבידיה, ניהל מערכת יחסים רומנטית לא רק עם אליס הואנג, מי שהמודיעין האמריקאי מכנה כסוכנת מודיעין, אלא גם עם עובדת אנבידיה - מנהלת בכירה שהיתה כפופה לו בתפקידה, כך לטענת הניו יורק טיימס. הפעם מדובר בסמנכ"לית תחום מוצרי הבריאות בחברה, קימברלי פאוול, מי שאחראית על מכירת שבבים למגזר הרפואי- בכלל זה בתי חולים, חברות הדמיה רפואית או תרופות.

הניו יורק טיימס דיווח על הפרשה בהתבסס על חמישה מקורות ששוחחו עמו, אך הוא איננו מספק הוכחה לכך. בניגוד לרומן עם אליס הואנג - שבו הודה ג'נסן הואנג במכתב שנשלח לעובדים ביום ראשון - הואנג לא הגיב לטענות. כאשר קיבל פניה ישירה מכתבי הטיימס, ענה המנכ"ל: "אני לא חושב שאתה צריך לדבר איתי ישירות", וניתק את השיחה. פאוול עצמה לא הגיבה לפניות הניו יורק טיימס, וכך גם אנבידיה.

הואנג (63) ופאוול (48) תועדו כשהם מפגינים חיבה זה לזה בסמוך לאירוע השיווקי של אנבידיה בסן חוזה: השניים תועדו יחד בסביבת המלון. לפי הטענה, אחד מעוברי אורח תיעד את האינטראקציה בטלפון שלו, וכאשר צוות האבטחה של הואנג הבחין בכך, עובר האורח קיבל הצעה לחתום על הסכם סודיות.

פאוול מועסקת בחברה כבר מ-2008, ובשנת 2017 מונתה לסגנית נשיא לענייני מוצרי בריאות.