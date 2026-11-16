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בנק הפועלים

ההכנסות ירדו והרווח נשחק, אבל בנק הפועלים מחלק דיבידנד של מעל מיליארד שקל

לפי הבנק, הירידה נובעת בעיקר מהכנסה חד-פעמית של כ-380 מיליון שקל נטו מהחזר ביטוח, שנרשמה ברבעון המקביל • הדירקטוריון החליט לחלק 50% מרווחי הרבעון, כ-1.2 מיליארד שקל

חזי שטרנליכט 08:37
מנכ''ל בנק הפועלים, ידין ענתבי / צילום: יונתן בלום
מנכ''ל בנק הפועלים, ידין ענתבי / צילום: יונתן בלום

בנק הפועלים מדווח הבוקר על רווח נקי של כ-2.4 מיליארד שקל ברבעון השלישי של 2026. ברבעון המקביל אשתקד הרוויח הבנק 2.76 מיליארד שקל, כך שמדובר בירידה של כ-14%. התשואה להון עמדה על 14%, לעומת 17.6% ברבעון השלישי של 2025.

לפי הבנק, הירידה נובעת בעיקר מהכנסה חד-פעמית של כ-380 מיליון שקל נטו מהחזר ביטוח, שנרשמה ברבעון המקביל. בלי ההכנסה הזו הרוויח הבנק באותו רבעון כ-2.4 מיליארד שקל, בתשואה להון של 15.2%, כך שהרווח הנוכחי כמעט לא השתנה. הבנק מציין שהתוצאות מושפעות גם מהמס המיוחד על הבנקים ומסביבת ריבית נמוכה יותר מאשתקד. ההשפעה השנתית של המס על הרווח הנקי צפויה להגיע לכ-950 מיליון שקל, 1.4% במונחי תשואה להון.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי בכ-7 מיליארד שקל, בתשואה להון של 14%, בהתאם ליעדים שהבנק הציג בתחילת השנה. האשראי לציבור צמח מתחילת השנה ב-10%. שיעור האשראי שאינו צובר ( NPL ) עמד על 0.49% מיתרת האשראי לציבור.

הדירקטוריון החליט לחלק 50% מרווחי הרבעון, כ-1.2 מיליארד שקל. מתוך הסכום, 946 מיליון שקל ישולמו כדיבידנד במזומן ו-236 מיליון שקל ישמשו לשלב א' של תוכנית חדשה לרכישה עצמית. התוכנית החדשה, בהיקף של עד מיליארד שקל בשנה הקרובה, אושרה אחרי שהתוכנית הקודמת הושלמה.

מנכ"ל הבנק, ידין ענתבי, אמר כי "התוצאות החזקות של בנק הפועלים ברבעון השלישי משקפות את עוצמתו של הבנק ואת חוסנו של המשק הישראלי, גם בסביבת ריבית יורדת". לדבריו, "האתגר המרכזי של המשק אינו רק להמשיך לצמוח, אלא להפוך את החוסן הזה לצמיחה ארוכת-טווח".